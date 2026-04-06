Больше всего случаев СОЧ фиксируется среди только что мобилизованных, - Решетилова
Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что количество самоубийств среди военнослужащих обычно растет по мере интенсификации боевых действий, то есть причина заключается не только в "плохих командирах".
Об этом она заявила в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Статистика показывает, что конфликты с руководством не являются главным фактором. Больше всего случаев самоубийств фиксируется среди только что мобилизованных новобранцев на БЗВП или тех, кто только что распределен по частям и еще не успел принять участие в боях", - пояснила она.
Также, по словам военного омбудсмена, многие случаи самовольного отсутствия происходят из-за того, что военный нуждается в лечении или ВЛК, но не получает помощи из-за отсутствия направления.
"Однако на первом месте в опросах всегда остается страх смерти и желание сохранить жизнь – и это абсолютно естественно", – добавила Решетилова.
В то же время учебные центры часто боятся госпитализировать, потому что наибольшее количество самовольных уходов происходит именно из больниц.
"И бывали случаи, когда мы вмешивались в эту ситуацию, требовали, чтобы мужчину госпитализировали. Его в конце концов госпитализировали, а он потом сбежал. То есть мы взяли на себя эту ответственность. Досадно, но такая проблема существует", - отметила она.
Что предшествовало?
- Как подчеркнул Михаил Федоров, Минобороны уже провело с пехотинцами и штурмовиками обсуждение решений, которые готовятся для армии.
- Напомним, ранее президент сообщил, что Украина готовит решения по усилению украинской пехоты, системе контрактов в армии и реагированию на самовольное оставление части (СОЧ), однако не привел подробностей.
Нехвй коментують новини про бронь.
Одні по десять на одного цивільного полюють.
Інші мобілізаційного віку пенсіонерством прикриваються.
Треті на державному забезпечені, але поголовно заброньовані.
Як казав один римський сенатор коли почнем роздавати зброю рабам настане кінець Риму
Ах да, чуть не зщабув що зачепило. Двоє штабних охвіцерів звалили в СЗЧ, но то такоє )
Ви або хренові аналазатори або гарні маніпулятори. Звичайно, коли людина сдить і думає йти в СЗЧ чи не йти, будь яка херня стає останньою краплею. Інтенсивність дій, погіршення умов, сварка з командиром, сварка з дружиною, погіршення здоров'я, прокидування з зарплатой чи відпусткой і т.д. Просто інші чинники плюс-мінус постійні.