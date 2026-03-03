ДБР затримало військового керівника з Рівненщини за оформлення військових на тилові посади. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР за сприяння Нацполіції затримали начальника відділення регіонального центру однієї з військових частин Рівненської області.
За даними слідства, він організував схему незаконного переведення військовослужбовців до тилових підрозділів, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Встановлено, що протиправну діяльність посадовець розпочав ще під час служби офіцером відділення Дубенського РТЦК та СП.
Для протиправної діяльності посадовець використовував зв’язки з лікарями різних медичних закладів. Для оформлення документів про стан здоров’я військових він спочатку направляв їх на лікування, а згодом забезпечував встановлення заздалегідь узгоджених діагнозів. На підставі таких висновків особу визнавали придатною лише до служби в тилу.
Вартість "послуги" стартувала від 5 тисяч доларів США. Сума залежала від місця служби військового та складності встановлення потрібного діагнозу.
19 лютого 2026 року працівники ДБР затримали посадовця після одержання частини обумовлених коштів — 2,5 тисячі доларів США. За попередньою домовленістю решту він мав отримати на банківську картку.
Начальнику відділення повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням. Посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до злочину, зокрема можливу участь членів ВЛК, посадовців військової частини та лікарів медзакладів.
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купа хлопців, з тяжкими пораненнями не можуть: ані звільнитися, ані перевестись у тил.....