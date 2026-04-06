Найбільше випадків СЗЧ фіксується серед щойно мобілізованих, - Решетилова

Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що кількість СЗЧ зазвичай збільшується з інтенсивністю бойових дій, тобто причина не лише в "поганих командирах".

Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Статистика показує, що конфлікти з керівництвом не є головним чинником. Найбільше випадків СЗЧ фіксується серед щойно мобілізованих новобранців на БЗВП чи тих, які лише розподілені до частин і ще не встигли взяти участь у боях", - пояснила вона.

Також, за словами військової омбудсменки, багато СЗЧ стається через те, що військовий потребує лікування чи ВЛК, але не отримує допомоги через направлення.

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"Проте на першому місці в опитуваннях завжди залишається страх смерті та бажання зберегти життя – і це абсолютно природна історія", - додала Решетилова.

Водночас навчальні центри часто бояться госпіталізувати, тому що найбільша кількість СЗЧ відбувається саме з лікарень.

"І бували випадки, коли ми втручалися в цю ситуацію, вимагали, щоб чоловіка госпіталізували. Його врешті госпіталізували, а він потім втік. Тобто ми на себе взяли цю відповідальність. Прикро, але є така проблема", - зазначила вона.

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Що передувало?

Як наголошував Михайло Федоров, Міноборони вже провело з піхотинцями та штурмовиками обговорення рішень, які готуються для армії.

Нагадаємо, раніше президент повідомив, що Україна готує рішення для посилення української піхоти, системи контрактів в армії та реагування щодо самовільного залишення частини (СЗЧ), однак не навів подробиць.

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