ДБР затримали на Житомирщині військовослужбовця за спробу підкупу командира роти, щоб піти у СЗЧ
Працівники ДБР затримали військовослужбовця, який проходив підготовку в навчальному центрі на Житомирщині, та його знайомого за спробу підкупу командира роти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.
Запропонував хабар, не бажаючи проходити службу
За даними слідства, мобілізований у лютому 2026 року розпочав базовий військовий вишкіл. Не бажаючи проходити службу, він вирішив запропонувати командиру 20 тис. доларів США за сприяння у самовільному залишенні військової частини.
Командир доповів про це керівництву та звернувся до ДБР.
Діючи під контролем правоохоронців, він організував зустріч із військовослужбовцем та його знайомим. Останній мав передати 10 тис. доларів США готівкою, а решту — перерахувати згодом на банківську картку.
24 лютого 2026 року обох чоловіків затримали під час передачі грошей.
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