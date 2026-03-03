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ГБР задержало военного руководителя из Ривненщины за оформление военных на тыловые должности. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР при содействии Нацполиции задержали начальника отделения регионального центра одной из воинских частей Ривненской области.

По данным следствия, он организовал схему незаконного перевода военнослужащих в тыловые подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Установлено, что противоправную деятельность чиновник начал еще во время службы офицером отделения Дубненского РТЦК и СП.

Для противоправной деятельности чиновник использовал связи с врачами различных медицинских учреждений. Для оформления документов о состоянии здоровья военных он сначала направлял их на лечение, а затем обеспечивал установление заранее согласованных диагнозов. На основании таких заключений лицо признавали пригодным только к службе в тылу.

Стоимость "услуги" начиналась от 5 тысяч долларов США. Сумма зависела от места службы военного и сложности установления нужного диагноза.

19 февраля 2026 года сотрудники ГБР задержали чиновника после получения части оговоренных средств - 2,5 тысячи долларов США. По предварительной договоренности остальную часть он должен был получить на банковскую карточку.

Начальнику отделения сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенное с вымогательством. Чиновнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к преступлению, в частности возможное участие членов ВВК, должностных лиц воинской части и врачей медучреждений.

полиция
полиция
полиция
полиция
полиция

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Автор: 

Нацполиция (16969) ГБР (3445) Ровенская область (1354)
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Бізнес, нічого особистого.
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03.03.2026 17:21 Ответить
Скільки зараз таких на тилових вже не один рік сидять? 500 тисяч? А воює реально десь до 300 тисяч кажуть, зашибись все як в житті два працівника і 8 начальників
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03.03.2026 17:29 Ответить
Зміна в статистиці.
-1 ФОП.
-1 військовий.
+1 дармоїд з умовним строком.
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03.03.2026 17:29 Ответить
Гроші (бакси) не пахнуть....
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03.03.2026 17:30 Ответить
Пахнуть зоровською баландою і камерною парашою 8 мало на передову рядовим у піхоту
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03.03.2026 17:57 Ответить
а, що з оформленими?
купа хлопців, з тяжкими пораненнями не можуть: ані звільнитися, ані перевестись у тил.....
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03.03.2026 17:33 Ответить
Гнилоцтво, на початку війни народ рвався боронити Батьківщину, але з часом влада все спортила, поробила людей на 2-3 сорти, зробили бізнес на ухиленні і так далі . Законодавство не змінили, от маємо сраку. Як кажуть риба гниє з голови. Купа молодих здорованів грають в хокей, боксують сидять в тилу на посадах бухгалтерів , в КЕВах штати порозширювали. А ви народе, тобто лохи ідіть і гиньте . Біда з нашою владою і чим вони будуть довше при владі, тим буде більша кака!
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03.03.2026 17:36 Ответить
Ну нічого, все в світі врівноважується. Когось здорового запишуть придатним до тилу, комусь "б" виправлять на "а" та й на фронт. В результаті вийде нормально. Обороноздатність держави буде збережена.
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03.03.2026 17:51 Ответить
 
 