Проблему САП нужно решать условиями службы, а не наказаниями, - Сырский

В настоящее время созданы все условия для того, чтобы военнослужащие, по разным причинам самовольно покинувшие воинскую часть, возвращались на службу. Они ежедневно прибывают в резервные батальоны, откуда распределяются в свои или новые части.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу ICTV сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.74

Он подчеркнул, что против ужесточения наказания за незаконное хранение оружия.

"Я не сторонник жестких мер. По моему мнению, законодательство Украины и так строго относится к тем, кто нарушает этот закон. Я вижу этот процесс в том, чтобы максимально создать условия, чтобы самих уклонистов было меньше на всех этапах мобилизации", — сказал Сырский.

Он отметил, что основной причиной уклонения от призыва является нежелание проходить службу, опасения за свою жизнь. По мнению Главнокомандующего ВСУ, чтобы не было проблем с мобилизацией, необходимо, чтобы представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) относились к мобилизованным "по-человечески".

"То есть, чтобы не было оскорблений, формализма. Человеческое отношение должно быть на всех этапах. Я думаю, что тогда и проблем будет гораздо меньше", — добавил Сырский.

Генерал-полковник отметил, что Минобороны Украины, Генштаб ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский постоянно работают над тем, чтобы создать нормальные условия для мобилизованных.

Сырский добавил, что это касается размещения, безопасности в учебных центрах, подготовки к военной службе. В частности, продолжительность обучения мобилизованных была увеличена до 50 суток, а также введен 14-дневный курс адаптивной подготовки.

"То есть было сделано все, чтобы человек сознательно относился к тому, что необходимо готовиться к войне", - пояснил Головком.

Сырский добавил, что изменения направлены на то, чтобы мобилизованные понимали, что от качества обучения и усвоения материала зависит их жизнь и здоровье.

"Когда процесс сознательного обучения, подготовки станет действительно совершенным, я думаю, что и количество самовольных уходов значительно уменьшится", — поделился Сырский.

Также Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что важно и общение. Он добавил, что посещает воинские части и общается со всеми.

Что предшествовало?

Заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал ВСУ Павел Палиса ранее заявил, что процент самовольного оставления части (СОЧ) на фронте очень мал по сравнению с цифрой в учебном центре.