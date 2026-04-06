Больше всего случаев СОЧ фиксируется среди только что мобилизованных, - Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что количество самоубийств среди военнослужащих обычно растет по мере интенсификации боевых действий, то есть причина заключается не только в "плохих командирах".

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Статистика показывает, что конфликты с руководством не являются главным фактором. Больше всего случаев самоубийств фиксируется среди только что мобилизованных новобранцев на БЗВП или тех, кто только что распределен по частям и еще не успел принять участие в боях", - пояснила она.

Также, по словам военного омбудсмена, многие случаи самовольного отсутствия происходят из-за того, что военный нуждается в лечении или ВЛК, но не получает помощи из-за отсутствия направления.

Читайте также: Минобороны готовит ряд решений для войск: изменения в мобилизации и СОЧ, сроки службы, выплаты

"Однако на первом месте в опросах всегда остается страх смерти и желание сохранить жизнь – и это абсолютно естественно", – добавила Решетилова.

В то же время учебные центры часто боятся госпитализировать, потому что наибольшее количество самовольных уходов происходит именно из больниц.

"И бывали случаи, когда мы вмешивались в эту ситуацию, требовали, чтобы мужчину госпитализировали. Его в конце концов госпитализировали, а он потом сбежал. То есть мы взяли на себя эту ответственность. Досадно, но такая проблема существует", - отметила она.

Читайте: Массовое нарушение в воинской части: в подразделение попали 2 тысячи непригодных мобилизованных, - Решетилова

Что предшествовало?

Как подчеркнул Михаил Федоров, Минобороны уже провело с пехотинцами и штурмовиками обсуждение решений, которые готовятся для армии.

Напомним, ранее президент сообщил, что Украина готовит решения по усилению украинской пехоты, системе контрактов в армии и реагированию на самовольное оставление части (СОЧ), однако не привел подробностей.

Читайте: Проблему СОЧ нужно решать условиями службы, а не наказаниями, - Сырский