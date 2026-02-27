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Новини Корупція та мобілізація Хабарники у військових частинах
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ДБР затримали на Житомирщині військовослужбовця за спробу підкупу командира роти, щоб піти у СЗЧ

На Житомирщині викрили спробу підкупу командира: затримано двох чоловіків

Працівники ДБР затримали військовослужбовця, який проходив підготовку в навчальному центрі на Житомирщині, та його знайомого за спробу підкупу командира роти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

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Запропонував хабар, не бажаючи проходити службу

 За даними слідства, мобілізований у лютому 2026 року розпочав базовий військовий вишкіл. Не бажаючи проходити службу, він вирішив запропонувати командиру 20 тис. доларів США за сприяння у самовільному залишенні військової частини.

Командир доповів про це керівництву та звернувся до ДБР.

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 Діючи під контролем правоохоронців, він організував зустріч із військовослужбовцем та його знайомим. Останній мав передати 10 тис. доларів США готівкою, а решту — перерахувати згодом на банківську картку.

24 лютого 2026 року обох чоловіків затримали під час передачі грошей.

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Автор: 

ДБР (3949) Житомирська область (1353)
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"Последние" 20к долларов чел заплатил, имейте снисхождение.
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27.02.2026 17:13 Відповісти
Тю, та за такі гроші міг собі інвалідність купити...
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27.02.2026 17:15 Відповісти
на голову не налазить. Хіба щоб підти в СЗЧ треба дозвіл ротного? *******. СЗЧ це коли сам на лижі став і нікому не сказав
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27.02.2026 17:22 Відповісти
Теж не розумію, бусифіковані йдуть в сзч безкоштовно, а цей баран заплатив ще 🤦 мабуть мізки так промили що капець і мабуть не останні гроші
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27.02.2026 17:54 Відповісти
Це якесь очевидне невероятне🤣🤣🤣🤣 може анекдот?? А скоріш за все у пацика не всі шарики в голові
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27.02.2026 18:03 Відповісти
Знайомий після бзвп попав в резервну роту потім їм дали на руки военник і відправили на розосередження в харківську область, ну він вибрав слушний момент і здриснув до себе в місто, заздалегідь підготувавши себе що його будуть шукати, але пройшло 10 місяців як він в сзч пішов і його ніхто не шукав по реєстрам , типо служить і далі 😂😂і цілком безкоштовно, он як треба! А цього дебіла який викинув 20к баксів ще й шукати будуть
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27.02.2026 18:28 Відповісти
 
 