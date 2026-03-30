Мобилизация в Украине сейчас на уровне 7 из 10. Все граждане должны выполнить свой воинский долг, — Сырский

Сирский оценил мобилизацию в Украине

Мобилизация является основным источником пополнения украинской армии. На данный момент этот показатель составляет 6–7 из 10.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сказал в интервью телеканалу ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О подходах к мобилизации в Украине

По словам Сырского, если два года назад командирам на фронте были нужны снаряды и ракеты, то сейчас они просят о подготовленных людях и обученных военнослужащих, готовых выполнять свой долг.

Сырский заявил, что мобилизация – это основной источник пополнения потребностей Вооруженных сил Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны готовит изменения в процессе мобилизации и СЗЧ, - Федоров

  • По мнению главнокомандующего, ключевая задача заключается в том, чтобы этот процесс проходил как можно комфортнее для тех людей, которых мобилизуют в армию. Он подчеркнул, что не должно быть нарушений законодательства и в тех процедурах, которые применяются при проведении мобилизации.

Оценивая мобилизацию в Украине по шкале от 1 до 10, Сырский отметил, что боится быть необъективным. 

"На уровне, наверное, шесть-семь, где-то так. Очень хотелось бы больше и качества подготовки, и больше получать мотивированных людей, которые не покидают воинскую часть и выполняют все поставленные задачи", — считает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и других крупных городах изменят подход к мобилизации, - "слуга народа" Вениславский

О "уклонистах"

Сырский обратился к тем, кто сегодня пытается уклониться от военной службы:

"Прежде всего, мы все граждане нашего государства и должны выполнять свой гражданский долг. И сейчас, когда агрессор наступает, значит, мы должны выполнить свой долг. Мы должны защитить государство, защитить наших детей, всех наших родных и близких. Вот, то есть я не знаю, как они будут смотреть после войны в глаза друг другу, своим детям. Вот, наверное, здесь должен быть не только моральный стимул, но и осознание своего долга, что это не просто слова".

Смотрите также: "Войну мы не выиграем, если не изменим нынешнее положение дел", — военный Хархан. ВИДЕО

мобілізація (3009) Александр Сырский (850)
Топ комментарии
+10
А як трупи будуть дивитися після війни в очі один одному, своїм дітям?
30.03.2026 22:12 Ответить
+7
Єрмак-бпканов- та ще подібних тварин сотні тисяч! що за відсрочки у них? відстрочка- друг зеленського?
30.03.2026 22:09 Ответить
+7
"Найперше ми всі громадяни нашої держави й ми повинні виконувати свій громадянський обов'язок.
- і найпершими це повинні зробити представники "еліти" і їх дітки , аби своїм прикладом надихнути інших ... правда ж , Олександр Станіславович ?
30.03.2026 22:13 Ответить
Єрмак-бпканов- та ще подібних тварин сотні тисяч! що за відсрочки у них? відстрочка- друг зеленського?
30.03.2026 22:09 Ответить
Єдина справедлива мобілізація - це добровільна контрактна служба за рахунок податків. Ви ніколи не зможете пояснити, чого одні повинні ставати безкоштовними рабами-смертниками (навіщо цінувати безкоштовний ресурс?), а інші (особливо олігархи) навіть не сплачують підвищені податки. Не хочеш платити податки на оборону? Тоді сам шуруй в окоп себе захищати! Відсутність плати за підписання контракту - це ГРАБУНОК українських військових.
30.03.2026 22:14 Ответить
Федоров мав підкинути свої ідеї шоб з мобілізацією було все тіп - топ
30.03.2026 22:10 Ответить
Підкинув ідеї: Карати конмандирів, що не бережуть військових? Ні! Просто треба більше бусифікувати!
30.03.2026 22:17 Ответить
От він правий, бо мені здається, що сьогоднішня мобілізація дещо некомфортна.
30.03.2026 22:11 Ответить
А як трупи будуть дивитися після війни в очі один одному, своїм дітям?
30.03.2026 22:12 Ответить
Які можуть бути діти взагалі, якщо держава не дарує житло?
30.03.2026 22:19 Ответить
Як як, з відчуттям виконаного обов'язку.
30.03.2026 22:23 Ответить
То чого ти, ухилянт, досі не в окопі? Бурятів чекаєш?
30.03.2026 22:31 Ответить
Шо і Петров і Єрмак і Бвканов теж мабть служити?
30.03.2026 22:12 Ответить
"Найперше ми всі громадяни нашої держави й ми повинні виконувати свій громадянський обов'язок.
- і найпершими це повинні зробити представники "еліти" і їх дітки , аби своїм прикладом надихнути інших ... правда ж , Олександр Станіславович ?
30.03.2026 22:13 Ответить
Ви подивіться, м'яснику "ресурсу" на забій не вистачає.
30.03.2026 22:14 Ответить
А де у нас зараз м'ясні штурми ? У нас зараз глуха оборона. Контратаки-тільки силами спецпідрозділів. То у кацапів м'ясо на забій та тортури у ямах за відмову від штурмів.
30.03.2026 22:20 Ответить
Підписанти мають виконати будапештський меморандум.
30.03.2026 22:15 Ответить
Если посчитаете его, то узнаете, что он давным-давно выполнен всеми подписантами, кроме рф.
30.03.2026 22:24 Ответить
Посчітай-посчітай, москвороте
30.03.2026 22:26 Ответить
Скажіть, будь ласка, вас уже зарахували до сил оборони Швейцарії? Чи володієте ви арбалетом або хоча б аркебузою?
30.03.2026 22:32 Ответить
Не твоє свино-собаче діло (((кацапе)))
30.03.2026 22:34 Ответить
Які військові цілі були виконані в Кринках? В Курській області? У фортеці Бахмут?
Може люди не хочуть сліпо забиватись під командуванням радянських дибілів?
30.03.2026 22:17 Ответить
Людей ніхто не питає. Конституційний обов'язок.
30.03.2026 22:32 Ответить
А у Сирського сини є?
Якщо є, то де служать?
30.03.2026 22:17 Ответить
Я тільки знаю що його папаша на мацковії живе.
30.03.2026 22:25 Ответить
Особливо от з цих місць - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
Не навчані мобілізовані по пів року сидять без ротації у оточенні в окопах. Та ота зелена більшість ніколи не проміняє оте своє життя на якись обов'язки. Під...и.
30.03.2026 22:18 Ответить
Виліз із промовами, як фюрер у квітні 1945-го.
30.03.2026 22:19 Ответить
Кацап, по твоєму Україна це фашистський райх? Мінус доширак, лахтодирко 🤭
30.03.2026 22:21 Ответить
Україна НІКОЛИ не програє, оскільки Україну підтримує Захід.
30.03.2026 22:30 Ответить
Ну да, язиком в основному.
30.03.2026 22:31 Ответить
Чим довше рашка вбиває українців, тим довше Захід у безпеці, оскільки рашка не здатна воювати на два фронти. Тому Захід буде підтримувати Україну вічно.
30.03.2026 22:33 Ответить
НЕ вийде, навічно, з такими командувачами.
30.03.2026 22:38 Ответить
Згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%C2%BB Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F мобілізація - це комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 національної економіки, діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 органів державної влади, інших державних органів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України, інших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військових формувань, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Те що роблять ТЦК на вулицях це можна назвати "мобілізацією" ? Воно що, перебуває в наркотичному угарі як і Боневтік?Скільки можна оцих "бравурно-пафосних" слів "ніпрощо" ? Сирський, ти краще скажи що ти змінив за 2 роки на посаді Главкома?
30.03.2026 22:27 Ответить
30.03.2026 22:28 Ответить
А як сам Сирський буде дивитись в очі дітей, батьків котрих він вбив заради посади та грошей? В очі тих, хто залишиться живим після проходження скрізь його улюблену "Скелю"?
30.03.2026 22:28 Ответить
Та нормально. Йому *****.
30.03.2026 22:34 Ответить
 
 