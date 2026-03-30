Мобилизация в Украине сейчас на уровне 7 из 10. Все граждане должны выполнить свой воинский долг, — Сырский
Мобилизация является основным источником пополнения украинской армии. На данный момент этот показатель составляет 6–7 из 10.
Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сказал в интервью телеканалу ICTV, передает Цензор.НЕТ.
О подходах к мобилизации в Украине
По словам Сырского, если два года назад командирам на фронте были нужны снаряды и ракеты, то сейчас они просят о подготовленных людях и обученных военнослужащих, готовых выполнять свой долг.
Сырский заявил, что мобилизация – это основной источник пополнения потребностей Вооруженных сил Украины.
- По мнению главнокомандующего, ключевая задача заключается в том, чтобы этот процесс проходил как можно комфортнее для тех людей, которых мобилизуют в армию. Он подчеркнул, что не должно быть нарушений законодательства и в тех процедурах, которые применяются при проведении мобилизации.
Оценивая мобилизацию в Украине по шкале от 1 до 10, Сырский отметил, что боится быть необъективным.
"На уровне, наверное, шесть-семь, где-то так. Очень хотелось бы больше и качества подготовки, и больше получать мотивированных людей, которые не покидают воинскую часть и выполняют все поставленные задачи", — считает он.
О "уклонистах"
Сырский обратился к тем, кто сегодня пытается уклониться от военной службы:
"Прежде всего, мы все граждане нашего государства и должны выполнять свой гражданский долг. И сейчас, когда агрессор наступает, значит, мы должны выполнить свой долг. Мы должны защитить государство, защитить наших детей, всех наших родных и близких. Вот, то есть я не знаю, как они будут смотреть после войны в глаза друг другу, своим детям. Вот, наверное, здесь должен быть не только моральный стимул, но и осознание своего долга, что это не просто слова".
- і найпершими це повинні зробити представники "еліти" і їх дітки , аби своїм прикладом надихнути інших ... правда ж , Олександр Станіславович ?
Може люди не хочуть сліпо забиватись під командуванням радянських дибілів?
Якщо є, то де служать?
Не навчані мобілізовані по пів року сидять без ротації у оточенні в окопах. Та ота зелена більшість ніколи не проміняє оте своє життя на якись обов'язки. Під...и.