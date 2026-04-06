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Мобилизация еще 10 лет? Как молчание Зеленского становится проблемой для ВСУ || Без цензуры. ВИДЕО

В этом выпуске журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева рассказывает об одной из самых острых тем для украинского общества - мобилизации, работе ТЦК, коммуникации властей и политической ответственности во время войны.

В центре разговора - не только отдельные трагедии и скандалы, но и то, как молчание руководства государства, противоречивые заявления чиновников и неудачные комментарии публичных лиц лишь усугубляют общественную напряженность.

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Что предшествовало

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Автор: 

мобилизация (3132) Данилюк-Ярмолаева Марина (472) ТЦК (1223)
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Топ комментарии
+10
Люди бачать бездарність керівників та наслідки тупого керування,і влада розуміє, що ліміт народної довіри до неї вичерпується. Але інстинкт самозбереження примусує їх начебто цього не бачити,і вони вважають за краще мовчати.Тому і віддають перевагу тиші замість публічності.
Мовчання ягнят)
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06.04.2026 21:33 Ответить
+7
Война выгодна }{уйлу и его квартальной агентуре. Поэтому она будет продолжаться...
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06.04.2026 21:05 Ответить
+3
Які нахрін 10 років , якщо і далі буде примусова бусифікація то дезертирів ставатиме все більше ,а заклики воювати " до побєдного конца " були в рашці на початку 1917 року , а чим ці заклики закінчились в кінці 1917 року всі добре знають ,ми що хочемо отримати нову громадянську війну ?
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06.04.2026 21:53 Ответить

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