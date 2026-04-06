Україна має ресурс, щоб продовжувати воювати 10 років та навіть більше, - "слуга народу" Мережко

Україна має достатньо людських ресурсів, щоб продовжувати війну ще 10 років або навіть більше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в матеріалі The Independent заявив голова комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва України, нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко.

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Подробиці

"Люди сприймають службу в армії як квиток в один кінець, бо не бачать ротацій. Якби вони знали, що воюватимуть лише один рік, а потім зможуть відпочити, то були б більш схильні вступати до армії", - зазначив він.

Можливість воювати 10 років

За словами нардепа, Україна має людські ресурси, щоб воювати 10 років або навіть більше.

"Це питання психологічне, бо якщо подивитися на кількість чоловіків, у нас достатньо людських ресурсів, щоб продовжувати боротьбу протягом 10 років і навіть більше. Ключова проблема полягає в тому, як керувати цими ресурсами та як створювати психологічні стимули адже, побачивши армію ухилянтів від призову, ти сам не захочеш воювати", - додав Мережко.

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Що передувало?

Раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив про серйозні проблеми з мобілізацією.

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