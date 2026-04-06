СМИ проанализировали рынок уклонения от мобилизации: как работают схемы и сколько это стоит?

Военнослужащий Бучанского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Олег Коломиец за прошлый год задекларировал золотые слитки на сумму 7,7 млн грн, 43,5 тыс. долл. и евро наличными. При этом его официальный годовой доход составил 366 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Коррупция в сфере мобилизации

Как отмечается, его декларация показывает, что вокруг системы, которая распоряжается отсрочками, годностью и доступом к свободе передвижения, чудесным образом накапливаются средства, которые трудно объяснить и еще труднее не заметить.

"За четыре года с начала полномасштабного вторжения РФ коррупция в мобилизационной сфере не растворилась под давлением войны...На стыке ТЦК, военно-медицинских комиссий (ВМК), медицинских заключений, реестров и фиктивного бронирования вырос отдельный, большой "рынок", где продают время, статус, документы и право не попасть туда, куда государство может отправить принудительно. Как именно он работает?

Подкуп сотрудника ТЦК, ВМК или другого должностного лица наказывается по ст. 369 УК – от штрафа до четырех лет лишения свободы. Если деньги передаются посреднику "за влияние" на решение – ст. 369-2 УК – до двух лет лишения свободы", – отмечает издание.

Мужчины в возрасте от 25 лет формируют основной спрос на "рынке". В отдельных случаях им доступны даже целые пакеты с отсрочками, бронированием, снятием с учета, непригодностью, "нужной" записью в реестре "Оберег" и "нужными" медицинскими документами.

Коррупционные схемы вокруг мобилизации не сводятся только к некоторым сотрудникам ТЦК. В публичных кейсах фигурируют также отдельные сотрудники ВМК, врачи с фиктивными медицинскими документами, люди с доступом к реестру, бронированием и посредники, которые сшивают эти "решения" в "пакет" для клиента. Схемы работают как сервисная инфраструктура, где человек покупает целый маршрут от статуса "на учете" до статуса "непригоден" или "забронирован".

Цена вопроса

Самое дешевое из того, что предлагают некоторые представители ТЦК и многочисленные "посредники", — это мелкое вмешательство в учет со снятием с розыска и обновлением данных "без последствий". Дороже обойдется отсрочка, бронирование и заключение ВМК со снятием с учета. Дороже всего – пакет, в который включены медицинские документы, решение комиссии, изменения в реестре и возможность выезда за границу.

Установить среднюю стоимость таких "услуг" сложно, ведь соответствующей статистики никто не ведет. Об уровне "цен" свидетельствуют разве что официальные релизы полиции, Государственного бюро расследований, прокуратуры, а также реестр судебных решений.

Согласно анализу публичной информации о расследованиях коррупции вокруг мобилизации, стоимость "услуг" растет по мере приближения военнообязанного к статусу военнослужащего: самые маленькие взятки, как правило, требуют еще до контакта с ТЦК, а самые большие – на этапе мобилизации.

Самым дорогим "сегментом" оказался медицинский. В Киевской области в 2026 году полиция раскрыла схему на 18 тыс. долл. только за фиктивный диагноз. В Днепре судебный реестр зафиксировал 16 тыс. долл. за влияние на решение ВМК и пакет документов для пересечения границы, а в Одессе в 2025 году посредник обещал за 25 тыс. долл. оформить документы о негодности к службе.

Самый громкий медицинский случай произошел в январе 2026 года. Офис генпрокурора сообщал о председателе ВМК в Днепропетровской области, который стал автором 20 эпизодов продажи "непригодности" на общую сумму 300 тыс. долл. А в Хмельницкой области следствие заявляло о крупной схеме на 170 тыс. долл., 301 тыс. грн и два автомобиля за то, чтобы не призывать работников целого предприятия.

Детали схем

Издание проанализировало схемы уклонения от мобилизации и нашло посредника, готового "продать" два готовых сценария.