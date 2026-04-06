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Мобілізація ще 10 років? Як мовчання Зеленського стає проблемою для ЗСУ || Без цензури. ВIДЕО
У цьому випуску журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва говорить про одну з найчутливіших тем для українського суспільства — мобілізацію, роботу ТЦК, комунікацію влади та політичну відповідальність під час війни.
У центрі розмови — не лише окремі трагедії й скандали, а й те, як мовчання керівництва держави, суперечливі заяви посадовців і невдалі коментарі публічних осіб лише поглиблюють суспільну напругу.
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Що передувало
- Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко в матеріалі The Independent заявив, що Україна має достатньо людських ресурсів, щоб продовжувати війну ще 10 років або навіть більше.
- Згодом у коментарі Цензор.НЕТ він пояснив, що у своєму висловлюванні про те, що Україна має ресурс воювати десять років, робив акцент на існуючому запасі міцності держави.
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Мовчання ягнят)