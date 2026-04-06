О способности воевать 10 лет я сказал приблизительно. 200 тысяч в год и проводим ротацию, - "слуга народа" Мережко
Председатель комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Украины, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко, говоря о том, что у Украины есть ресурсы для ведения войны в течение десяти лет, сделал акцент на существующем запасе прочности государства.
Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что в интервью The Independent обращал внимание на расчеты: "На самом деле, постоянно возникает вопрос относительно manpower, то есть нашего запаса прочности. Речь шла уже о конкретном контексте, связанном с теми двумя миллионами, которые якобы уклоняются. Я журналисту математически примерно посчитал. Я не утверждал точно, потому что не знаю, сколько продлится война. Здесь не об этом. Речь идет о запасе прочности с точки зрения мобилизационного ресурса. Я говорю: простые расчеты — берем 2 миллиона, если будет правильная ротация, то там нужно, скажем, 200 тысяч, которые непосредственно связаны с участием в боевых действиях. Я здесь не специалист, но примерно так. Если разделить даже два миллиона на двести тысяч, то это уже выглядит как 10 лет при условии правильной ротации. Вот какая была идея. Речь о том, что нужно искать стимулы для людей, чтобы у них возникало желание, и они не уклонялись, а наоборот. Вот тогда, если мы решим эту проблему (которую я считаю психологической), у нас решится вопрос с мобилизационным ресурсом на многие годы. Итак, когда я говорил о 10 годах, то речь идет не о продолжительности войны. Ведь тогда возникает вопрос: с какого момента считать? Война длится уже 12 лет, а полномасштабная — четыре. Здесь речь идет о запасе прочности с точки зрения мобилизационного ресурса. Это разные вещи".
По словам нардепа, чтобы поощрять украинцев призывного возраста мобилизоваться, нужно использовать различные рычаги, в частности психологические.
"На мой взгляд, важно, чтобы люди воспринимали процесс мобилизации как социально справедливый, чтобы они не говорили: у кого-то есть отсрочка и т. д. То есть нужно искать механизмы, которые в сознании большинства людей будут формировать ощущение справедливости. Хотя я здесь не специалист, но изучал законодательство Великобритании во время Второй мировой войны, смотрел, какой механизм был в Соединенных Штатах во время войны во Вьетнаме. Здесь очень простой принцип. Чего боятся люди? Неопределенности. Если они знают, что идут на определенный срок, то это во многом решает вопрос — больше этого не боятся. Есть же разные военные специальности. Это (мобилизация. — ред.) не означает же, что все автоматически попадают на передовую. Здесь также вопрос доверия к государству, к системе. Нужно искать эти психологические механизмы, чтобы создать соответствующую мотивацию. Я, как ученый, подхожу к этому с позиции: что такое право? Оно создает определенную мотивацию в сознании человека. Задача законодателя – создать такую мотивацию, чтобы человек соглашался", – подчеркнул Мережко.
Политик считает, что люди должны воспринимать мобилизацию как справедливый процесс.
"Я исхожу из очень простого принципа как юрист: равенство людей. И когда оно работает, тогда возникают соответствующие стимулы, в частности психологические. Кому-то важен экономический пакет, кому-то — нет. Тогда нужно искать другие. Например, возьмем войну во Вьетнаме. Там был такой механизм: лотерея, соответственно — определенные очереди. Человек шел в армию на два года, из которых на фронте находился не более года. Затем другая очередь – другого года рождения. Этот механизм более-менее работал. Я не говорю, что его нужно заимствовать, но стоит проанализировать", – пояснил он.
Нардеп отметил, что финансовый вопрос тоже важен.
"Но здесь мы говорим о запасе прочности с точки зрения мобилизационного ресурса – у нас он есть на годы. Кстати, это разрушает российский нарратив о его отсутствии. Другой вопрос, как это подкрепить с финансово-экономической точки зрения. Европейцы нам дают 90 миллиардов, хотя сейчас этот вопрос немного завис. Нам еще нужно не отказываться и ставить вопрос о конфискации и передаче нам российских денежных активов – около 300 миллиардов евро. То есть мы должны искать различные рычаги, инструменты и мотиваторы. Мотивацией должно заниматься государство. Но ведь каждый гражданин, в свою очередь, должен выполнять свой долг. С точки зрения бихевиоризма, есть положительные и отрицательные стимулы. Задача государства — с помощью закона создать из них правильный баланс. Считаю, что сейчас ключевое — это ротация. Чтобы люди могли отдохнуть, восстановиться и знали, что служат определенный срок, после чего их заменяют. Если правильно выстроить систему мобилизации, тогда этот вопрос можно решить", — добавил Мережко.
Напомним, нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко в материале The Independent заявил, что Украина имеет достаточно человеческих ресурсов, чтобы продолжать войну еще 10 лет или даже больше.
