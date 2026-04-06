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Мобілізація ще 10 років? Як мовчання Зеленського стає проблемою для ЗСУ || Без цензури. ВIДЕО

У цьому випуску журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва говорить про одну з найчутливіших тем для українського суспільства — мобілізацію, роботу ТЦК, комунікацію влади та політичну відповідальність під час війни.

У центрі розмови — не лише окремі трагедії й скандали, а й те, як мовчання керівництва держави, суперечливі заяви посадовців і невдалі коментарі публічних осіб лише поглиблюють суспільну напругу.

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Що передувало

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Автор: 

мобілізація (3483) Данилюк-Ярмолаєва Марина (478) ТЦК та СП (1279)
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Топ коментарі
+10
Люди бачать бездарність керівників та наслідки тупого керування,і влада розуміє, що ліміт народної довіри до неї вичерпується. Але інстинкт самозбереження примусує їх начебто цього не бачити,і вони вважають за краще мовчати.Тому і віддають перевагу тиші замість публічності.
Мовчання ягнят)
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06.04.2026 21:33 Відповісти
+7
Война выгодна }{уйлу и его квартальной агентуре. Поэтому она будет продолжаться...
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06.04.2026 21:05 Відповісти
+3
Які нахрін 10 років , якщо і далі буде примусова бусифікація то дезертирів ставатиме все більше ,а заклики воювати " до побєдного конца " були в рашці на початку 1917 року , а чим ці заклики закінчились в кінці 1917 року всі добре знають ,ми що хочемо отримати нову громадянську війну ?
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06.04.2026 21:53 Відповісти

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