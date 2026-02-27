ГБР задержало на Житомирщине военнослужащего за попытку подкупа командира роты, чтобы уйти в СЗЧ
Сотрудники ГБР задержали военнослужащего, проходившего подготовку в учебном центре в Житомирской области, и его знакомого за попытку подкупа командира роты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.
Предложил взятку, не желая проходить службу
По данным следствия, мобилизованный в феврале 2026 года начал базовую военную подготовку. Не желая проходить службу, он решил предложить командиру 20 тыс. долларов США за содействие в самовольном оставлении воинской части.
Командир доложил об этом руководству и обратился в ГБР.
Действуя под контролем правоохранителей, он организовал встречу с военнослужащим и его знакомым. Последний должен был передать 10 тыс. долларов США наличными, а остальную сумму - перечислить позже на банковскую карту.
24 февраля 2026 года обоих мужчин задержали во время передачи денег.
