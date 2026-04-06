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Новини СЗЧ в ЗСУ
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Найбільше випадків СЗЧ фіксується серед щойно мобілізованих, - Решетилова

Основні проблеми СЗЧ: подробиці від Решетилової

Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що кількість СЗЧ зазвичай збільшується з інтенсивністю бойових дій, тобто причина не лише в "поганих командирах".

Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Статистика показує, що конфлікти з керівництвом не є головним чинником. Найбільше випадків СЗЧ фіксується серед щойно мобілізованих новобранців на БЗВП чи тих, які лише розподілені до частин і ще не встигли взяти участь у боях", - пояснила вона.

Також, за словами військової омбудсменки, багато СЗЧ стається через те, що військовий потребує лікування чи ВЛК, але не отримує допомоги через направлення.

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"Проте на першому місці в опитуваннях завжди залишається страх смерті та бажання зберегти життя – і це абсолютно природна історія", - додала Решетилова.

Водночас навчальні центри часто бояться госпіталізувати, тому що найбільша кількість СЗЧ відбувається саме з лікарень.

"І бували випадки, коли ми втручалися в цю ситуацію, вимагали, щоб чоловіка госпіталізували. Його врешті госпіталізували, а він потім втік. Тобто ми на себе взяли цю відповідальність. Прикро, але є така проблема", - зазначила вона.

Читайте: Масове порушення у військовій частині: до підрозділу потрапили 2 тисячі непридатних мобілізованих, - Решетилова

Що передувало?

Читайте: Проблему СЗЧ треба вирішувати умовами служби, а не покараннями, - Сирський

Автор: 

Решетилова Кобилинська Ольга (93) СЗЧ (188)
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Топ коментарі
+21
Побили, забусифікували, знов побили, поморили голодом, знов побили - прекрасна мотивація тцк від Зеленського. Дивно, чого це вони тікають?
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06.04.2026 09:42 Відповісти
+18
"фіксується серед щойно мобілізованих" - це й не дивно ,якщо подивитись на методи
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06.04.2026 09:43 Відповісти
+18
Єдина справедлива мобілізація - це добровільна контрактна служба за рахунок податків. Ви ніколи не зможете пояснити, чого одні повинні ставати безкоштовними рабами-смертниками (навіщо цінувати безкоштовний ресурс?), а інші (особливо олігархи) навіть не сплачують підвищені податки. Не хочеш платити податки на оборону? Тоді сам шуруй в окоп себе захищати! Відсутність плати за підписання контракту - це ГРАБУНОК українських військових.
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06.04.2026 09:46 Відповісти

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