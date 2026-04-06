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Новини Мобілізація в Україні
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Україна має ресурс, щоб продовжувати воювати 10 років та навіть більше, - "слуга народу" Мережко

Мережко заявив, що Україна може воювати ще 10 років

Україна має достатньо людських ресурсів, щоб продовжувати війну ще 10 років або навіть більше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в матеріалі The Independent заявив голова комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва України, нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко.

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Подробиці

"Люди сприймають службу в армії як квиток в один кінець, бо не бачать ротацій. Якби вони знали, що воюватимуть лише один рік, а потім зможуть відпочити, то були б більш схильні вступати до армії", - зазначив він.

Можливість воювати 10 років

За словами нардепа, Україна має людські ресурси, щоб воювати 10 років або навіть більше.

"Це питання психологічне, бо якщо подивитися на кількість чоловіків, у нас достатньо людських ресурсів, щоб продовжувати боротьбу протягом 10 років і навіть більше. Ключова проблема полягає в тому, як керувати цими ресурсами та як створювати психологічні стимули адже, побачивши армію ухилянтів від призову, ти сам не захочеш воювати", - додав Мережко.

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Що передувало?

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Автор: 

мобілізація (3482) Мережко Олександр (64) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+43
зелені смердючі виродки
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06.04.2026 13:21 Відповісти
+40
Господи, ну коли ж вже ці зелені довбо йо би згинуть?
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06.04.2026 13:21 Відповісти
+37
Це мережко судить по собі подивившись в дзеркало?
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06.04.2026 13:20 Відповісти

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