ГБР задержало военного руководителя из Ривненщины за оформление военных на тыловые должности. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР при содействии Нацполиции задержали начальника отделения регионального центра одной из воинских частей Ривненской области.
По данным следствия, он организовал схему незаконного перевода военнослужащих в тыловые подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Установлено, что противоправную деятельность чиновник начал еще во время службы офицером отделения Дубненского РТЦК и СП.
Для противоправной деятельности чиновник использовал связи с врачами различных медицинских учреждений. Для оформления документов о состоянии здоровья военных он сначала направлял их на лечение, а затем обеспечивал установление заранее согласованных диагнозов. На основании таких заключений лицо признавали пригодным только к службе в тылу.
Стоимость "услуги" начиналась от 5 тысяч долларов США. Сумма зависела от места службы военного и сложности установления нужного диагноза.
19 февраля 2026 года сотрудники ГБР задержали чиновника после получения части оговоренных средств - 2,5 тысячи долларов США. По предварительной договоренности остальную часть он должен был получить на банковскую карточку.
Начальнику отделения сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенное с вымогательством. Чиновнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к преступлению, в частности возможное участие членов ВВК, должностных лиц воинской части и врачей медучреждений.
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купа хлопців, з тяжкими пораненнями не можуть: ані звільнитися, ані перевестись у тил.....