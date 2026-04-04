Масштабуємо цифровий облік у війську та cкорочуємо бюрократію на всіх рівнях, - Федоров

У Збройних силах України наразі активно масштабується цифровий облік та cкорочується бюрократія на всіх рівнях.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Дублювання на папері заборонено

За його словами, у військових частинах, де вже працює цифровий облік, більше не потрібно вести паперові журнали, книги й звіти. Якщо інформація є в системі - дублювання на папері заборонено.

Найбільше змін відчують військові частини - для них скасували 56 паперових документів.

Також, як зазначає міністр, скорочується паперову роботу на всіх рівнях.

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Зокрема, вже скасували:

28 документів - служби забезпечення;

16 - центри забезпечення;

12 склади;

15 - підрозділи.

Це системне рішення, де паперовий облік зникає на всіх рівнях управління.

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Спрощення

Також Федоров зазначив, що паралельно спрощуються процеси, щоб забезпечення доходило швидше до підрозділів:

автоматизували переведення майна в експлуатацію - без паперових актів про зміну категорії;

прискорили постачання за централізованими закупівлями - майно передається одразу, без очікування підписання акта приймання-передачі;

зробили гнучким облік БпЛА - компоненти можна передавати окремо під потребу підрозділу.

"Менше бюрократії - більше часу на бойові завдання. Швидкий і зручний облік дає змогу швидше ухвалювати рішення й підвищує ефективність війська.

Важливо: ці зміни працюють там, де вже розгорнуто цифрову систему обліку майна", - резюмує він.