Чіткі строки служби можливі лише після реформ мобілізації та бронювання, - Решетилова

Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що визначити чіткі строки служби неможливо без активізації мобілізаційних процесів і перегляду механізмів бронювання.

Про це вона сказала в інтерв’ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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Питання справедливої мобілізації

"Право на визначеність для військовослужбовців - це надзвичайно важливо. У будь-якої людини, якщо немає визначеності в житті, це може призводити до вигорання, деморалізації, навіть до депресії", - зазначила вона.

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В Офісі військового омбудсмана створили робочу групу, яка вивчає, чи можна взагалі встановити терміни служби.

"...Формула насправді значно складніша. В ній має бути враховане питання справедливої мобілізації. А справедлива мобілізація впирається ще в низку питань, наприклад, справедливого бронювання чи корупційних схем, які при цьому є. І з цим треба працювати", - наголосила Решетилова.

Посилення відповідальності для ухилянтів

За словами військового омбудсмана, "спершу має бути посилення відповідальності для ухилянтів, а тільки потім - посилення відповідальності за СЗЧ".

На її переконання, це важливо, бо зараз всі обмеження падають на тих, хто вже служить, тоді як велика частина суспільства не відчуває жодної відповідальності.

Багато військовозобов’язаних ухиляються від служби, тому що вони бояться невизначеності. Якщо їм сказати, що ви йдете служити на два чи на три роки, то принаймні так люди можуть спланувати своє життя", - вважає військовий омбудсман.

На її думку, чіткі терміни могли б зменшити кількість ухилянтів.

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Військовий омбудсман поінформувала, що в робочій групі намагаються вивести формулу, як прийти до права на визначеність. Проте популярних рішень не буде.

"Тим, хто тікає від служби вже не один рік, це не сподобається. Але без цього ніяк. Не можна паразитувати безкінечно на одних і тих самих людях, їхній ресурс теж закінчується", - заявила вона.