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Новини Фото Корупція та мобілізація
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ДБР затримало військового керівника з Рівненщини за оформлення військових на тилові посади. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння Нацполіції затримали начальника відділення регіонального центру однієї з військових частин Рівненської області.

За даними слідства, він організував схему незаконного переведення військовослужбовців до тилових підрозділів, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Встановлено, що протиправну діяльність посадовець розпочав ще під час служби офіцером відділення Дубенського РТЦК та СП.

Для протиправної діяльності посадовець використовував зв’язки з лікарями різних медичних закладів. Для оформлення документів про стан здоров’я військових він спочатку направляв їх на лікування, а згодом забезпечував встановлення заздалегідь узгоджених діагнозів. На підставі таких висновків особу визнавали придатною лише до служби в тилу.

Вартість "послуги" стартувала від 5 тисяч доларів США. Сума залежала від місця служби військового та складності встановлення потрібного діагнозу.

19 лютого 2026 року працівники ДБР затримали посадовця після одержання частини обумовлених коштів — 2,5 тисячі доларів США. За попередньою домовленістю решту він мав отримати на банківську картку.

Начальнику відділення повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням. Посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до злочину, зокрема можливу участь членів ВЛК, посадовців військової частини та лікарів медзакладів.

поліція
поліція
поліція
поліція
поліція

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Автор: 

Нацполіція (15747) ДБР (3952) Рівненська область (1294)
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Бізнес, нічого особистого.
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03.03.2026 17:21 Відповісти
Скільки зараз таких на тилових вже не один рік сидять? 500 тисяч? А воює реально десь до 300 тисяч кажуть, зашибись все як в житті два працівника і 8 начальників
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03.03.2026 17:29 Відповісти
Зміна в статистиці.
-1 ФОП.
-1 військовий.
+1 дармоїд з умовним строком.
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03.03.2026 17:29 Відповісти
Гроші (бакси) не пахнуть....
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03.03.2026 17:30 Відповісти
Пахнуть зоровською баландою і камерною парашою 8 мало на передову рядовим у піхоту
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03.03.2026 17:57 Відповісти
а, що з оформленими?
купа хлопців, з тяжкими пораненнями не можуть: ані звільнитися, ані перевестись у тил.....
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03.03.2026 17:33 Відповісти
Гнилоцтво, на початку війни народ рвався боронити Батьківщину, але з часом влада все спортила, поробила людей на 2-3 сорти, зробили бізнес на ухиленні і так далі . Законодавство не змінили, от маємо сраку. Як кажуть риба гниє з голови. Купа молодих здорованів грають в хокей, боксують сидять в тилу на посадах бухгалтерів , в КЕВах штати порозширювали. А ви народе, тобто лохи ідіть і гиньте . Біда з нашою владою і чим вони будуть довше при владі, тим буде більша кака!
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03.03.2026 17:36 Відповісти
Ну нічого, все в світі врівноважується. Когось здорового запишуть придатним до тилу, комусь "б" виправлять на "а" та й на фронт. В результаті вийде нормально. Обороноздатність держави буде збережена.
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03.03.2026 17:51 Відповісти
 
 