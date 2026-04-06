Мобілізація ще 10 років? Як мовчання Зеленського стає проблемою для ЗСУ || Без цензури. ВIДЕО

У цьому випуску журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва говорить про одну з найчутливіших тем для українського суспільства — мобілізацію, роботу ТЦК, комунікацію влади та політичну відповідальність під час війни.

У центрі розмови — не лише окремі трагедії й скандали, а й те, як мовчання керівництва держави, суперечливі заяви посадовців і невдалі коментарі публічних осіб лише поглиблюють суспільну напругу.

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