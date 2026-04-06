ЗМІ проаналізували ринок ухилення від мобілізації: як працюють схеми та скільки це коштує?

Військовослужбовець Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Коломієць за минулий рік задекларував золоті злитки на 7,7 млн грн, 43,5 тис. дол. і євро готівкою. При цьому його офіційний річний дохід становив 366 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

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Корупція у сфері мобілізації

Як зазначається, його декларація показує, що довкола системи, яка розпоряджається відстрочками, придатністю і доступом до свободи пересування, дивом накопичуються кошти, які важко пояснити і ще важче не помітити.

"За чотири роки від початку повномасштабного вторгнення РФ корупція в мобілізаційній сфері не розчинилася під тиском війни...На стику ТЦК, військових лікарських комісій (ВЛК), лікарських висновків, реєстрів і фіктивного бронювання виріс окремий, великий "ринок", де продають час, статус, документи і право не потрапити туди, куди держава може відправити примусово. Як саме він працює?

Підкуп працівника ТЦК, ВЛК чи іншої службової особи карається за ст. 369 ККУ – від штрафу до чотирьох років позбавлення волі. Якщо гроші несуть посереднику "за вплив" на рішення – ст. 369-2 ККУ – до двох років позбавлення волі", - зазначає видання.

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Чоловіки віком від 25 років формують головний попит на "ринку". В окремих випадках їм доступні навіть цілі пакети з відстрочками, бронюванням, зняттям з обліку, непридатністю, "потрібному" записі в реєстрі "Оберіг"" і "потрібними" медичними документами.

Корупційні схеми довкола мобілізації не зводяться лише до деяких працівників ТЦК. У публічних кейсах фігурують також окремі працівники ВЛК, лікарі з фіктивними медичними документами, люди з доступом до реєстру, бронюванням і посередники, які зшивають ці "рішення" в "пакет" для клієнта. Схеми працюють як сервісна інфраструктура, де людина купує цілий маршрут від статусу "на обліку" до статусу "непридатний" або "заброньований".

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Ціна питання

Найдешевше з того, що пропонують деякі представники ТЦК та численні "посередники" – це дрібне втручання в облік зі зняттям з розшуку та оновленням даних "без наслідків". Дорожче обійдеться відстрочка, бронювання та висновок ВЛК зі зняттям з обліку. Найдорожче – пакет, у який включено медичні документи, рішення комісії, зміни в реєстрі та можливість виїзду за кордон.

Встановити середню вартість таких "послуг" складно, адже відповідної статистики ніхто не веде. Про рівень "цін" свідчать хіба що офіційні релізи поліції, Державного бюро розслідувань, прокуратури, а також реєстр судових рішень.

Згідно з аналізом публічної інформації про розслідування корупції навколо мобілізації, вартість "послуг" зростає у міру наближення військовозобов'язаного до статусу військовослужбовця: найменші хабарі, як правило, вимагають ще до контакту з ТЦК, а найбільші – на етапі мобілізації.

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Найдорожчим "сегментом" виявився медичний. На Київщині у 2026 році поліція описала схему на 18 тис. дол. лише за фіктивний діагноз. У Дніпрі судовий реєстр документував 16 тис. дол. за вплив на рішення ВЛК та пакет документів для перетину кордону, а в Одесі у 2025 році посередник обіцяв за 25 тис. дол. оформити документи про непридатність до служби.

Найгучніший медичний кейс стався у січні 2026 року. Офіс генпрокурора повідомляв про голову ВЛК у Дніпропетровській області, який став автором 20 епізодів продажу "непридатності" на загальну суму 300 тис. дол. А у Хмельницькій області слідство заявляло про велику схему на 170 тис. дол., 301 тис. грн і два автомобілі за те, аби не призивати працівників цілого підприємства.

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Деталі схем

Видання проаналізувало схеми ухилення від мобілізації та знайшло посередника, готового "продати" два готові сценарії.