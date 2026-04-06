РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15512 посетителей онлайн
Новости СОЧ в ВСУ
Больше всего случаев СОЧ фиксируется среди только что мобилизованных, - Решетилова

Основные проблемы САЧ: подробности от Решетиловой

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что количество самоубийств среди военнослужащих обычно растет по мере интенсификации боевых действий, то есть причина заключается не только в "плохих командирах".

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Статистика показывает, что конфликты с руководством не являются главным фактором. Больше всего случаев самоубийств фиксируется среди только что мобилизованных новобранцев на БЗВП или тех, кто только что распределен по частям и еще не успел принять участие в боях", - пояснила она.

Также, по словам военного омбудсмена, многие случаи самовольного отсутствия происходят из-за того, что военный нуждается в лечении или ВЛК, но не получает помощи из-за отсутствия направления.

"Однако на первом месте в опросах всегда остается страх смерти и желание сохранить жизнь – и это абсолютно естественно", – добавила Решетилова.

В то же время учебные центры часто боятся госпитализировать, потому что наибольшее количество самовольных уходов происходит именно из больниц.

"И бывали случаи, когда мы вмешивались в эту ситуацию, требовали, чтобы мужчину госпитализировали. Его в конце концов госпитализировали, а он потом сбежал. То есть мы взяли на себя эту ответственность. Досадно, но такая проблема существует", - отметила она.

Что предшествовало?

Автор: 

Решетилова Ольга (73) СОЧ (152)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Побили, забусифікували, знов побили, поморили голодом, знов побили - прекрасна мотивація тцк від Зеленського. Дивно, чого це вони тікають?
показать весь комментарий
06.04.2026 09:42 Ответить
+16
"фіксується серед щойно мобілізованих" - це й не дивно ,якщо подивитись на методи
показать весь комментарий
06.04.2026 09:43 Ответить
+16
Єдина справедлива мобілізація - це добровільна контрактна служба за рахунок податків. Ви ніколи не зможете пояснити, чого одні повинні ставати безкоштовними рабами-смертниками (навіщо цінувати безкоштовний ресурс?), а інші (особливо олігархи) навіть не сплачують підвищені податки. Не хочеш платити податки на оборону? Тоді сам шуруй в окоп себе захищати! Відсутність плати за підписання контракту - це ГРАБУНОК українських військових.
показать весь комментарий
06.04.2026 09:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
впершу чергу наведіть порядок з бронями та вітстрочками! 200 тисяч студентів старше 25и років! зменшуйте вік до 18! перша війна в світі де найбільш витривале населення неприймає участь у війні! дідіми хворими війну не виграти!
показать весь комментарий
06.04.2026 09:40 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2026 09:46 Ответить
Але жлобська влада ніколи на цене піде як і генштаб
показать весь комментарий
06.04.2026 09:50 Ответить
одне питання! скільки вам заплатити і які пільги вам дати щоб особисто ВИ пійшли воювати?чекаю відпвідь з нетерпінням!
показать весь комментарий
06.04.2026 10:04 Ответить
Чудове запитання! Виплата 15 млн гривень за підписання контракту - це не просто зарплата, це гарантія, що цінуватимуть, не відправлять на м'ясо, дадуть БТР, а після пошкодження БТР дадуть новий. Тобто окрім 15 млн гривень, треба ще щороку витрачати на військового 15 млн грн. І тоді з'являться купа бажаючих! 15 млн. - це умовна сума. Якщо треба менше, можна дешевше, треба більше - буде дорожче.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:08 Ответить
А гроші можна взяти націоналізувавши та продавши майно олігархів - їх родичі все одно не воюють. Чого бідні повинні захищати майно багатих?
показать весь комментарий
06.04.2026 10:16 Ответить
я задав конкретне питання! за 15 млн пійдете воювати? так чи ні?
показать весь комментарий
06.04.2026 10:18 Ответить
Так.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:20 Ответить
Тоді счз буде ще більше. 18 літні хочуть жити, найсильніше. В них все життя попереду.
показать весь комментарий
06.04.2026 09:56 Ответить
Вони хочуть розважатись, а от інстинкт самозбереження у них слабкий. Такі бійці ефективніше виконують бойові завдання, але і втрат серед них більше.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:01 Ответить
Питання щодо справедливої мобілізації вже давно всі задають і це стосується не тільки мобілізації працівників силових відомств.... Останнім часом купа старих подекуди хворих людей і навіть військових задають мені це саме питання, чому я той що народився не в Україні, а в СССР повинен воювати за Україну?, а ті хто народились в Україні молоді люди ні, це повнолітні здорові люди, які мають право голосу, але до 25 років їх не чіпають, а до 22 вони можуть покинути країну... а воювати на примусовій основі мають старики, яким понад 40 років... вони говорять, я не народився в Україні, я народився в СССР, чому я маю воювати за Україну, вони вважають, що ті хто народились в СССР, отримали український паспорт не маючи альтернативи, мають брати участь у війні лише на добровільній основі...
показать весь комментарий
06.04.2026 10:06 Ответить
Воювати треба "за щось". У нас "за пана" виходить. А потім що? Знов у Польщу на заробітки? А інваліди на мінімалку та під церкву.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:41 Ответить
Вчитися ніколи не піздно .
показать весь комментарий
06.04.2026 13:51 Ответить
Одна із причин, немає жодного дієвого покарання для ухилянтів.
показать весь комментарий
06.04.2026 09:41 Ответить
Хто тобі заважає піти працювати де дають бронювання, замість скиглить в інтернеті?
показать весь комментарий
06.04.2026 09:54 Ответить
Бронь не дають всім підряд. Там де є бронь, немає вакантних місць або вимоги нереальні для 99% людей.
показать весь комментарий
06.04.2026 09:56 Ответить
Тим у кого бронь, не потрібно коментувати мобілізацію, сзч тощо.
Нехвй коментують новини про бронь.
показать весь комментарий
06.04.2026 09:59 Ответить
я ось про це думав..Контрольовано амнiстувати сзч iз обовязковим виконанням дiй на користь держави. Обороннi пiдприемсва тощо.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:00 Ответить
На оборонних підприємствах немає вакантних місць.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:05 Ответить
Бронювання дають не тільки в оборонних.В мене сусід працює на газовому господарстві.Правда платять хєрово.Кажу-то йди в армію,там отримаєш 120к,як доживеш.Ну хоч чесно визнає що сцить.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:15 Ответить
120к - це за 24/7 в окопі в 4 зміни без перепочинку до року з високою смертністю.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:26 Ответить
Немає жодного дієвого покарання тцкунам. Загребти прям на вулиці списаного бійця з важким пораненням в голову, БЕЗ ОКА, протримати всі вихідні в камері - галіма відписочка "вийшла помилочка"
показать весь комментарий
06.04.2026 09:45 Ответить
Назви призвіще того "списаного бійця без ока",місце і час затримання.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:42 Ответить
Це точо...
Одні по десять на одного цивільного полюють.
Інші мобілізаційного віку пенсіонерством прикриваються.
Треті на державному забезпечені, але поголовно заброньовані.
показать весь комментарий
06.04.2026 09:53 Ответить
І шо докорінно зміниться? Тільки гірше буде, кнутом вже не примусиш воювати 🤦 які ж ви тупі, ти це поліції скажи, вони теж ухилянти взагалі по конституції
показать весь комментарий
06.04.2026 09:57 Ответить
для командирів,знаю
показать весь комментарий
06.04.2026 09:58 Ответить
******* не мішки носити
показать весь комментарий
06.04.2026 10:01 Ответить
Ти не можеш карати людей за бажання жити.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:27 Ответить
Ну то може пора людей заохочувати грошима як кацапи ??але жлобська влада не бажає ..
Як казав один римський сенатор коли почнем роздавати зброю рабам настане кінець Риму
показать весь комментарий
06.04.2026 09:41 Ответить
Якби ти ще написав де брати гроші,то ціни б тобі не було.А як бути з тими хто пішов сам і воює 5-й рік,а виплати отримають ті що ховались?В нас 60% бюджету допомога ЄС, вистачає в натяжку,військові багато чого купують за свої і просять волотерів.А так це просто-аби шо ляпнуть.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:08 Ответить
Адвокат жлобів??? Так я тобі скажу..по перше треба менше красти..а по друге ...раз ми зараз щит європи то єврожлоби (які господарі наших жлобів) повинні розкошелюватись по не надрочувати допомогу так як зараз
показать весь комментарий
06.04.2026 12:29 Ответить
Можеш квакать що завгодно, ЄС нам нічого не винні.Ми не члени ЄС і НАТО,а війна у нас.За війну ЄС нам виділили допомоги під 200млрд.Євро,а могли б висловлювати стурбованість,як було до 22.На рахунок красти,погоджуюсь.Тільки треба було думать на виборах 2019.Ти за кого голосував?
показать весь комментарий
06.04.2026 13:39 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2026 09:42 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2026 09:43 Ответить
У мене родич потрапив в учебку, де відремонтовані казарми з кімнатами на 4-6 осіб і з душем+туалетом на дві кімнати, а друг потрапив в іншу учебку, де палатки в полі, душу нема і туалети типу сортір. Угадайте, з якої учебки було більше СЗЧ?
показать весь комментарий
06.04.2026 09:53 Ответить
Другий варіант то просто були не улюбленці сирка
показать весь комментарий
06.04.2026 09:59 Ответить
З обох, здихати за яйці по 17 гр. дурних нема.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:25 Ответить
Неправильна відповідь...
показать весь комментарий
06.04.2026 10:28 Ответить
Минимум 50% из мобилизованных непригодные для службы, туда надо набирать по контракту за нормальные деньги желающих и здоровых. Но ловля мужчин продолжается. Это позорище, а не права человека!
показать весь комментарий
06.04.2026 09:57 Ответить
Це європейські цінності - ЄС фінансує уряд бусифікаторів. Одне слово ЄС і завтра не буде бусифікації.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:28 Ответить
Пані Решетілова, як пояснете чому добровольці теж їдуть в СЗЧ, що не так у війську?
показать весь комментарий
06.04.2026 10:02 Ответить
* серед щойно мобілізованих бусифікованих
показать весь комментарий
06.04.2026 10:26 Ответить
А чому бігають в СЗЧ штабні ніхто не хоче розповісти
показать весь комментарий
06.04.2026 10:35 Ответить
штабним не треба бігати в СЗЧ,штабний коли захоче, тоді додому й поїде,у штабного війна як робота-з обідом та вихідними.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:29 Ответить
більше 2-х тижнів бігають
показать весь комментарий
06.04.2026 11:31 Ответить
Хто бігає?
показать весь комментарий
06.04.2026 11:56 Ответить
Як діловоди, так і офіцери...відношення зверху як до скотів останній рік
показать весь комментарий
06.04.2026 12:15 Ответить
Останній рік?)))
показать весь комментарий
06.04.2026 12:36 Ответить
Хєрню не пишіть.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:47 Ответить
Я не маю бажання вам запити, але повірте,якби я цього не знав та не бачив,я б цього не писав.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:58 Ответить
Скажу так. Всюди порізному. Наприклад я знаю одного штабного охвіцера тилової частини (!) який у відпустці не був 2 роки, за межі ППД лише по завданню, дружину з дитиною бачив за останні пів року раза три по півтора дня і то не він, а вони до нього приїжали за 500км. Так шо за всіх не розписуйтесь. Армія у нас дибілоїдна. Точніше рабовласницька. Хоча ні, і те і інше одночасно.
Ах да, чуть не зщабув що зачепило. Двоє штабних охвіцерів звалили в СЗЧ, но то такоє )
показать весь комментарий
06.04.2026 13:05 Ответить
Я трохи інше бачив, вірніше -не трохи,говорити багато не бачу ніякого резону,доводити комусь і щось також,єдине що згоден з оцінкою нашого війська, всього вам найкращого.
показать весь комментарий
06.04.2026 14:46 Ответить
Ну... ужгородський тцк та сп досить не погану рекламу зробив, впевнений, після цього випадків сзч значно поменшає.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:42 Ответить
Пояснюю в стопіццотий раз чому. Людина прихjдить, дивиться на дідів які відвоювали 4+ років, розуміє що її чекає білет в один кінець (що вихід з армії лише через СЗЧ) і вирішує - навіщо мучитись кілька років якщо все одно доведеться рано чи пізно йти в СЗЧ (або померти). НЕмає різниці підеш ти в СЗЧ неа старті чи після кількох років в пеклі і після поранення. Держава показала всім що армія це білет в один кінець. А тепер дивуються.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:33 Ответить
кількість СЗЧ зазвичай збільшується з інтенсивністю бойових дій, тобто причина не лише в "поганих командирах".

 Ви або хренові аналазатори або гарні маніпулятори. Звичайно, коли людина сдить і думає йти в СЗЧ чи не йти, будь яка херня стає останньою краплею. Інтенсивність дій, погіршення умов, сварка з командиром, сварка з дружиною, погіршення здоров'я, прокидування з зарплатой чи відпусткой і т.д. Просто інші чинники плюс-мінус постійні.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:42 Ответить
СЗЧешник, это мужчина не имеющий средств или не сумевший откупится!🙄
показать весь комментарий
06.04.2026 12:24 Ответить
 
 