Массовое нарушение в воинской части: в подразделение попали 2 тысячи непригодных мобилизованных, - Решетилова

В одной из воинских частей Украины зафиксировано массовое нарушение: в подразделение попали около 2 тысяч человек, которые, вероятно, не годны к службе по состоянию здоровья.

Об этом сообщила Военный омбудсмен Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Массовое прибытие мобилизованных

Как отмечается, в одной из воинских частей продолжается масштабная проверка из-за массового прибытия мобилизованных, которые, по предварительным данным, непригодны к службе. Эта ситуация касается около 2 тысяч человек, отметила Решетилова.

Проверка и привлечение командования

Из-за сложности ситуации к процессу привлекли представителей Министерства обороны и командования Сухопутных войск, чтобы выяснить, на каком именно этапе произошел системный сбой.

"Нужно полноценно изучить вопрос, как так произошло, на каком этапе произошло это массовое нарушение. Является ли это этапом ТЦК, ВЛК, или это уже воинская часть, или решение было принято где-то выше?", - пояснила она.

Военный омбудсмен подчеркнула, что этот случай невозможно просто констатировать как факт, ведь речь идет о мобилизации двух тысяч непригодных к службе людей.

"Вопрос в том, как это стало возможным в принципе", - добавила она.

Накануне Решетилова отметила, что военные ТЦК работают с огромной нагрузкой, многие из них просят о переводе в боевые подразделения.