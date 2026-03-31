Проблему СЗЧ треба вирішувати умовами служби, а не покараннями, - Сирський

Наразі створено всі умови, щоб військовослужбовці, які з різних причин самовільно залишили військову частину, поверталися на службу. Вони щоденно прибувають у резервні батальйони, звідки розподіляються у свої або нові частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю телеканалу ICTV сказав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

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Він наголосив, що проти посилення покарання за СЗЧ.

"Я не прихильних жорстких заходів. На мою думку, законодавство України й так суворо ставиться до тих, хто порушує цей закон. Я бачу цей процес в тому, щоб максимально створити умови, щоб самих СЗЧ було менше на всіх етапах мобілізації", - сказав Сирський.

Він зазначив, що основною причиною СЗЧ є небажання проходити службу, побоювання за своє життя. На думку Головнокомандувача ЗСУ, щоб не було проблем з мобілізацією, потрібно, щоб представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ставилися до мобілізованих "по-людськи".

"Тобто, щоб не було образ, формалізму. Людське ставлення повинно бути на всіх етапах. Я думаю, що тоді й проблем буде набагато менше", - додав Сирський.

Генерал-полковник зауважив, що Міноборони України, Генштаб ЗСУ та президент України Володимир Зеленський постійно працюють над тим, щоб створити нормальні умови мобілізованим.

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Сирський додав, що це стосується розміщення, безпеки в навчальних центрах, підготовки до військової служби. Зокрема, тривалість навчання мобілізованих було збільшено до 50 діб, а також до 14 діб введено курс адаптивної підготовки.

"Тобто було зроблено все, щоб людина свідомо ставилася до того, що необхідно готуватися до війни", - пояснив Головком.

Сирський додав, що зміни спрямовані на те, щоб мобілізовані розуміли, що від якості навчання та засвоєння матеріалу залежить їхнє життя та здоров'я.

"Коли процес свідомого навчання, підготовки буде дійсно досконалим, я думаю, що й кількість СЗЧ значно зменшиться", - поділився Сирський.

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Також Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що важливе й спілкування. Він додав, що відвідує військові частини й спілкується з усіма.

Що передувало?

Заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал ЗСУ Павло Паліса раніше заявив, що відсоток самовільного залишення частини (СЗЧ) на фронті є дуже малим порівняно з цифрою у навчальному центрі.