ДБР затримали на Житомирщині військовослужбовця за спробу підкупу командира роти, щоб піти у СЗЧ

Працівники ДБР затримали військовослужбовця, який проходив підготовку в навчальному центрі на Житомирщині, та його знайомого за спробу підкупу командира роти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

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Запропонував хабар, не бажаючи проходити службу

За даними слідства, мобілізований у лютому 2026 року розпочав базовий військовий вишкіл. Не бажаючи проходити службу, він вирішив запропонувати командиру 20 тис. доларів США за сприяння у самовільному залишенні військової частини.

Командир доповів про це керівництву та звернувся до ДБР.

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Діючи під контролем правоохоронців, він організував зустріч із військовослужбовцем та його знайомим. Останній мав передати 10 тис. доларів США готівкою, а решту — перерахувати згодом на банківську картку.

24 лютого 2026 року обох чоловіків затримали під час передачі грошей.

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