Масштабуємо цифровий облік у війську та cкорочуємо бюрократію на всіх рівнях, - Федоров
У Збройних силах України наразі активно масштабується цифровий облік та cкорочується бюрократія на всіх рівнях.
Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Дублювання на папері заборонено
За його словами, у військових частинах, де вже працює цифровий облік, більше не потрібно вести паперові журнали, книги й звіти. Якщо інформація є в системі - дублювання на папері заборонено.
Найбільше змін відчують військові частини - для них скасували 56 паперових документів.
Також, як зазначає міністр, скорочується паперову роботу на всіх рівнях.
Зокрема, вже скасували:
- 28 документів - служби забезпечення;
- 16 - центри забезпечення;
- 12 склади;
- 15 - підрозділи.
Це системне рішення, де паперовий облік зникає на всіх рівнях управління.
Спрощення
Також Федоров зазначив, що паралельно спрощуються процеси, щоб забезпечення доходило швидше до підрозділів:
- автоматизували переведення майна в експлуатацію - без паперових актів про зміну категорії;
- прискорили постачання за централізованими закупівлями - майно передається одразу, без очікування підписання акта приймання-передачі;
- зробили гнучким облік БпЛА - компоненти можна передавати окремо під потребу підрозділу.
"Менше бюрократії - більше часу на бойові завдання. Швидкий і зручний облік дає змогу швидше ухвалювати рішення й підвищує ефективність війська.
Важливо: ці зміни працюють там, де вже розгорнуто цифрову систему обліку майна", - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
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