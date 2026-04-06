РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15512 посетителей онлайн
Новости Коррупция
6 955 66

СМИ проанализировали рынок уклонения от мобилизации: как работают схемы и сколько это стоит?

Разоблачены чиновники ВЛК в Харькове

Военнослужащий Бучанского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Олег Коломиец за прошлый год задекларировал золотые слитки на сумму 7,7 млн грн, 43,5 тыс. долл. и евро наличными. При этом его официальный годовой доход составил 366 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Коррупция в сфере мобилизации

Как отмечается, его декларация показывает, что вокруг системы, которая распоряжается отсрочками, годностью и доступом к свободе передвижения, чудесным образом накапливаются средства, которые трудно объяснить и еще труднее не заметить.

"За четыре года с начала полномасштабного вторжения РФ коррупция в мобилизационной сфере не растворилась под давлением войны...На стыке ТЦК, военно-медицинских комиссий (ВМК), медицинских заключений, реестров и фиктивного бронирования вырос отдельный, большой "рынок", где продают время, статус, документы и право не попасть туда, куда государство может отправить принудительно. Как именно он работает?

Подкуп сотрудника ТЦК, ВМК или другого должностного лица наказывается по ст. 369 УК – от штрафа до четырех лет лишения свободы. Если деньги передаются посреднику "за влияние" на решение – ст. 369-2 УК – до двух лет лишения свободы", – отмечает издание.

Мужчины в возрасте от 25 лет формируют основной спрос на "рынке". В отдельных случаях им доступны даже целые пакеты с отсрочками, бронированием, снятием с учета, непригодностью, "нужной" записью в реестре "Оберег" и "нужными" медицинскими документами.

Коррупционные схемы вокруг мобилизации не сводятся только к некоторым сотрудникам ТЦК. В публичных кейсах фигурируют также отдельные сотрудники ВМК, врачи с фиктивными медицинскими документами, люди с доступом к реестру, бронированием и посредники, которые сшивают эти "решения" в "пакет" для клиента. Схемы работают как сервисная инфраструктура, где человек покупает целый маршрут от статуса "на учете" до статуса "непригоден" или "забронирован".

Цена вопроса

Самое дешевое из того, что предлагают некоторые представители ТЦК и многочисленные "посредники", — это мелкое вмешательство в учет со снятием с розыска и обновлением данных "без последствий". Дороже обойдется отсрочка, бронирование и заключение ВМК со снятием с учета. Дороже всего – пакет, в который включены медицинские документы, решение комиссии, изменения в реестре и возможность выезда за границу.

Установить среднюю стоимость таких "услуг" сложно, ведь соответствующей статистики никто не ведет. Об уровне "цен" свидетельствуют разве что официальные релизы полиции, Государственного бюро расследований, прокуратуры, а также реестр судебных решений.

Согласно анализу публичной информации о расследованиях коррупции вокруг мобилизации, стоимость "услуг" растет по мере приближения военнообязанного к статусу военнослужащего: самые маленькие взятки, как правило, требуют еще до контакта с ТЦК, а самые большие – на этапе мобилизации.

Самым дорогим "сегментом" оказался медицинский. В Киевской области в 2026 году полиция раскрыла схему на 18 тыс. долл. только за фиктивный диагноз. В Днепре судебный реестр зафиксировал 16 тыс. долл. за влияние на решение ВМК и пакет документов для пересечения границы, а в Одессе в 2025 году посредник обещал за 25 тыс. долл. оформить документы о негодности к службе.

Самый громкий медицинский случай произошел в январе 2026 года. Офис генпрокурора сообщал о председателе ВМК в Днепропетровской области, который стал автором 20 эпизодов продажи "непригодности" на общую сумму 300 тыс. долл. А в Хмельницкой области следствие заявляло о крупной схеме на 170 тыс. долл., 301 тыс. грн и два автомобиля за то, чтобы не призывать работников целого предприятия.

Детали схем

Издание проанализировало схемы уклонения от мобилизации и нашло посредника, готового "продать" два готовых сценария.

  • Для выезда есть "сервис" с несколькими тарифами. За 10 тыс. долл. предлагают "спецборт", за 12 тыс. долл. – "зеленый коридор" через Молдову, Румынию, Польшу или Венгрию.
  • Второй вариант – "пожизненное снятие с воинского учета" за 9 тыс. долл.

Автор: 

мобилизация (3021) уклонисты (1276) военно-врачебная комиссия (227) ТЦК (1003)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Ухилянти і нова армія СЗЧ, яка офіційно нараховує до 260 тисяч - це новий витвір чотирижди ухилянта- Верховного Головнокомандувача Голобородька. А все почалося із не об'явлення воєнного стану і мобілізації на початку 2022 року, та не оформлені в законному порядку контракти, як це було з 2014 і до 2019 року при "баризі".
показать весь комментарий
06.04.2026 11:03 Ответить
+14
показать весь комментарий
06.04.2026 11:13 Ответить
+12
Зате коли я про це вже з пів року розказую, мене постійно банять. Те що зараз роблять поліцаї і ТЦК це не мобілізація, а рекет, як в 90-х. В прямому сенсі викрадають людину і місяцями маринують його в підвалах ТЦК поки родичі не зберуть і принесуть начальнику ТЦК і ВЛК гроші. А щоб швидше рухалися то погрожують відправити в штурмовики. Тому в ТЦКшників і поліцаїв такі широкі морди а на фронті одні сліпі, криві і горбаті каліки-СЗЧшники. А госпіталя переповнені інвалідами які даже до фронту не доїхали і лікарі матюкаються що їм рук не вистачає поранених лікувати так ще й старих пердунів яких наловили ТЦКшники від геморою і серцевих хвороб лікувати. А списати і комісувати калік вже не можна тому що вони вже числяться як військові і статистику про ''успішну'' мобілізацію ніхто портити не буде. Ось і вся мобілізація. Доречі, чому зараз не популярно розказувати що в Німеччиі мобілізують від 17 до 45-ти років а в Україні яка стоїть на краю прірви мобілізують калік і дідів від 25-60-ти років? Таке відчуття що влада робить все навмисно щоб програти війну
показать весь комментарий
06.04.2026 11:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Норм так себе фінансово підсилив
показать весь комментарий
06.04.2026 10:59 Ответить
Мне лично ситуация не нравится. Ну **** я. Я голосовал за Пороха. Слава Богу, 73% Зебилов всё по кайфу.хавайте.и платите
показать весь комментарий
06.04.2026 11:14 Ответить
У тих хто за Пороха голосував - у них моральна бронь. Можна іти по бажанню, а для всіх інших
показать весь комментарий
06.04.2026 11:25 Ответить
В його батьків малина на городі!!!Ну а зарплата невелика,то думаєте йому легко було стільки наскладати????
показать весь комментарий
06.04.2026 12:38 Ответить
Це, щоб ви зрозуміли - це офіційна частина, тобто те що він готов показати і відіпрати через родичей та фірми прокладки, а загальна сумма зазвичай в десятки разів більше...
показать весь комментарий
06.04.2026 15:16 Ответить
Вчора в групі опублікували фото чоловіка ,котрий пропав на фронті 26 березня...жінка публікує,в ньго донці 4 рочки іт.д.Його ж однокласник 5ʼйрік ховається від мобілізації : в хаті сидить,вночі до мами попід ліс ходить,змінив прізвище на жінчине,щоб в реєстрі воєнкомату зникнути..((Як це має жити ця держава по війні?
показать весь комментарий
06.04.2026 11:02 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2026 11:13 Ответить
Ти вгадав ім'я песонажа мого допису.Незгідний.Порушують всі і за10 шт.,і ті хто не має.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:20 Ответить
Є цитата, що під час війни політики дають патрони, багаті їжу, а бідні своїх дітей. Після війни політики забирають залишки патронів і тиснуть один одному руки, багаті піднімають ціни на продукти, а бідні шукають могили своїх дітей
показать весь комментарий
06.04.2026 12:37 Ответить
Тітчиного чоловіка племінник ховався, жив з матір'ю на її пенсію. В грудні вийшов за цигарками, в березні поховали як героя.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:00 Ответить
Так,це прикро,бо попри розмови про підготовку чи ні,війна для багатьох є просто лотереєю : живий або мертвий.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:47 Ответить
показать весь комментарий
Необхідно впровадити механізм конфіскації майна і коштів, які перевищують офіциально (документально) підтверджені прибутки. При вказанні на подарунки від мами, бабусі..., досконало перевіряти походження даних коштів у дарувальників, і все швидко стане на місце, хоча мабуть не швидко, або ніколи при теперешньому рівні корупції у всіх сферах(((
показать весь комментарий
06.04.2026 11:05 Ответить
Для чиновників варто обмежити вартість подарунків, якщо її перевищили - потрібно сплачувати податок, як з купівлі/продажу квартири-машини...
показать весь комментарий
06.04.2026 11:06 Ответить
Про вартість подарунків вже давно є стаття в антикорупційному законодавстві!
показать весь комментарий
06.04.2026 11:13 Ответить
В цій новині прекрасно все.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:06 Ответить
😁
показать весь комментарий
06.04.2026 11:09 Ответить
чекаемо iншу, щодо корупцii в оборонi. Зараз не свiтять публiчно,щоб люди не зiрвались. Але впевнений нас чекае багато цiкавого на сотнi млн. твердих грошикiв.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:07 Ответить
Це вже було. Прогуло і пройшло. Піпл все забув.Хочеться нових вражень? Я думаю, що вони будуть. Бо при владі все ті ж потужні менеджери на чолі з незламним торчком.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:16 Ответить
"Незламний торчок" - прекрасний вираз і навіть зійде за символ,яким зацікавляться навіть скульптори...
показать весь комментарий
06.04.2026 13:03 Ответить
А якби ввели економічне бронювання, то ці гроші могли б потрапити в бюджет, а не в кишені корупціонерам...
показать весь комментарий
06.04.2026 11:08 Ответить
у нас в тiнi млрд. Але всiх влаштовуе.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:13 Ответить
Ну наприклад буде офіційна можливість оформити відстрочку на рік за 10000$ - в такому випадку держава офіційно встановить ціну за життя та здоров'я пересічного громадянина. Ще невеличкий шажок - і це вже рабство.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:33 Ответить
Aбо контрактна армія, або сзч і обвал фронту. Гроші є.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:10 Ответить
Гроші є. З цим погоджуюсь. Обвал фронту. Також є така перспектива, але не сьогодні і не завтра. А контрактна армія не получається. Програма 18-24 дала людей менше, ніж т.з.рекрутинг. Рекрутинг, який по факту звичайна мобілізація, але в підрозділ, куди бажає йти мобілізований. Від мобілізації зєльонскій-сирський і 46 тисячна армія тцк-унів не відмовляться. Там такі бабки крутяться, що міндічгейт це дитячий садочок.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:22 Ответить
У кацапів получається.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:24 Ответить
Так. Я цього пояснити навіть для себе не можу. І досить непогано виходить.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:50 Ответить
За гроші можливо все, ось відповідь. Треба менше красти.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:48 Ответить
У них є плата за підписання контракту... У нас таке тільки Кличко для киян робить - там 50 000 грн від Києва дають добровольцям. Якби держава ще хоча б 150-200 тис. грн давала і інші мери підтримали ініціативу Кличка, то можна було б залучити більше добровольців!
показать весь комментарий
06.04.2026 14:27 Ответить
Те що більше ніхто сперечатись не буде. А от наскільки більше? Було 100, а стало 300 приміром? Чи було 100, а стало 1000. Цифри, кількість мають значення. Знову ж таки без конкретного терміну закінчення контракту бажаючих буде в рази менше. А як міняти тих , хто служить вже пятий рік? Припустимо, що добровольців вистачить для поповнення втрат щоб не проводити бусифікацію
показать весь комментарий
06.04.2026 15:49 Ответить
перевірте всіх осіб з інвалідністю (і серед військовослужбовців також) отриманою після 20.02.2022р. і всіх інвалідів хто отримав цей статус у віці до 50 років після 2010 року і зрозумієте масштаб корупції ...
показать весь комментарий
06.04.2026 11:21 Ответить
Хто буде перевіряти? Вони ж самі на себе вийдуть. От буквально.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:24 Ответить
І ті випадки коли не дали інвалідність тим, кому вона мала бути за законом.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:05 Ответить
І де ті строки та вироки?? Навіть Крупа вже дома. Тому,що "схема" продовжується на прокурора -суд. Тягнути, потім угода з прокурором,затвердження судом без позбавлення волі - витрати в рази менші,ніж "наскирдовано" тяжкою працею у ВЛК та ТЦК. Слава Україні.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:22 Ответить
"Слава Україні!" якось двозначно звучииь на фоні змісту статті і змісту вашого коментаря. Не однозначно.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:26 Ответить
І кому при владі потрібне закінченя війни? Питання риторичне
показать весь комментарий
06.04.2026 11:22 Ответить
показать весь комментарий
Зі всім згідна, але до чого тут Німеччина, з ким вона воює, а якби почала воювати, то чи було б ким, напевно всі оті 17- 45 рр здриснули б. А цікаво дітки депутатів і всіх мега крутих теж би пішли воювати в 17, чи всі б стали різко броньованими інвалідами з відстрочкою. І воювали б далі одні бідні, хворі інваліди від 17 - 45. Мені здається, що молоді і так багато загинуло, так що до 25 їх точно не потрібно чіпати, вони ще все побачать на своєму шляху
показать весь комментарий
06.04.2026 12:55 Ответить
Німеччина прийняла закон, який зобов'язує військовозобов'язаних брати дозвіл на виїзд за кордон більше ніж на 3 місяці.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:09 Ответить
Давайте будемо чесними, ну ду-у-уже багато вкраїнчиків мріють бути включеним до схем, які дозволяють торгувати дозволами, статусними папірцями і місцями на цвинтарі...
показать весь комментарий
06.04.2026 11:25 Ответить
А чому це поліція не ухилянти? Ухилянти ще й які, просто з індульгенцією від держави
показать весь комментарий
06.04.2026 11:27 Ответить
моніторінг цін. простий висновок, ціни тепер помітно зростуть!
показать весь комментарий
06.04.2026 11:29 Ответить
Пора вже випускати якісь акції, вкладати кудись кошти легально. А то сидить працівник тцк на мішку з доларами і не знає що з ними робити щоб не спалитись.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:46 Ответить
незабаром тцк-уни будуть вимагати дозволити їм багатожонство. тьощі, жони, коханки,..... -так можно куди більше мішків законним чином розтикати!))
показать весь комментарий
06.04.2026 11:55 Ответить
Може, дозволити їм вкладати кошти в оборону? Вкрав 10 тисяч - купи набої на 2000 і спи спокійно.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:27 Ответить
Я не вірю, що такі суми можна кирдувати, не ділячись. І що ці гроші не доходять на саму верхівку цієї кривавої корпуційної годівниці.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:31 Ответить
як багато у коментаторах "зацікавлених осіб"! "обурена громадськість" за чотири роки війни провела масу "досліджень" на тему "корупції в ТЦК", "порушення законів у ТЦК" але я НІ РАЗУ(підкреслюю це слово) не чув від "викривачів" про тих, хто ж несе всі ці трильйони грошей і кілограмів золота?
показать весь комментарий
06.04.2026 11:38 Ответить
Зажмуть тобі яйця в тиски - ти ще і не те принесеш.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:44 Ответить
травень 2023 року. пройшов ВЛК! сам! добровільно! прикинь? "яйця" на місці - ніхто не "затискав"!
показать весь комментарий
06.04.2026 12:05 Ответить
Сам пройшов ВЛК! Добровільно??? Так тобі ж треба негайно дати героя України! І шо порекомендувала ВЛК, в окоп? То ти зараз там?
показать весь комментарий
06.04.2026 15:32 Ответить
Ну так у цьому сенс закритих кордонів
показать весь комментарий
06.04.2026 11:39 Ответить
Як бачимо, заробітки тцк перевершують бізнес на наркоті, продажу зброї та проституції.
І хтось хоче навести там лад? Сцють в очі пересічним зедібілам різними "покараннями" винуватих в *********** "працівників" тцк.
Це той же наркокартель.
Можна змінити виконавців, тільки не боса.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:42 Ответить
Корупція - основа державоустрію України.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:52 Ответить
Клептодемократія
показать весь комментарий
06.04.2026 12:41 Ответить
На демократію не схоже, бо ми обираємо собі наче панів-пригноблювачів, які не несуть за свої дії жодної відповідальності. Виходить так, що народ окремо, держава - окремо.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:26 Ответить
А чому мусить бути по іншому ?
Все логічно .
показать весь комментарий
06.04.2026 14:31 Ответить
ооо, походу сброд готовят к цифровизации и закручиванню гаек раз пошли "расследования" того о чем и так все знают
показать весь комментарий
06.04.2026 11:54 Ответить
В військовим не переглядали зарплати вже 4 роки суки зелені, замість того, щоб ці гроші йшли до бюджету і на зарплати військовим, то МО з президентом мобілізують задарма, підари.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:06 Ответить
А кажуть - влада нічого не робить.
А от вам - новий ринок-галузь "економіки" створили з багатомільярдним оборотом!
Як тобі таке, Ілоне?
показать весь комментарий
06.04.2026 13:22 Ответить
Пропоную платити ножем в шию, це досить дієво.
Різати бидло, різати, нех терпіти.
показать весь комментарий
06.04.2026 14:58 Ответить
В для всіх не згідних можу поговорити після їхньої служби в ЗСУ.
І НЕ ТРЕБА ВІДМАЗУААТИСЬ ЩО ПЕНС , ЗЕМЛЯ ВСІХ ПРИЙМЕ.
показать весь комментарий
06.04.2026 14:59 Ответить
І мені пох на ваш осуд та піздьож.
І так з божевільного нічого не візьмете, хіба що страждання.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:01 Ответить
Ну цього б не було якби або кордони лишили для всіх відкритими, або зробили мобілізацію тотальною. Не тотальною в рамках окремої соціальної групи, а тотальною в плані всієї країни. А так - цілком логічний результат.
показать весь комментарий
06.04.2026 15:13 Ответить
 
 