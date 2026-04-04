Військові ТЦК працюють із величезним навантаженням, багато з них просять про переведення у бойові підрозділи, - Решетилова

Військовослужбовці ТЦК та СП працюють з величезним навантаженням, і чимало з них просять про переведення до бойових підрозділів.

Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова (Кобилинська) в ефірі Radio NV, повідомляє Цензор.НЕТ.

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ТЦК не повинні займатися примусовою мобілізацією

Решетилова наголосила, що військові ТЦК та СП не повинні займатися примусовою мобілізацією.

"Військовослужбовці ТЦК та СП ні згідно із законодавством, ні за своїми навичками і вміннями не повинні займатися примусовою мобілізацією. Їхні функції - формування мобілізаційного плану, постановка військовослужбовців на облік або ведення цього обліку і комунікація безпосередньо з військовими частинами", - сказала омбудсменка.

Вона зазначила, що "примусом згідно із законом повинні займатися правоохоронні органи, в тому числі Нацполіція", адже вони "спеціально навчені", "краще себе можуть убезпечити і краще вміють комунікувати з цивільним населенням".

Крім того, Решетилова вважає нелогічним, що ТЦК та СП підпорядковуються Командуванню Сухопутних військ ЗСУ.

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Велике навантаження

Також Решетилова заявила, що військовослужбовці ТЦК та СП працюють із величезним навантаженням - без відпусток, без вихідних. А деякі з них займаються дуже складним напрямком - сповіщенням родин про втрати.

"Ми дуже часто забуваємо про ще одну функцію цієї інституції, як соціальна підтримка. Оця частинка СП, а вся увага прикута до мобілізаційних заходів, які проводить ТЦК, але ми забуваємо, що на них дуже багато інших функцій. Це і сповіщення про втрати, і супровід поранених родин, зниклих безвісти, загиблих військовослужбовців, організація поховання і так далі. Це величезний комплекс роботи. І я вже кілька разів проводила зустріч з військовослужбовцями ТЦК та СП. І ми говорили про те, що дуже часто військовослужбовці, які займаються соціальним супроводом, наприклад, задіюються до мобілізаційних заходів, попри існування документів головкома про те, що їх не можна задіювати до мобілізаційних заходів... Це величезне навантаження, і військовослужбовці ТЦК та СП його не витримують. Є скарги військовослужбовців ТЦК та СП на навантаження або бажання змінити місце служби. Скажу вам чесно після спілкування з військовослужбовцями: після того всього, що відбувається у ТЦК, проходити там службу охочих практично немає при тому, що це дуже часто служба в тилу", - розповіла посадовиця.

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Військові ТЦК просять про переведення

За словами Решетилової, військовослужбовці ТЦК "просять сприяти їм у переведенні до бойових підрозділів". Вона зазначила, що дуже часто службу в ТЦК проходять люди "після поранень або які за станом здоров'я не можуть проходити службу на бойових посадах".

"У них виходить безвихідна ситуація. Вони, може, і не хотіли б там служити, але іншого вибору в них немає. Плюс це дуже низьке грошове забезпечення, тому що це посади, як правило, у тилових містах. І виходить, що вони фактично в заручниках цієї ситуації",- заявила військова омбудсменка.

Решетилова додала, що "на ТЦК та СП покладене критично важливе завдання від держави по нашій обороноздатності".

"І вони взяли на себе весь цей удар суспільної ненависті дуже незаслужено", - заявила омбудсменка.

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