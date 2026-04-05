РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14229 посетителей онлайн
Новости Нарушения во время мобилизации
25 237 229

Массовое нарушение в воинской части: в подразделение попали 2 тысячи непригодных мобилизованных, - Решетилова

В одной из воинских частей Украины зафиксировано массовое нарушение: в подразделение попали около 2 тысяч человек, которые, вероятно, не годны к службе по состоянию здоровья.

Об этом сообщила Военный омбудсмен Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Массовое прибытие мобилизованных

Как отмечается, в одной из воинских частей продолжается масштабная проверка из-за массового прибытия мобилизованных, которые, по предварительным данным, непригодны к службе. Эта ситуация касается около 2 тысяч человек, отметила Решетилова.

Проверка и привлечение командования

Из-за сложности ситуации к процессу привлекли представителей Министерства обороны и командования Сухопутных войск, чтобы выяснить, на каком именно этапе произошел системный сбой.

"Нужно полноценно изучить вопрос, как так произошло, на каком этапе произошло это массовое нарушение. Является ли это этапом ТЦК, ВЛК, или это уже воинская часть, или решение было принято где-то выше?", - пояснила она.

Военный омбудсмен подчеркнула, что этот случай невозможно просто констатировать как факт, ведь речь идет о мобилизации двух тысяч непригодных к службе людей.

"Вопрос в том, как это стало возможным в принципе", - добавила она.

Накануне Решетилова отметила, что военные ТЦК работают с огромной нагрузкой, многие из них просят о переводе в боевые подразделения.

Автор: 

военнослужащие (6412) мобилизация (3021) Решетилова Ольга (73)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+53
системний збій стався на етапі ВЛК, бо після влк всі хворі стають здоровими. Решетилова, не дякуй за підказку
показать весь комментарий
05.04.2026 11:55 Ответить
+43
Оце так новина 😂
Цинізму циніків немає меж...
показать весь комментарий
05.04.2026 11:54 Ответить
+43
Це не в військовій частині порушення, це масове порушення рвачів у білих халатах з ВЛК.
показать весь комментарий
05.04.2026 11:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Ну канєшно. А ми все чекали хто ж нам пояснить , що ж це за дурня така. А це ж тилова частина. Там 99% мають бути інвалідами, придатними для служби в тилових частинах. Все логічно. Дякуємо тобі, добра людино. А може не тилова? А пофіг.
показать весь комментарий
05.04.2026 19:17 Ответить
Знову кава в Ялті?
показать весь комментарий
05.04.2026 18:37 Ответить
У нас верховний головнокомандувач військовонепридатний, причому чотирижди. І нічого, командує.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:52 Ответить
Є такі факти, потім у військовій частині з ними "розважаються", бо їх ще на БЗВП треба відправити, потім на лікарні, консультації. Врахувати , що частина з них алкоголіки, наркомани, з погашеною судимістю. Дякуємо Вам ТЦК за тилову роботу, але новини кажуть воно вам повертається
показать весь комментарий
05.04.2026 19:07 Ответить
Ну постраждало 2 бойца. Їх там 46 000 гужується. На таку кількість особового складу це ні про що. Від грипу більше вмирає статистично на таку кількість. Тому шоу продовжуватиметься.
показать весь комментарий
05.04.2026 19:24 Ответить
Поить, кормить, обувать, выплачивать денежное довольствие - государство ж богатое
показать весь комментарий
06.04.2026 07:49 Ответить
Методику лікування всіх відомих у світі хвороб під час проходження ВЛК необхідно запатентувати і розповсюдити за гроші по всьому Світу. Людство повинно знати, що в Україні є така методика
показать весь комментарий
05.04.2026 19:43 Ответить
Ця методика ,гадаю, навіть з ковідом впорається...
показать весь комментарий
06.04.2026 06:30 Ответить
як так писати "до підрозділу потрапили 2 тисячі непридатних мобілізованих"
потіс в статті "до підрозділу потрапило приблизно 2 тисячі осіб, які, ймовірно, не придатні" а потім ще "прибуття мобілізованих, які, за попередніми даними, непридатні до служби"
та вже якось визначтесь в цьому житті 2 тисячі чи близько двох, придатні, ймовірно непридатні, чи за попередніми даними непридатні? це ж все різні речі, ***** оце рівнеь журналістики.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:10 Ответить
То оті хлопці нехай повернуться до лікарів і вчинять такий же самосуд як вчинили до них лікарі,це цілком нормально за умисний намір позбавити їх прав та підвести боєздатність з метою окупації країни - це лікарі працюють на окупанта, що доведено
показать весь комментарий
05.04.2026 22:00 Ответить
І от кожен буде це робити поодинці і пересадять їх тих хлопців на великі терміни, а ва-то що, ви втекли до Америки..
показать весь комментарий
05.04.2026 23:38 Ответить
До того ж, хто їх звідти живими випустить
показать весь комментарий
05.04.2026 23:39 Ответить
Збій стався на етапі "обілечування" - не заплатили "перевантаженому ТЦК" і були мобілізовані. Ніколи такого не було й ось на тобі - знову! Може таки піти назустріч "багатьом" з ТЦК і відправити їх на фронт? Чи "бізнес" не повинен постраждати?
показать весь комментарий
05.04.2026 22:28 Ответить
Так бізнес щедро ділиться по піраміді аж до самого зєлі
показать весь комментарий
05.04.2026 23:35 Ответить
Безлад зашкалює, країна у стані вільного падіння.
показать весь комментарий
05.04.2026 22:35 Ответить
Поки самі частини не будуть готувати собі зміну на ротацію - толку не буде . Й взагалі - ось скільки є пораненних , військових інвалідів -- чому не ці чудові фахівці не набирають нових бійців ?! Чому на запрлатні сидять паразити, які якщо й були в ЗСУ , то десь на складах ?! Хіба такий може набирати нових бійців ?!
показать весь комментарий
05.04.2026 22:52 Ответить
Ну командири частин теж можуть бути м'яниками, як їх вище командування це обирало. До того ж, має бути ВЛК. І взагалі, чому вас це так хвилює в далекому Ізраїлі? І все вас почитаєш втікачів - одне на умі, аби більше набирали, більше хапали, більше вбивали, аби зловтішатись і отримувати більше соціалки.
показать весь комментарий
05.04.2026 23:34 Ответить
Ти порушуєшь правила цього форуму й переходишь на обговорення особистостей - це типовий флуд . Ти не припускаєшь , що бувають родинні зв"язки , ні ???!
Я на "Цензор-неті" з 2004 року , а ти зареістрованний тиждень тому . Тому не тобі встановлювати тут правили , хто про що турбується ...

П.С. Може у мене діти й унуки в Україні - ні , не може такого буть ???!!!!
Мій зять вже пів року у гошпіталі (складне поранення) ... й я бажаю йому жити й жити довго ...
показать весь комментарий
06.04.2026 12:53 Ответить
Так, так, кожна частина має набирати. потім кожний батальон окремо має набирати, кожна рота . Супер, хочу на посаду HR 1 відділення 2 взводу 1 роти 3 батальону...
показать весь комментарий
06.04.2026 06:48 Ответить
Не перебільшуйте ... я написав тільки те , що написав . Й я прислуховуюся к найкрайщему командувучу - це Андрій Білецький . Й мені було дуже приємно, що це яскравий боєць й командир підтримує ту думку , яку я йще з 2014 року тут на цензорі пропоную -- нема в України іншого шляху ніж перейняти ізраїльску систему мобілізації .
Служити повинні усі , хто здоровий й спроможній . Ніхто не змушує усіх бути на передку . Але той , хто не на передку - той повинен за справжніх бійців робити чорну роботу - це логистика , це прибирання й усе інше ...
показать весь комментарий
06.04.2026 12:59 Ответить
фронтовики! напишите КОГДА в ваши бригады приходило пополнение в количестве 2000 человек и оно было бы на 100% "не пригодное к службе"??????
показать весь комментарий
06.04.2026 00:02 Ответить
Та і на фупі не раз писали, доки тролі владні боти і закордонні зловтішачі все не заспамили. Хтось із Харківсього напрямку писав, прислали якогось карліка до пупка ростом, мабуть, приписали 2 сантиметри як завжди. На фейсбуці людина писала, 58 років, 6 поранень, 7 контущій, платина в черепі, кажуть придатний.
Та що казати, 57 накрманів за Харкова теж визнали придатними, і 8 з них що залишились, відправили у бій, з якого повернулись 2, он на мотильку писали і адвокати і родичі.
Коротше, тільки хворі люди всім і у всьому винні. Таке враження, що тут битий небитого везе і на чужому нещасті можна побудувати щастя. Країна кривих дзеркал, що думає, що бореться за свободу, а влада думає, що бореться за несправедливість, тотальну корупцію і крадійство. Отака мобілізація! Вулиці забиті крутими джипами і в кожному бик із ксівою що або силовик. або непридатність і інвалідність купив, або пенсіонер в 45, або ще щось.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:31 Ответить
Фронтовики про це і в душі не іпуть: на лбз в одному місці знаходяться ~ 100 бійців. Якби туди приперло 2000 тіл - знесли б нахер всіх за півгодини.
показать весь комментарий
06.04.2026 09:05 Ответить
Помилка сталася на етапі-"какаяразніца" і "хотьпаржом"
показать весь комментарий
06.04.2026 06:09 Ответить
Тому що здорові, сильні, і дуже хитрожопі "тузи" купили собі індульгенцію від служби.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:19 Ответить

Олексій Олійник (45 років)- колишній керівник Хмельницької обласної прокуратури, який звільнився у жовтні 2024 року після скандалу щодо отримання інвалідності. Попри це, він продовжив роботу в органах прокуратури, отримавши посаду прокурора відділу обласної прокуратури.
У https://public.nazk.gov.ua/documents/81f78360-07fc-4795-83a8-8f4b7aa94332 деклараціїза 2023 рік зазначено, Олексій Олійник одержав 1 мільйон 812 тисяч 721 гривню заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, крім того, - пенсію розміром 251 тисяча 160 гривень.
Станом на 20 жовтня 2024 року, за інформацією Офісу генпрокурора, https://suspilne.media/khmelnytskiy/862117-generalnij-prokuror-rozpoviv-pro-persi-rezultati-sluzbovogo-rozsliduvanna-sodo-nabutta-invalidnosti-prokurorami/ встановили, що 61 прокурор Хмельниччини має інвалідність.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:37 Ответить
системний збій стався 2019 року коли 73% дебілів захотіли по приколу просто поржать
показать весь комментарий
06.04.2026 08:57 Ответить
Страница 3 из 3
 
 