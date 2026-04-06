О способности воевать 10 лет я сказал приблизительно. 200 тысяч в год и проводим ротацию, - "слуга народа" Мережко

Председатель Комитета по вопросам внешней политики Верховной Рады Александр Мережко

Председатель комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Украины, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко, говоря о том, что у Украины есть ресурсы для ведения войны в течение десяти лет, сделал акцент на существующем запасе прочности государства.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что в интервью The Independent обращал внимание на расчеты: "На самом деле, постоянно возникает вопрос относительно manpower, то есть нашего запаса прочности. Речь шла уже о конкретном контексте, связанном с теми двумя миллионами, которые якобы уклоняются. Я журналисту математически примерно посчитал. Я не утверждал точно, потому что не знаю, сколько продлится война. Здесь не об этом. Речь идет о запасе прочности с точки зрения мобилизационного ресурса. Я говорю: простые расчеты — берем 2 миллиона, если будет правильная ротация, то там нужно, скажем, 200 тысяч, которые непосредственно связаны с участием в боевых действиях. Я здесь не специалист, но примерно так. Если разделить даже два миллиона на двести тысяч, то это уже выглядит как 10 лет при условии правильной ротации. Вот какая была идея. Речь о том, что нужно искать стимулы для людей, чтобы у них возникало желание, и они не уклонялись, а наоборот. Вот тогда, если мы решим эту проблему (которую я считаю психологической), у нас решится вопрос с мобилизационным ресурсом на многие годы. Итак, когда я говорил о 10 годах, то речь идет не о продолжительности войны. Ведь тогда возникает вопрос: с какого момента считать? Война длится уже 12 лет, а полномасштабная — четыре. Здесь речь идет о запасе прочности с точки зрения мобилизационного ресурса. Это разные вещи".

Читайте также: Украина имеет ресурс, чтобы продолжать воевать 10 лет и даже больше, — "слуга народа" Мережко

По словам нардепа, чтобы поощрять украинцев призывного возраста мобилизоваться, нужно использовать различные рычаги, в частности психологические.

"На мой взгляд, важно, чтобы люди воспринимали процесс мобилизации как социально справедливый, чтобы они не говорили: у кого-то есть отсрочка и т. д. То есть нужно искать механизмы, которые в сознании большинства людей будут формировать ощущение справедливости. Хотя я здесь не специалист, но изучал законодательство Великобритании во время Второй мировой войны, смотрел, какой механизм был в Соединенных Штатах во время войны во Вьетнаме. Здесь очень простой принцип. Чего боятся люди? Неопределенности. Если они знают, что идут на определенный срок, то это во многом решает вопрос — больше этого не боятся. Есть же разные военные специальности. Это (мобилизация. — ред.) не означает же, что все автоматически попадают на передовую. Здесь также вопрос доверия к государству, к системе. Нужно искать эти психологические механизмы, чтобы создать соответствующую мотивацию. Я, как ученый, подхожу к этому с позиции: что такое право? Оно создает определенную мотивацию в сознании человека. Задача законодателя – создать такую мотивацию, чтобы человек соглашался", – подчеркнул Мережко.

Политик считает, что люди должны воспринимать мобилизацию как справедливый процесс.

"Я исхожу из очень простого принципа как юрист: равенство людей. И когда оно работает, тогда возникают соответствующие стимулы, в частности психологические. Кому-то важен экономический пакет, кому-то — нет. Тогда нужно искать другие. Например, возьмем войну во Вьетнаме. Там был такой механизм: лотерея, соответственно — определенные очереди. Человек шел в армию на два года, из которых на фронте находился не более года. Затем другая очередь – другого года рождения. Этот механизм более-менее работал. Я не говорю, что его нужно заимствовать, но стоит проанализировать", – пояснил он.

Читайте также: 2 миллиона уклонистов и 290 тысяч случаев СОЧ: Федоров рассказал о критических проблемах мобилизации

Нардеп отметил, что финансовый вопрос тоже важен.

"Но здесь мы говорим о запасе прочности с точки зрения мобилизационного ресурса – у нас он есть на годы. Кстати, это разрушает российский нарратив о его отсутствии. Другой вопрос, как это подкрепить с финансово-экономической точки зрения. Европейцы нам дают 90 миллиардов, хотя сейчас этот вопрос немного завис. Нам еще нужно не отказываться и ставить вопрос о конфискации и передаче нам российских денежных активов – около 300 миллиардов евро. То есть мы должны искать различные рычаги, инструменты и мотиваторы. Мотивацией должно заниматься государство. Но ведь каждый гражданин, в свою очередь, должен выполнять свой долг. С точки зрения бихевиоризма, есть положительные и отрицательные стимулы. Задача государства — с помощью закона создать из них правильный баланс. Считаю, что сейчас ключевое — это ротация. Чтобы люди могли отдохнуть, восстановиться и знали, что служат определенный срок, после чего их заменяют. Если правильно выстроить систему мобилизации, тогда этот вопрос можно решить", — добавил Мережко.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко в материале The Independent заявил, что Украина имеет достаточно человеческих ресурсов, чтобы продолжать войну еще 10 лет или даже больше.

Ким це опудало себе вважає? Вершителем чужих доль? Чмо.
06.04.2026 17:42 Ответить
Синочка свого не забудь на фронт відправити!він вже дорослий! хоча почикай! він ж закорлоном!
06.04.2026 17:42 Ответить
Нехай піде на фронт, і перевірить запас міцності зсередини.А потім буде " язиком молоти"
показать весь комментарий
06.04.2026 17:45 Ответить
Він дуже чим чмо, він депутат сн
Ну да. Сморозил х@ю, будут вам всякие "ротации"... Приблизительно(с).
06.04.2026 17:42 Ответить
Паскуда. Сам мобілізація (56 років) і доньок двох своїх відправ в один кінець, в окоп
Про здатність воювати 10 років я так сказав ....
Скоріше пізд....нув аби щось сказати. Да і будь у країні стільки коштів скильки у мене, то і 20 років можна було воювати
«Я тут не фахівець, але приблизно так…» далі можна не читати і не слухати. Зате в розмінуванні Чонгару, роботі на рашистів і мародерству «слугам» рівних немає.
Так відривай свою жирну дупу від депутатського крісла і в ТЦК!!! Приклеїлись там намертво... курва.
Щоб тобі зарплатню платили приблизно!
Щоб тебе в лікарні лікували приблизно!
Щоб ти в унітаз потрапляв приблизно!
Ідіота кусок! - це не приблизно.🤷‍♂️
Його батьки зробили його приблизно.
06.04.2026 17:56 Ответить
Втулити б тобі в лобешню - чувидло - зовнішний політик - це гамбец!
нє, ну чого ви?
можна і десять років, приблизно, але виключно лопатами кулєби!

****, зелені кончені дегенерати мародери!
і, це ж не простий тамада фотограф масажист мін'єтчік, це цілий Голова комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва України
колєга, анал табу.
Справедливість у тому, що багаті вбивають бідних, це з їх боку і є справедливість.
муНдрий український нАроде - дивись яких довбодятлів ти привів до влади(((
зелене бидло невиліковне, лише утилізувати, вони людей за людей не вважають, народ для них холопи, мовчазна покірна юрба... Це бидло готове "воювати" і 10 і 30 років за спинами українців, руками українців... якщо нарешті народ не прокинеться, станемо холопами, як кацапи...
Ахаха вже виправдовується гнида, знаєш стару приказку? "Слово не горобець вилетить не спіймаєш"
Думаєте не будете воювати й 10 років, якщо скажуть? Ще й як будете. До останнього.
Сказать что оно идиот это сделать ему комплимент...
Депутаты(если поднатужатся) могут и 20 лет "воевать". В крайнем случае- вояж за рубеж.
Зебілам не зайшло. Доводиться імпровізувати💩
какой вумный ********. Прямо боженька во плоти
шо ж ты фраер сдал назад...
С точки зрения бихевиоризма ™
Якщо не усунути зеленського від влади доведеться воювати і десять, і більше років. Війна це гарантія безпеки для зеленського і ось таких мережків
они каждый месяц заявляют что мобилизируют 30к. Ну как, сделали хоть одну ротацию уже ? А тут по 20к в месяц и будут делать ротацию, клоуны всратые
Ще один юрИст-статистик..про рівність людей говорить..і язик не зламався від того чумного тексту...
іди ***** воюй і родичів всіх своїх з собою бери
