Военные ТЦК работают с огромной нагрузкой, многие из них просят о переводе в боевые подразделения, - Решетилова

Решетилова: Военные ТЦК не выдерживают нагрузки

Военнослужащие ТЦК и СП работают с огромной нагрузкой, и многие из них просят о переводе в боевые подразделения.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова (Кобылинская) в эфире Radio NV, сообщает Цензор.НЕТ.

ТЦК не должны заниматься принудительной мобилизацией 

Решетилова подчеркнула, что военные ТЦК и СП не должны заниматься принудительной мобилизацией.

"Военнослужащие ТЦК и СП ни в соответствии с законодательством, ни по своим навыкам и умениям не должны заниматься принудительной мобилизацией. Их функции — формирование мобилизационного плана, постановка военнослужащих на учет или ведение этого учета и коммуникация непосредственно с воинскими частями", - сказала омбудсмен.

Она отметила, что "принуждением согласно закону должны заниматься правоохранительные органы, в том числе Нацполиция", поскольку они "специально обучены", "лучше могут обеспечить свою безопасность и лучше умеют общаться с гражданским населением".

Кроме того, Решетилова считает нелогичным, что ТЦК и СП подчиняются Командованию Сухопутных войск ВСУ.

Большая нагрузка

Также Решетилова заявила, что военнослужащие ТЦК и СП работают с огромной нагрузкой - без отпусков, без выходных. А некоторые из них занимаются очень сложным направлением - уведомлением семей о потерях.

"Мы очень часто забываем об еще одной функции этой институции, а именно о социальной поддержке. Это часть СП, а все внимание приковано к мобилизационным мероприятиям, которые проводит ТЦК, но мы забываем, что у них очень много других функций. Это и уведомление о потерях, и сопровождение семей раненых, пропавших без вести, погибших военнослужащих, организация похорон и так далее. Это огромный комплекс работы. И я уже несколько раз проводила встречу с военнослужащими ТЦК и СП. И мы говорили о том, что очень часто военнослужащие, занимающиеся социальным сопровождением, например, привлекаются к мобилизационным мероприятиям, несмотря на наличие документов главнокомандующего о том, что их нельзя привлекать к мобилизационным мероприятиям... Это огромная нагрузка, и военнослужащие ТЦК и СП ее не выдерживают. Есть жалобы военнослужащих ТЦК и СП на нагрузку или желание сменить место службы. Скажу вам честно после общения с военнослужащими: после всего того, что происходит в ТЦК, желающих проходить там службу практически нет, при том что это очень часто -  служба в тылу", - рассказала чиновница.

Военные ТЦК просят о переводе

По словам Решетиловой, военнослужащие ТЦК "просят помочь им в переводе в боевые подразделения". Она отметила, что очень часто службу в ТЦК проходят люди "после ранений или те, кто по состоянию здоровья не может проходить службу на боевых должностях".

"У них складывается безвыходная ситуация. Они, может, и не хотели бы там служить, но другого выбора у них нет. Плюс это очень низкое денежное обеспечение, потому что это должности, как правило, в тыловых городах. И получается, что они фактически в заложниках этой ситуации", - заявила военный омбудсмен.

Решетилова добавила, что "на ТЦК и СП возложена критически важная задача от государства по нашей обороноспособности".

"И они взяли на себя весь этот удар общественной ненависти очень незаслуженно", - заявила омбудсмен.

Топ комментарии
+63
Ну так і відпустіть їх на фронт якщо так просяться, може тоді і бусіфікація стане не потрібною.
04.04.2026 21:11 Ответить
+48
Навіть місцеві політруки схоже в шоці від такої заяви.
04.04.2026 21:22 Ответить
+42
Що ти мелеш коза! Невже ТЦКашники просяться на передок? Та скоріше Зеленський скаже "...я устал, я ухожу..." і справді піде.
04.04.2026 21:15 Ответить
Я не придатний навіть для караульної служби. А якщо державі не вистачає грошей то треба менше красти та ефективніше працювати а не витягати ухилянтам в пікселі роботяг з робочих автобусів та відправляти їх замість себе воювати.
Тут у новинах щодня купа повідомлень про масштабні розкрадання. Депутатам два рази підняли зарплатню - гроші є, їхнім помічникам по 130 тис. у місяць гроші є. На шмарафони гроші є. І таке інше. А солдату грошей немає, ага.
05.04.2026 00:31 Ответить
Це все благосні фантазії. Бо хоч я і є той солдат якому нема грошей (21 тис. для спеціаліста який на цивілці мав би мінімум х10).
Але навіть русня вже зменшує виплати своїм алкашам. А в нас і люди за копійку помирати не підуть і в держави нафти з газом нема.
Тому оці усі балачки про "проста двйті всєм стотищмільйонав" це не рішення а самозаспокоєння.
05.04.2026 00:40 Ответить
Є одна річ про яку ти не згадав. Люди знають яка низька зарплатня у солдата та ще й витрачай на себе, проте люди бачать як жирують прокурори, судді, ТЦК, інші прикоритники. Як жирують мажори-синки. Це дуже погано впливає на стан речей з мобілізацією.
Я не кажу що треба стотищпятсот зарплатні, я кажу що усі повинні бути в однаковій ситуації а не як зараз - бідняки на фронт а прокурори-інваліди на віллу в Іспанії.
05.04.2026 00:46 Ответить
Так, ухилянти в мєнтовці чи прокуратурі нічим не кращі за звичайних, тут справедливо.
05.04.2026 00:48 Ответить
Не те що нічим не кращі - а в сто разів гірші. Ухилянти, які придумали собі закон що вони повинні жити, а інші - йти за них помирати, а вони і далі будуть з відкормленими рилами обкрадати успільство.
05.04.2026 07:47 Ответить
справедливості заради це придумали не вони а депутати яких обрав мудрий норід
05.04.2026 23:37 Ответить
Тогда это гарантированный проигрыш и оккупация снсчала востока потом юга и постепенно до Киева ибо рекрутинг обеспечивает только 10% от надобности людей на фронте и без примусу никак . Либо примус , либо постепенная и все ускоряющаяся оккупация . И не надо тут говорить , что все равно принудительно мобилизованные уйдут в сзч . Не все уйдут даже если и убежит половина или 70 %то остальные останутся так или иначе и фронт будет держаться или даже вперед двигаться ибо 50% или даже 30% мобилизованных это не 10%рекрутированных
05.04.2026 00:38 Ответить
Воювати людьми проти країни де людей принаймні у п'ять разів більше - ось гарантований програш.
Йти вперед коли у ворога подавляюча перевага у повітрі, артилерії кратно, у дронах кратно і так далі - це гарантований програш.
Нам потрібно як у Ізраїля де служать усі - синки, чинуши, пересічні.
Нам потрібен розум якого немає, навіть гірше бо зеля дебіл.
05.04.2026 00:51 Ответить
А талибы воевали и выиграли и иранцы сейчас выгрыают.Если ты не хочешь сейчас воевать то плохи твои дела потом. Мудрый нармд уставший ат вайны в 2019 выбрал клоуна и нелоха и получил еще большую войну в результате . Хотите повторить ошибку. ну что же тогда всем нам конец придет
05.04.2026 11:38 Ответить
Дивно що ти симпатизуєш талібам на аятолам, нашим ворогам та друзям *****.
05.04.2026 11:49 Ответить
Хто про це повинен думати? Якийсь слюсар з автосервісу? Кого вумний нарід вибрав Верховним Головнокомандувачем ЗСУ? Навіщо? Ось тепер ми маємо результати того вибору.
04.04.2026 22:55 Ответить
США

Основні вікові групи мобілізаційного ресурсу США

1) Молодь 18-20 років

Це була основна бойова група, яку найбільш активно призивали після 1942 року.

Вважалися найбільш фізично придатними. Швидко навчалися та легше переносили навантаження. Масово направлялися в піхоту, ВПС, флот.

Чому:

США прагнули зберегти промисловість та сімейних чоловіків, тому робили ставку на молодих, ще не обтяжених сім'єю та роботою.

2) Основний призовний вік 21-29 років

Це ядро мобілізаційного ресурсу США.

Саме ці вікові групи становили більшість армії США. Призивалися першими після прийняття Selective Training and Service Act (1940). Мали найкраще поєднання фізичної форми та зрілості.

Підтвердження:

Закон 1940 року встановив обов'язкову реєстрацію чоловіків 21-35 років, що стало основою мобілізації.

Старші вікові групи 30-37 років

Використовувалися як резерв, призивалися поступово.

Багато з них мали сім'ї та кваліфіковану роботу. Часто отримували відстрочки для промисловості. Призивалися активніше після 1943 року, коли потреби армії зросли.

Чому:

США прагнули зберегти економіку та виробництво озброєнь, тому старші вікові групи мобілізовували тільки за потреби.

4) Чоловіки 38-45 років

Це обмежений резерв, який використовувався переважно:

у тилових частинах, в інженерних та будівельних підрозділах, в охоронних частинах, в адміністративних структурах.

Чому:

Фізична придатність знижувалася, але досвід та професійні навички були цінними.

5) Чоловіки 45+

Фактично не підлягали призову, але могли служити:

у Національній гвардії, у цивільній обороні, у промисловості оборонного значення.

Як неважко помітити, внутрішня логіка вікового ранжування не дуже відрізняється від того, що було наведено вище. Вікові категорії можуть зсуватися на два-три роки в той чи інший бік, але логіка залишається непорушною. А тепер погляньмо на те, що виконала зелень, і поставмо собі дуже просте запитання: навіщо вони це зробили? Або ще простіше - в чиїх інтересах вони зробили це з мобілізацією? читайте і може щось зрозуміете.
04.04.2026 22:36 Ответить
Це було давно.Давайте зараз молодь покладем,яке ще навіть не голосувала.
04.04.2026 23:39 Ответить
Чим молодь краща/цінніша для держави чи своїх сімей за мужиків 40-50? Чи ти просто сам пісюн зелений і в тебе чистий шкурний інтерес?
05.04.2026 00:25 Ответить
Молодь це майбутнє і її мало.Пенсіонерів 10 мільйонів,можна зх них смертників робити,це і то виглядає логічніше,ніж молодь класти.В нас народжуваність втричі нижча за смертність.Такого ніколи не було.Тут реально,одні пенсіонери залишаться.Мені вдвічі більше за 18.
05.04.2026 00:30 Ответить
Пенсіонери багато хто ще працюють і підтримують сім'ї.
Відсоток смертності на нашій війні менший порівняно з ДСВ і мобілізованих теж менше в рази. Тож ніякого масового вимирання не станеться.
І до того ж чисто з демографічної точки зору критичною є втрата жінок, а не чоловіків.
Тому навіть за найгіршого теоретичного сценарію чверть чи третина дівчат 18-25 після війни просто одружаться з чоловіками на 5-10 років старше. Що вони і так зазвичай роблять.
05.04.2026 00:46 Ответить
Багато,але нее 10 мільйонів.У вас немає данних,про відсотки.В Укураїні зараз вже десь 25 мільйонів залишилось,що вже катастрофа.ЦУе вже вимирання нації.Більшість з закордонку не повернеться.З точки зору дурості,зараз жінки не народжують по 3 дитини і не будуть народжувати.За 15 років,Україна не зможе вже нормально функціонувати,а то й швидше.
05.04.2026 00:52 Ответить
Багато країн нормально функціонують із в рази меншим населенням.
Я за все життя тільки і чув що стогін по тим міфічним 52 мільйонам.
Дурніше за нього тільки стогін по якомусь там чи шостому чи сьомому ВВП в Європі.
При тому що в часи коли в нас нібито було і те і інше я, будучи дошкільням, стояв то в черзі за хлібом - то в черзі за милом.
05.04.2026 02:23 Ответить
Ті країни були з самого початку менші.В нас не пустеля і не вічна мерзлота.Всі великі країни мають десятки мільйонів населення.Франція,Польща,Іспанія.Німеччина.Не може бути так,щоб пенсіонерів було більше,за молоді.Бо то вже не нормальна країна.Тут взагалі навіть більше за 52 мільйони має бути.
05.04.2026 10:20 Ответить
"має бути" це не демографічна, а ідеологічна конструкція.
05.04.2026 23:34 Ответить
Ну так демографія на катастрофічному рівні.
06.04.2026 05:23 Ответить
Зараз Україна за кредити живе,але так вічно бути не може.
05.04.2026 10:21 Ответить
Більшість з-за кордону повернуться. Дивлюсь на ютубі жінок які повиїжджали з Києва і Кривого рогу. Одна в Франції, друга в Іспанії.Обі з вищою освітою, вдома власні квартири. Обі працюють на прибиранні, не постійно. Їхні діти не соціалізуються, хіба, що 6-річна дитина більш-менше. Чоловік багатьдітної у Франції, працює в ІТ, за мінімалку на тимчасовому контракті, постійний не дають. В обох випадках рівень життя гірший ніж був дома. Обидві хочуть повертатись.
05.04.2026 09:37 Ответить
"Хочуть повертатися" і "повернуться" - це різні речі. Поки йде війна, ніхто з адекватних сюди на повернеться. А поки війна закінчиться, то вони там інтегруються в місцеві спільноти і не повернуться тим паче.
05.04.2026 09:47 Ответить
Хочуть повернутися.Могли би вже назад приїхати.
05.04.2026 10:15 Ответить
А 10 мільйонів - це одні діди 60- літні і бабусь нема і 80-літніх немає? У моєї однокласниці матері 96 років. Хоч трохи думай перед тим як писати щось, смертників він знайшов.
05.04.2026 08:43 Ответить
Бабусь можна з літаків скидувати.
05.04.2026 10:16 Ответить
В нас молоді мільйон.А гарячі голови хочуть,щоб їх війна знищила.
04.04.2026 23:41 Ответить
Всех не знищить .Тысяч 100-200 можно отмобилизовать,чтобы фронт дкржать
05.04.2026 00:41 Ответить
Не втримають.Москалів все одно більше.І авіації і бомб,з української сторони,не стане то більше.
05.04.2026 00:47 Ответить
Их и мрет в разы больше так что удержат ухылянт
05.04.2026 11:39 Ответить
Їх фізично в рази більше,так що не втримають.
05.04.2026 13:13 Ответить
А то шо вони всі міліонери, то таке!?🤪
04.04.2026 22:47 Ответить
растащили мои бабки между МДА, РДА, ТЦК, полицейской охраной, жлобкабмином, жлобпрезм и жлобдепутами и не хватает на нормальный контракт, да гниды?
04.04.2026 22:49 Ответить
Сліози мішають мінє гаваріть....🤣 Навіть не знаю, як реагувати на цю новину....
04.04.2026 22:50 Ответить
Пхаха, дійсно вже нема куди гроші дівати в тилу)що не тцкашник то маєтки на жінку і матір оформлені))
бідняжки які, писки аж лопають від такого життя)
04.04.2026 22:52 Ответить
А де її чоловік служе, от просто цікаво.
04.04.2026 22:52 Ответить
Як просять, то переведіть. В чому проблема?
04.04.2026 22:54 Ответить
Що воно меле "...мале грошове забезпечення" - не читала декларацію клєрка зі Святошинського ТЦК в якого криптовалюти на 10 млн. долярів ?! Бідненьки ТЦКашники - на фронт просяться, щоб грошей заробити, а їх не пускають - хто цікаво ?!
04.04.2026 23:01 Ответить
Не знаю як в інших, а в нашому ТЦК частина "військових" сидить ще з 2014 і жоден ще не помер чи скалічів від перевантаження, а в 2022 їх ряди суттєво підсилили колишні чиновники , поліцейські та родичі впливових персон. З тих хто реально воював тільки кілька чоловік в роті охорони та групах оповіщень. В кінці 2023 був гучний скандал коли спіймали на хабарі лікаря ВЛК, який разом з начальником відділу військового обліку та бронювання клепав фіктивні відстрочки . По факту , ніхто не постраждав , начальника ТЦК перевели в іншу область, справу проти лікаря закрили за браком доказів, а начальник відділу, у якого при обшуку знайшли цілу шухляду валюти, таки перевівся у бойову бригаду, на посаду фінансиста .
Так що, Решетилова нехай не наговорює на ТЦК, там працюють найнезламніші воїни.
04.04.2026 23:07 Ответить
Підозрюваного у корупції в бойову бригаду на посаду фінансиста...
04.04.2026 23:38 Ответить
Пхахахахаха. Оце Оля насмішила. Така мила безпосередність.🤣🤣🤣
04.04.2026 23:29 Ответить
04.04.2026 23:37 Ответить
доречi чув, що в 225 и 425 постiйний прiоритет. Майже найменшi втрати.Федiр не дасть ********.)
05.04.2026 00:07 Ответить
- Мамо, у нас сьогодні в школі чаювання. Можна я своє діамантове кольє надягну?
- Ні, не можна!
- Ну чому не можна? Кольє на Новий рік подарували і не можна, «Феррарі» на день народження подарували і теж не можна, стоїть під брезентом, шуб норкових десять штук надарували і теж не можна. Коли це все можна буде?
- Коли тато на пенсію піде, буде можна, а поки він простий ТЦКашник - не можна...
05.04.2026 00:24 Ответить
А де заява Решетилової про бусифікованих військовослужбовців, які померли на бзвп через ненадання вчасної медичної допомоги? Де її обурення, чому вона не заявляє про розслідування цих кричущих випадків? Де її заява щодо загиблих військовослужбовців Скелі, яких відправили на м'ясний штурм під Покровськом? Щодо фактів фізичного насилля щодо них? Чому вона переживає лише про військових з тцк?
05.04.2026 07:01 Ответить
Это правда,структура выполняет самую важную функцию для страны - комплектование пополнения для фронта и в тоже время не имеет поддержки законами,не имеет нормального снабжения и их работа оплачивается убогим мизером.
05.04.2026 07:59 Ответить
Бо вони незаконне ОЗУ і діє незаконно. Тому їх чекає неминуче кримінальне переслідування.
05.04.2026 12:12 Ответить
Вот эта паварот))))
05.04.2026 08:16 Ответить
бідні бідні мальчікі в трусіках
05.04.2026 08:45 Ответить
Сейчас заплачу !!!
05.04.2026 09:05 Ответить
Несусветное об"единение БЗДУНОВ,ЖДУНОВ,СЗЧ,МОСКОВСКОГО патриархата,агентов влияния рф,ИЕГОвистов и др.сектантов,разбуженньіх консерв КГБ и ФСБ .....,против исполняющих гос. задачу ....Плевать вам суки на УКРАИНУ.
05.04.2026 09:53 Ответить
05.04.2026 11:02 Ответить
Вот тут омбудсмен бреше. В знайомих син воював 4 роки, батьки важко хворі. Звернувся до ТЦК і СП, де його послали лісом до ВЧ де служив. І не потрібно розказувати про бідних ТЦКунів-мільйонерів, які перетворилися сьогодні на банди садистів.
05.04.2026 12:11 Ответить
Не знаю, в чому вони там напрягаються. Але те що я бачу, то вони п'ють каву та збивають з людей кошти. І те що вони їздять разом з поліцією та в'яжуть людей, то причина тут одна - максимально зібрати з людей грошей. Якщо б це була не основна причина, то звідти б тікали як тільки могли і ніхто б туди не затягнув туди пакувати людей. А грошей вони рубають дай Боже кожному стільки заробляти. І ховаються за балаклавами. І дуже велике питання, чому ж вони ховають обличчя?! Та чи не тому, що знають, що роблять незаконні дії. Чому поліція не ховає обличчя?! За те що ховають обличчя, треба відразу статтю давати. Це вже не тцк, а якісь диверсійні групи в балаклавах. Якщо все по закону, чому тоді ховаються?! І дуже набридли оці басні за інвалідів в ТЦК, які після бойових дій. Бігають так, що якби бігли стометрівку, то був би доволі гарний результат. Так що немає там ніяких інвалідів у цих групах, які пакують людей. Всі як на підбір, сильні та спортивні. Дуже гарні штурмовики б були. Але по ходу там в основному привілегіровані всі.
05.04.2026 19:03 Ответить
