Массовое нарушение в воинской части: в подразделение попали 2 тысячи непригодных мобилизованных, - Решетилова
В одной из воинских частей Украины зафиксировано массовое нарушение: в подразделение попали около 2 тысяч человек, которые, вероятно, не годны к службе по состоянию здоровья.
Об этом сообщила Военный омбудсмен Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Массовое прибытие мобилизованных
Как отмечается, в одной из воинских частей продолжается масштабная проверка из-за массового прибытия мобилизованных, которые, по предварительным данным, непригодны к службе. Эта ситуация касается около 2 тысяч человек, отметила Решетилова.
Проверка и привлечение командования
Из-за сложности ситуации к процессу привлекли представителей Министерства обороны и командования Сухопутных войск, чтобы выяснить, на каком именно этапе произошел системный сбой.
"Нужно полноценно изучить вопрос, как так произошло, на каком этапе произошло это массовое нарушение. Является ли это этапом ТЦК, ВЛК, или это уже воинская часть, или решение было принято где-то выше?", - пояснила она.
Военный омбудсмен подчеркнула, что этот случай невозможно просто констатировать как факт, ведь речь идет о мобилизации двух тысяч непригодных к службе людей.
"Вопрос в том, как это стало возможным в принципе", - добавила она.
Накануне Решетилова отметила, что военные ТЦК работают с огромной нагрузкой, многие из них просят о переводе в боевые подразделения.
потіс в статті "до підрозділу потрапило приблизно 2 тисячі осіб, які, ймовірно, не придатні" а потім ще "прибуття мобілізованих, які, за попередніми даними, непридатні до служби"
та вже якось визначтесь в цьому житті 2 тисячі чи близько двох, придатні, ймовірно непридатні, чи за попередніми даними непридатні? це ж все різні речі, ***** оце рівнеь журналістики.
Я на "Цензор-неті" з 2004 року , а ти зареістрованний тиждень тому . Тому не тобі встановлювати тут правили , хто про що турбується ...
П.С. Може у мене діти й унуки в Україні - ні , не може такого буть ???!!!!
Мій зять вже пів року у гошпіталі (складне поранення) ... й я бажаю йому жити й жити довго ...
Служити повинні усі , хто здоровий й спроможній . Ніхто не змушує усіх бути на передку . Але той , хто не на передку - той повинен за справжніх бійців робити чорну роботу - це логистика , це прибирання й усе інше ...
Та що казати, 57 накрманів за Харкова теж визнали придатними, і 8 з них що залишились, відправили у бій, з якого повернулись 2, он на мотильку писали і адвокати і родичі.
Коротше, тільки хворі люди всім і у всьому винні. Таке враження, що тут битий небитого везе і на чужому нещасті можна побудувати щастя. Країна кривих дзеркал, що думає, що бореться за свободу, а влада думає, що бореться за несправедливість, тотальну корупцію і крадійство. Отака мобілізація! Вулиці забиті крутими джипами і в кожному бик із ксівою що або силовик. або непридатність і інвалідність купив, або пенсіонер в 45, або ще щось.
Олексій Олійник (45 років)- колишній керівник Хмельницької обласної прокуратури, який звільнився у жовтні 2024 року після скандалу щодо отримання інвалідності. Попри це, він продовжив роботу в органах прокуратури, отримавши посаду прокурора відділу обласної прокуратури.
У https://public.nazk.gov.ua/documents/81f78360-07fc-4795-83a8-8f4b7aa94332 деклараціїза 2023 рік зазначено, Олексій Олійник одержав 1 мільйон 812 тисяч 721 гривню заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, крім того, - пенсію розміром 251 тисяча 160 гривень.
Станом на 20 жовтня 2024 року, за інформацією Офісу генпрокурора, https://suspilne.media/khmelnytskiy/862117-generalnij-prokuror-rozpoviv-pro-persi-rezultati-sluzbovogo-rozsliduvanna-sodo-nabutta-invalidnosti-prokurorami/ встановили, що 61 прокурор Хмельниччини має інвалідність.