Военные ТЦК работают с огромной нагрузкой, многие из них просят о переводе в боевые подразделения, - Решетилова
Военнослужащие ТЦК и СП работают с огромной нагрузкой, и многие из них просят о переводе в боевые подразделения.
Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова (Кобылинская) в эфире Radio NV, сообщает Цензор.НЕТ.
ТЦК не должны заниматься принудительной мобилизацией
Решетилова подчеркнула, что военные ТЦК и СП не должны заниматься принудительной мобилизацией.
"Военнослужащие ТЦК и СП ни в соответствии с законодательством, ни по своим навыкам и умениям не должны заниматься принудительной мобилизацией. Их функции — формирование мобилизационного плана, постановка военнослужащих на учет или ведение этого учета и коммуникация непосредственно с воинскими частями", - сказала омбудсмен.
Она отметила, что "принуждением согласно закону должны заниматься правоохранительные органы, в том числе Нацполиция", поскольку они "специально обучены", "лучше могут обеспечить свою безопасность и лучше умеют общаться с гражданским населением".
Кроме того, Решетилова считает нелогичным, что ТЦК и СП подчиняются Командованию Сухопутных войск ВСУ.
Большая нагрузка
Также Решетилова заявила, что военнослужащие ТЦК и СП работают с огромной нагрузкой - без отпусков, без выходных. А некоторые из них занимаются очень сложным направлением - уведомлением семей о потерях.
"Мы очень часто забываем об еще одной функции этой институции, а именно о социальной поддержке. Это часть СП, а все внимание приковано к мобилизационным мероприятиям, которые проводит ТЦК, но мы забываем, что у них очень много других функций. Это и уведомление о потерях, и сопровождение семей раненых, пропавших без вести, погибших военнослужащих, организация похорон и так далее. Это огромный комплекс работы. И я уже несколько раз проводила встречу с военнослужащими ТЦК и СП. И мы говорили о том, что очень часто военнослужащие, занимающиеся социальным сопровождением, например, привлекаются к мобилизационным мероприятиям, несмотря на наличие документов главнокомандующего о том, что их нельзя привлекать к мобилизационным мероприятиям... Это огромная нагрузка, и военнослужащие ТЦК и СП ее не выдерживают. Есть жалобы военнослужащих ТЦК и СП на нагрузку или желание сменить место службы. Скажу вам честно после общения с военнослужащими: после всего того, что происходит в ТЦК, желающих проходить там службу практически нет, при том что это очень часто - служба в тылу", - рассказала чиновница.
Военные ТЦК просят о переводе
По словам Решетиловой, военнослужащие ТЦК "просят помочь им в переводе в боевые подразделения". Она отметила, что очень часто службу в ТЦК проходят люди "после ранений или те, кто по состоянию здоровья не может проходить службу на боевых должностях".
"У них складывается безвыходная ситуация. Они, может, и не хотели бы там служить, но другого выбора у них нет. Плюс это очень низкое денежное обеспечение, потому что это должности, как правило, в тыловых городах. И получается, что они фактически в заложниках этой ситуации", - заявила военный омбудсмен.
Решетилова добавила, что "на ТЦК и СП возложена критически важная задача от государства по нашей обороноспособности".
"И они взяли на себя весь этот удар общественной ненависти очень незаслуженно", - заявила омбудсмен.
Тут у новинах щодня купа повідомлень про масштабні розкрадання. Депутатам два рази підняли зарплатню - гроші є, їхнім помічникам по 130 тис. у місяць гроші є. На шмарафони гроші є. І таке інше. А солдату грошей немає, ага.
Але навіть русня вже зменшує виплати своїм алкашам. А в нас і люди за копійку помирати не підуть і в держави нафти з газом нема.
Тому оці усі балачки про "проста двйті всєм стотищмільйонав" це не рішення а самозаспокоєння.
Я не кажу що треба стотищпятсот зарплатні, я кажу що усі повинні бути в однаковій ситуації а не як зараз - бідняки на фронт а прокурори-інваліди на віллу в Іспанії.
Йти вперед коли у ворога подавляюча перевага у повітрі, артилерії кратно, у дронах кратно і так далі - це гарантований програш.
Нам потрібно як у Ізраїля де служать усі - синки, чинуши, пересічні.
Нам потрібен розум якого немає, навіть гірше бо зеля дебіл.
Основні вікові групи мобілізаційного ресурсу США
1) Молодь 18-20 років
Це була основна бойова група, яку найбільш активно призивали після 1942 року.
Вважалися найбільш фізично придатними. Швидко навчалися та легше переносили навантаження. Масово направлялися в піхоту, ВПС, флот.
Чому:
США прагнули зберегти промисловість та сімейних чоловіків, тому робили ставку на молодих, ще не обтяжених сім'єю та роботою.
2) Основний призовний вік 21-29 років
Це ядро мобілізаційного ресурсу США.
Саме ці вікові групи становили більшість армії США. Призивалися першими після прийняття Selective Training and Service Act (1940). Мали найкраще поєднання фізичної форми та зрілості.
Підтвердження:
Закон 1940 року встановив обов'язкову реєстрацію чоловіків 21-35 років, що стало основою мобілізації.
Старші вікові групи 30-37 років
Використовувалися як резерв, призивалися поступово.
Багато з них мали сім'ї та кваліфіковану роботу. Часто отримували відстрочки для промисловості. Призивалися активніше після 1943 року, коли потреби армії зросли.
Чому:
США прагнули зберегти економіку та виробництво озброєнь, тому старші вікові групи мобілізовували тільки за потреби.
4) Чоловіки 38-45 років
Це обмежений резерв, який використовувався переважно:
у тилових частинах, в інженерних та будівельних підрозділах, в охоронних частинах, в адміністративних структурах.
Чому:
Фізична придатність знижувалася, але досвід та професійні навички були цінними.
5) Чоловіки 45+
Фактично не підлягали призову, але могли служити:
у Національній гвардії, у цивільній обороні, у промисловості оборонного значення.
Як неважко помітити, внутрішня логіка вікового ранжування не дуже відрізняється від того, що було наведено вище. Вікові категорії можуть зсуватися на два-три роки в той чи інший бік, але логіка залишається непорушною. А тепер погляньмо на те, що виконала зелень, і поставмо собі дуже просте запитання: навіщо вони це зробили? Або ще простіше - в чиїх інтересах вони зробили це з мобілізацією? читайте і може щось зрозуміете.
Відсоток смертності на нашій війні менший порівняно з ДСВ і мобілізованих теж менше в рази. Тож ніякого масового вимирання не станеться.
І до того ж чисто з демографічної точки зору критичною є втрата жінок, а не чоловіків.
Тому навіть за найгіршого теоретичного сценарію чверть чи третина дівчат 18-25 після війни просто одружаться з чоловіками на 5-10 років старше. Що вони і так зазвичай роблять.
Я за все життя тільки і чув що стогін по тим міфічним 52 мільйонам.
Дурніше за нього тільки стогін по якомусь там чи шостому чи сьомому ВВП в Європі.
При тому що в часи коли в нас нібито було і те і інше я, будучи дошкільням, стояв то в черзі за хлібом - то в черзі за милом.
Так що, Решетилова нехай не наговорює на ТЦК, там працюють найнезламніші воїни.
- Ні, не можна!
- Ну чому не можна? Кольє на Новий рік подарували і не можна, «Феррарі» на день народження подарували і теж не можна, стоїть під брезентом, шуб норкових десять штук надарували і теж не можна. Коли це все можна буде?
- Коли тато на пенсію піде, буде можна, а поки він простий ТЦКашник - не можна...