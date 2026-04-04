Военные ТЦК работают с огромной нагрузкой, многие из них просят о переводе в боевые подразделения, - Решетилова

Военнослужащие ТЦК и СП работают с огромной нагрузкой, и многие из них просят о переводе в боевые подразделения.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова (Кобылинская) в эфире Radio NV, сообщает Цензор.НЕТ.

ТЦК не должны заниматься принудительной мобилизацией

Решетилова подчеркнула, что военные ТЦК и СП не должны заниматься принудительной мобилизацией.

"Военнослужащие ТЦК и СП ни в соответствии с законодательством, ни по своим навыкам и умениям не должны заниматься принудительной мобилизацией. Их функции — формирование мобилизационного плана, постановка военнослужащих на учет или ведение этого учета и коммуникация непосредственно с воинскими частями", - сказала омбудсмен.

Она отметила, что "принуждением согласно закону должны заниматься правоохранительные органы, в том числе Нацполиция", поскольку они "специально обучены", "лучше могут обеспечить свою безопасность и лучше умеют общаться с гражданским населением".

Кроме того, Решетилова считает нелогичным, что ТЦК и СП подчиняются Командованию Сухопутных войск ВСУ.

Большая нагрузка

Также Решетилова заявила, что военнослужащие ТЦК и СП работают с огромной нагрузкой - без отпусков, без выходных. А некоторые из них занимаются очень сложным направлением - уведомлением семей о потерях.

"Мы очень часто забываем об еще одной функции этой институции, а именно о социальной поддержке. Это часть СП, а все внимание приковано к мобилизационным мероприятиям, которые проводит ТЦК, но мы забываем, что у них очень много других функций. Это и уведомление о потерях, и сопровождение семей раненых, пропавших без вести, погибших военнослужащих, организация похорон и так далее. Это огромный комплекс работы. И я уже несколько раз проводила встречу с военнослужащими ТЦК и СП. И мы говорили о том, что очень часто военнослужащие, занимающиеся социальным сопровождением, например, привлекаются к мобилизационным мероприятиям, несмотря на наличие документов главнокомандующего о том, что их нельзя привлекать к мобилизационным мероприятиям... Это огромная нагрузка, и военнослужащие ТЦК и СП ее не выдерживают. Есть жалобы военнослужащих ТЦК и СП на нагрузку или желание сменить место службы. Скажу вам честно после общения с военнослужащими: после всего того, что происходит в ТЦК, желающих проходить там службу практически нет, при том что это очень часто - служба в тылу", - рассказала чиновница.

Военные ТЦК просят о переводе

По словам Решетиловой, военнослужащие ТЦК "просят помочь им в переводе в боевые подразделения". Она отметила, что очень часто службу в ТЦК проходят люди "после ранений или те, кто по состоянию здоровья не может проходить службу на боевых должностях".

"У них складывается безвыходная ситуация. Они, может, и не хотели бы там служить, но другого выбора у них нет. Плюс это очень низкое денежное обеспечение, потому что это должности, как правило, в тыловых городах. И получается, что они фактически в заложниках этой ситуации", - заявила военный омбудсмен.

Решетилова добавила, что "на ТЦК и СП возложена критически важная задача от государства по нашей обороноспособности".

"И они взяли на себя весь этот удар общественной ненависти очень незаслуженно", - заявила омбудсмен.

