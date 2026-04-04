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Новини Цифровізація армії
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Масштабуємо цифровий облік у війську та cкорочуємо бюрократію на всіх рівнях, - Федоров

Військовий облік: автоматизація та спрощення процедур

У Збройних силах України наразі активно масштабується цифровий облік та cкорочується бюрократія на всіх рівнях.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Дублювання на папері заборонено

За його словами, у військових частинах, де вже працює цифровий облік, більше не потрібно вести паперові журнали, книги й звіти. Якщо інформація є в системі - дублювання на папері заборонено.

Найбільше змін відчують військові частини - для них скасували 56 паперових документів.

Також, як зазначає міністр, скорочується паперову роботу на всіх рівнях.

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Зокрема, вже скасували:

  • 28 документів - служби забезпечення;
  • 16 - центри забезпечення;
  • 12  склади;
  • 15 - підрозділи.

Це системне рішення, де паперовий облік зникає на всіх рівнях управління.

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Спрощення

Також Федоров зазначив, що паралельно спрощуються процеси, щоб забезпечення доходило швидше до підрозділів:

  • автоматизували переведення майна в експлуатацію - без паперових актів про зміну категорії;
  • прискорили постачання за централізованими закупівлями - майно передається одразу, без очікування підписання акта приймання-передачі;
  • зробили гнучким облік БпЛА - компоненти можна передавати окремо під потребу підрозділу.

"Менше бюрократії - більше часу на бойові завдання. Швидкий і зручний облік дає змогу швидше ухвалювати рішення й підвищує ефективність війська.

Важливо: ці зміни працюють там, де вже розгорнуто цифрову систему обліку майна", - резюмує він.

Автор: 

ЗСУ (8966) Федоров Михайло (1180) цифровізація (344)
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Топ коментарі
+23
Не з того ти хлопчик починаєш. Треба з іншого- з мотивації до військової служби. А що до твоєї цифровізаціі - ти спочатку забезпеч військових захищеними для роботи телефонам з сім картами, за якими хтось із вас буде сплачувати, захищеною отгтехнікою, де все це буде зберігатись. З якого дива хтось на свій особистий телефон повинен скачувати програми, які використовуються для роботи?
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04.04.2026 09:33 Відповісти
+17
Отличная иммиграция бурной деятельности,кровавое квартальное шоу продолжается.
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04.04.2026 10:00 Відповісти
+15
А самих бюрократів в тцк? Чи в дронщики ?)))
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04.04.2026 09:28 Відповісти

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