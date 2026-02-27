РУС
ГБР задержало на Житомирщине военнослужащего за попытку подкупа командира роты, чтобы уйти в СЗЧ

В Житомирской области разоблачили попытку подкупа командира: задержаны два мужчины

Сотрудники ГБР задержали военнослужащего, проходившего подготовку в учебном центре в Житомирской области, и его знакомого за попытку подкупа командира роты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

Предложил взятку, не желая проходить службу

 По данным следствия, мобилизованный в феврале 2026 года начал базовую военную подготовку. Не желая проходить службу, он решил предложить командиру 20 тыс. долларов США за содействие в самовольном оставлении воинской части.

Командир доложил об этом руководству и обратился в ГБР.

 Действуя под контролем правоохранителей, он организовал встречу с военнослужащим и его знакомым. Последний должен был передать 10 тыс. долларов США наличными, а остальную сумму - перечислить позже на банковскую карту.

24 февраля 2026 года обоих мужчин задержали во время передачи денег.

"Последние" 20к долларов чел заплатил, имейте снисхождение.
27.02.2026 17:13 Ответить
Тю, та за такі гроші міг собі інвалідність купити...
27.02.2026 17:15 Ответить
на голову не налазить. Хіба щоб підти в СЗЧ треба дозвіл ротного? *******. СЗЧ це коли сам на лижі став і нікому не сказав
27.02.2026 17:22 Ответить
Теж не розумію, бусифіковані йдуть в сзч безкоштовно, а цей баран заплатив ще 🤦 мабуть мізки так промили що капець і мабуть не останні гроші
27.02.2026 17:54 Ответить
Це якесь очевидне невероятне🤣🤣🤣🤣 може анекдот?? А скоріш за все у пацика не всі шарики в голові
27.02.2026 18:03 Ответить
Знайомий після бзвп попав в резервну роту потім їм дали на руки военник і відправили на розосередження в харківську область, ну він вибрав слушний момент і здриснув до себе в місто, заздалегідь підготувавши себе що його будуть шукати, але пройшло 10 місяців як він в сзч пішов і його ніхто не шукав по реєстрам , типо служить і далі 😂😂і цілком безкоштовно, он як треба! А цього дебіла який викинув 20к баксів ще й шукати будуть
27.02.2026 18:28 Ответить
 
 