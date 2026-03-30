Мобілізація в Україні зараз на 7 з 10. Усі громадяни повинні виконати свій військовий обов’язок, - Сирський

Мобілізація є основним джерелом для поповнення українського війська. Станом на зараз цей рівень на 6-7 із 10.

Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ.

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Про підходи до мобілізації в Україні

За словами Сирського, якщо два роки тому командирам на фронті були потрібні снаряди та ракети, то зараз вони просять про підготовлених людей та навчених військовослужбовців, які готові виконувати свій обов’язок.

Сирський заявив, що мобілізація –– це основне джерело поповнення потреб Збройних сил України.

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На думку головкома, ключове завдання полягає в тому, щоб цей процес відбувався якомога комфортніше для тих людей, яких мобілізують до армії. Він наголосив, що немає бути порушень законодавства та в тих процедурах, які застосовуються під час проведення мобілізації.

Оцінюючи мобілізацію в Україні за шкалою від 1 до 10, Сирський зазначив, що боїться бути необ’єктивним.

"На рівні, напевно, шість-сім, десь так. Дуже хотілось би більше і якості підготовки, і більше отримувати мотивованих людей, які не залишають військової частини та виконують всі поставлені завдання", - вважає він.

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Про "ухилянтів"

Сирський звернувся до тих, хто сьогодні намагається уникнути військової служби:

"Найперше ми всі громадяни нашої держави й ми повинні виконувати свій громадянський обов'язок. І зараз, коли агресор наступає значить, ми маємо виконати свій обов'язок. Ми маємо захистити державу, захистити наших дітей, наших всіх рідних, близьких. От, тобто я не знаю, як вони будуть дивитися після війни в очі один одному, своїм дітям. От, напевне, тут більш такий моральний, значить, стимул повинен бути, а й усвідомлення свого обов'язку, що це не просто слова".

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