Про здатність воювати 10 років я сказав приблизно. 200 тисяч на рік і робимо ротацію, - "слуга народу" Мережко

Голова комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва України, нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко у своєму висловлюванні про те, що Україна має ресурс воювати десять років, робив акцент на існуючому запасі міцності держави.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

Він розказав, що в інтерв’ю The Independent звертав увагу на розрахунки: "Насправді, постійно виникає питання стосовно manpower, тобто нашого запасу міцності. Йшлося вже про конкретний контекст, пов’язаний із тими двома мільйонами, які нібито ухиляються. Я журналісту математично приблизно порахував. Я не стверджував точно, бо не знаю, скільки триватиме війна. Тут не про те. Йдеться про запас міцності з точки зору мобілізаційного ресурсу. Я кажу: прості розрахунки - беремо 2 мільйони, якщо буде правильна ротація, то там потрібно, скажімо, 200 тисяч, які безпосередньо пов’язані із участю у бойових діях. Я тут не фахівець, але приблизно так. Якщо поділити навіть два мільйони на двісті тисяч, то це вже виглядає як 10 років за умови правильної ротації. Ось яка була ідея. Це про те, що треба шукати стимули для людей, щоб у них виникало бажання, і вони не ухилялися, а навпаки. Ось тоді, якщо ми вирішимо цю проблему (яку я вважаю психологічною), у нас вирішиться питання з мобілізаційним ресурсом на багато років. Отже, коли я говорив про 10 років, то тут йдеться не про тривалість війни. Бо тоді постає питання: з якого моменту рахувати? Війна триває вже 12 років, а повномасштабна - чотири. Тут про запас міцності з точки зору мобілізаційного ресурсу. Це різні речі".

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За словами нардепа, щоб заохочувати українців призивного віку мобілізуватися, потрібно використовувати різні важелі, зокрема психологічні.

"На мою думку, важливо, щоб люди сприймали процес мобілізації, як соціально справедливий, щоб вони не казали: у когось є відстрочка тощо. Тобто треба шукати механізми, які в свідомості більшості людей формуватимуть відчуття справедливості. Хоча я тут не фахівець, але вивчав законодавство Великої Британії під час Другої світової війни, дивився, який механізм був у Сполучених Штатах під час війни у В’єтнамі. Тут дуже проста засада. Чого бояться люди? Невизначеності. Якщо вони знають, що йдуть на певний термін, то це багато в чому вирішує питання – більше цього не бояться. Є ж різні військові спеціальності. Це (мобілізація. – ред.) не означає ж, що всі автоматично потрапляють на передову. Тут також питання довіри до держави, до системи. Потрібно шукати ці психологічні механізми, щоб створити відповідну мотивацію. Я, як науковець, маю підхід з позиції того, що таке право? Воно створює певну мотивацію в свідомості людини. Завдання законодавця - створити таку мотивацію, щоб людина погоджувалася", - наголосив Мережко.

Політик вважає, що люди мають сприймати мобілізацію, як справедливий процес.

"Я виходжу з дуже простої засади як юрист: рівність людей. І коли вона працює, тоді виникають відповідні стимули, зокрема психологічні. Комусь важливий економічний пакет, комусь - ні. Тоді треба шукати інші. До прикладу, візьмемо війну у В’єтнамі. Там був такий механізм: лотерея, відповідно – певні черги. Людина йшла в армію на два роки, з яких на фронті була не більше року. Потім інша черга - іншого року народження. Цей механізм більш-менш працював. Я не кажу, що його треба запозичити, але варто проаналізувати", - пояснив він.

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Нардеп зауважив, що фінансове питання теж є важливим.

"Але тут ми говоримо про запас міцності з точки зору мобілізаційного ресурсу – у нас він є на роки. До речі, це руйнує російський наратив про його відсутність. Інше питання, як це підкріпити з фінансово-економічної точки зору. Європейці нам дають 90 мільярдів, хоч зараз це питання трохи підвисло. Нам ще треба не відмовлятися і ставити питання про конфіскацію та передачу нам російських грошей активів - близько 300 мільярдів євро. Тобто маємо шукати різні важелі, інструменти і мотиватори. Мотивацією повинна займатися держава. Але ж кожен громадянин, в свою чергу, повинен виконувати свій обов’язок. З точки зору біхевіоризму, є позитивні та негативні стимули. Завдання держави – за допомогою закону створити з них правильний баланс. Вважаю, що зараз ключове — це ротація. Щоб люди могли відпочити, відновитися і знали, що служать певний термін, після чого їх замінюють. Якщо правильно вибудувати систему мобілізації, тоді це питання можна вирішити", - додав Мережко.

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко в матеріалі The Independent заявив, що Україна має достатньо людських ресурсів, щоб продовжувати війну ще 10 років або навіть більше.