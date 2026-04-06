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Мобилизация еще 10 лет? Как молчание Зеленского становится проблемой для ВСУ || Без цензуры. ВИДЕО
В этом выпуске журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева рассказывает об одной из самых острых тем для украинского общества - мобилизации, работе ТЦК, коммуникации властей и политической ответственности во время войны.
В центре разговора - не только отдельные трагедии и скандалы, но и то, как молчание руководства государства, противоречивые заявления чиновников и неудачные комментарии публичных лиц лишь усугубляют общественную напряженность.
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Что предшествовало
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко в материале The Independent заявил, что у Украины достаточно человеческих ресурсов, чтобы продолжать войну еще 10 лет или даже больше.
- Впоследствии в комментарии Цензор.НЕТ он сказал, что в своем высказывании о том, что у Украины есть ресурс воевать десять лет, делал акцент на существующем запасе прочности государства.
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