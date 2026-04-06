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2 мільйони ухилянтів та 290 тисяч випадків СЗЧ: Федоров розповів про критичні проблеми мобілізації

У The Independent розповіли про проблеми з призовом в Україні

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про серйозні проблеми з мобілізацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію The Independent.

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Україна зіткнулася із серйозними труднощами у сфері призову на тлі війни

За даними, озвученими Федоровим, близько двох мільйонів громадян ухиляються від мобілізації, а з 2022 року зафіксовано близько 290 тисяч справ за фактами самовільного залишення служби.

Зазначається, що характер бойових дій змінився і перейшов у затяжну фазу. Україна заявляє, що її війська завдають противнику більших втрат, ніж Росія встигає заповнювати. При цьому військові на передовій повідомляють про втому і високе навантаження.

Як випливає з публікації, багато громадян сприймають службу як тривалу участь без чітких термінів ротації.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що на початку війни добровільно прийшов до військкомату, проте пізніше змінив ставлення через побачені проблеми, включно з випадками нерівного підходу до мобілізації.

Народний депутат Олександр Мережко заявив, що країна має достатньо людських ресурсів для продовження війни впродовж тривалого часу, однак ключовим залишається питання управління ними та створення мотивації.

Читайте: Масштабуємо цифровий облік у війську та cкорочуємо бюрократію на всіх рівнях, - Федоров

Автор: 

мобілізація (3482) Федоров Михайло (1180) Мережко Олександр (64) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+42
Це він 2млн.ухилянтів разом з собою, та ЗЕленим, та ментами, та військовими пенсіонерами, та заброньованим з СБУ порахував?
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06.04.2026 11:32 Відповісти
+37
Людина яка НІКОЛИ не служила в армії
Розповідає нам про Проблеми у військах...
Сюр якійсь 🤔🤔🤔
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06.04.2026 11:32 Відповісти
+23
Чому він не заявив, скільки військовослужбовців померли тільки через ненадання вчасної допомоги під час БЗВП? Тільки в підрозділі Скеля - публічно відомо про п'ять випадків, Решетилова заявляє, що в інших підрозділах ще більше. То скільки всього?
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06.04.2026 11:35 Відповісти

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