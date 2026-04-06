2 мільйони ухилянтів та 290 тисяч випадків СЗЧ: Федоров розповів про критичні проблеми мобілізації

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про серйозні проблеми з мобілізацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію The Independent.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна зіткнулася із серйозними труднощами у сфері призову на тлі війни

За даними, озвученими Федоровим, близько двох мільйонів громадян ухиляються від мобілізації, а з 2022 року зафіксовано близько 290 тисяч справ за фактами самовільного залишення служби.

Зазначається, що характер бойових дій змінився і перейшов у затяжну фазу. Україна заявляє, що її війська завдають противнику більших втрат, ніж Росія встигає заповнювати. При цьому військові на передовій повідомляють про втому і високе навантаження.

Як випливає з публікації, багато громадян сприймають службу як тривалу участь без чітких термінів ротації.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що на початку війни добровільно прийшов до військкомату, проте пізніше змінив ставлення через побачені проблеми, включно з випадками нерівного підходу до мобілізації.

Народний депутат Олександр Мережко заявив, що країна має достатньо людських ресурсів для продовження війни впродовж тривалого часу, однак ключовим залишається питання управління ними та створення мотивації.

Читайте: Масштабуємо цифровий облік у війську та cкорочуємо бюрократію на всіх рівнях, - Федоров