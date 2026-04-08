Динаміка мобілізації - позитивна, - Офіс президента
Заступник глави Офісу президента Павло Паліса заявив про позитивну динаміку щодо мобілізації і рекрутингу в Україні за останні 10 місяців - у порівнянні з минулим роком.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник глави Офісу президента Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація з мобілізацією
"Я намагатимуся відповідати настільки відверто, наскільки можна, щодо такого чутливого питання. У нас уже протягом 10 місяців значно краща ситуація стосовно мобілізації і позитивна динаміка, яка дозволяє Силам оборони відчувати себе краще, ніж минулого року", - зазначив він.
Також, за словами Паліси, протягом року покращилася і мобілізація, і рекрутинг. Також було усунуто певні операційні прогалини, які були у процесі мобілізації.
"Хоча багато роботи зроблено і ще більше роботи треба зробити", - додав заступник керівника ОП.
Водночас Паліса зазначив, що зниження вікового порогу для мобілізації нижче 25 років і зміна правил виїзду для чоловіків віком 18-23 років наразі не плануються.
"На даний момент по обох позиціях - це не розглядається", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше глава Міноборони Михайло Федоров заявив про серйозні проблеми з мобілізацією.
- У Раді кажуть, що реформа змін до мобілізації перебуває на завершальному етапі. Незабаром її представлять парламенту та суспільству.
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