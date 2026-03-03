ДБР затримало військового керівника з Рівненщини за оформлення військових на тилові посади. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння Нацполіції затримали начальника відділення регіонального центру однієї з військових частин Рівненської області.

За даними слідства, він організував схему незаконного переведення військовослужбовців до тилових підрозділів, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Встановлено, що протиправну діяльність посадовець розпочав ще під час служби офіцером відділення Дубенського РТЦК та СП.

Для протиправної діяльності посадовець використовував зв’язки з лікарями різних медичних закладів. Для оформлення документів про стан здоров’я військових він спочатку направляв їх на лікування, а згодом забезпечував встановлення заздалегідь узгоджених діагнозів. На підставі таких висновків особу визнавали придатною лише до служби в тилу.

Вартість "послуги" стартувала від 5 тисяч доларів США. Сума залежала від місця служби військового та складності встановлення потрібного діагнозу.

19 лютого 2026 року працівники ДБР затримали посадовця після одержання частини обумовлених коштів — 2,5 тисячі доларів США. За попередньою домовленістю решту він мав отримати на банківську картку.

Начальнику відділення повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням. Посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до злочину, зокрема можливу участь членів ВЛК, посадовців військової частини та лікарів медзакладів.















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