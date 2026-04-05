Масове порушення у військовій частині: до підрозділу потрапили 2 тисячі непридатних мобілізованих, - Решетилова

В одній із військових частин України зафіксовано масове порушення: до підрозділу потрапило приблизно 2 тисячі осіб, які, ймовірно, не придатні до служби через стан здоров’я.

Про це повідомила Військовий омбудсмен Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Масове прибуття мобілізованих

Як зазначається, в одній із військових частин триває масштабна перевірка через масове прибуття мобілізованих, які, за попередніми даними, непридатні до служби. Ця ситуація стосується близько 2 тисяч осіб, зазначила Решетилова.

Перевірка та залучення командування

Через складність ситуації до процесу залучили представників Міністерства оборони та командування Сухопутних військ, щоб з'ясувати, на якому саме етапі стався системний збій.

"Треба повноцінно вивчити питання, як так сталося, на якому етапі пішло це масове порушення. Чи це етап ТЦК, ВЛК, чи це вже військова частина, чи було рішення прийняте десь вище?" - пояснила вона.

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Перевірка та залучення командування

Військовий омбудсмен наголосила, що цей випадок неможливо просто констатувати як факт, адже йдеться про мобілізацію двох тисяч непридатних до служби людей.

"Питання в тому, як це стало можливим в принципі", - додала вона.

Напередодні Решетилова зазначила, що військові ТЦК працюють із величезним навантаженням, багато з них просять про переведення у бойові підрозділи.

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