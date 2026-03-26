Два місяці Mission Control: систему управління дронами впроваджено в усіх корпусах і угрупованнях військ, - Федоров
Індустрія дронів
Два місяці тому Міноборони запустило Mission Control - єдину цифрову систему управління дронами в екосистемі DELTA. На сьогодні вона впроваджена в усіх корпусах і угрупованнях військ.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що таке Mission Control
Як зазначається, це інструмент, у якому фіксується вся робота БпС і формуються зручні дашборди для подальшого аналізу та ухвалення рішень.
Mission Control одразу дає командирам повну картину: плани та результативність застосування БпС. Дані структуровані й придатні для швидких рішень. Система покриває всі ключові типи завдань: розвідку, ураження, мінування, логістику, евакуацію.
Федоров зауважив, що розгортання такої системи тривають роками, а Україна це зробила лише за два місяці. Результат уже відчутний - система працює в усіх корпусах і угрупованнях.
Скасування звітів
За словами міністра, паралельно скасовано звіти 5.31 і 5.32, які фіксували роботу БпС.
"Якщо підрозділ працює інтенсивно - це забирало кілька годин на заповнення таблиць та передавання даних. Потім - процес передавання звіту по вертикалі, що впливало на гнучкість та ефективність ухвалення рішень", - розповів він.
Тепер, після внесення даних у Mission Control, система формує дашборд - і за кілька хвилин він доступний для аналізу та подальшого планування роботи підрозділу. Усі рішення ухвалюють на основі якісних даних, які доступні одночасно на всіх рівнях управління - від батальйону до Генерального штабу, а також Міноборони.
"Будуємо систему, де кожна дія перетворюється на дані. А дані - на рішення.
Mission Control — це фундамент data-driven управління безпілотними системами. У сучасній війні це означає: швидші рішення, більше знищених цілей і збережені життя військових. Менше бюрократії — більше результату на фронті", - наголосив Федоров.
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