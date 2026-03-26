Два месяца Mission Control: систему управления дронами внедрили во всех корпусах и группировках войск, - Федоров
Индустрия дронов
Два месяца назад Минобороны запустило Mission Control - единую цифровую систему управления дронами в экосистеме DELTA. На сегодняшний день она внедрена во всех корпусах и группировках войск.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что такое Mission Control
Как отмечается, это инструмент, в котором фиксируется вся работа БПЛА и формируются удобные дашборды для дальнейшего анализа и принятия решений.
Mission Control сразу дает командирам полную картину: планы и результативность применения БПС. Данные структурированы и пригодны для быстрых решений. Система охватывает все ключевые типы задач: разведку, поражение, минирование, логистику, эвакуацию.
Федоров отметил, что развертывание такой системы длится годами, а Украина сделала это всего за два месяца. Результат уже ощутим - система работает во всех корпусах и группировках.
Отмена отчетов
По словам министра, параллельно отменены отчеты 5.31 и 5.32, которые фиксировали работу БпС.
"Если подразделение работает интенсивно - это отнимало несколько часов на заполнение таблиц и передачу данных. Затем - процесс передачи отчета по вертикали, что влияло на гибкость и эффективность принятия решений", - рассказал он.
Теперь, после внесения данных в Mission Control, система формирует дашборд - и через несколько минут он доступен для анализа и дальнейшего планирования работы подразделения. Все решения принимаются на основе качественных данных, которые доступны одновременно на всех уровнях управления - от батальона до Генерального штаба, а также Минобороны.
"Мы создаем систему, где каждое действие превращается в данные. А данные - в решения.
Mission Control - это фундамент data-driven управления беспилотными системами. В современной войне это означает: более быстрые решения, больше уничтоженных целей и спасенные жизни военных. Меньше бюрократии - больше результата на фронте", - подчеркнул Федоров.
Джерело: https://censor.net/ua/n3607274