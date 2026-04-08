УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12199 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
5 638 73

Динаміка мобілізації - позитивна, - Офіс президента

Чи планують знижувати мобілізаційний вік: в ОП відповіли

Заступник глави Офісу президента Павло Паліса заявив про позитивну динаміку щодо мобілізації і рекрутингу в Україні за останні 10 місяців - у порівнянні з минулим роком.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник глави Офісу президента Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ситуація з мобілізацією

"Я намагатимуся відповідати настільки відверто, наскільки можна, щодо такого чутливого питання. У нас уже протягом 10 місяців значно краща ситуація стосовно мобілізації і позитивна динаміка, яка дозволяє Силам оборони відчувати себе краще, ніж минулого року", - зазначив він.

Також, за словами Паліси, протягом року покращилася і мобілізація, і рекрутинг. Також було усунуто певні операційні прогалини, які були у процесі мобілізації.

Читайте також: Україна має ресурс, щоб продовжувати воювати 10 років та навіть більше, - "слуга народу" Мережко

"Хоча багато роботи зроблено і ще більше роботи треба зробити", - додав заступник керівника ОП.

Водночас Паліса зазначив, що зниження вікового порогу для мобілізації нижче 25 років і зміна правил виїзду для чоловіків віком 18-23 років наразі не плануються.

"На даний момент по обох позиціях - це не розглядається", - підсумував він.

Також дивіться: Мобілізація ще 10 років? Як мовчання Зеленського стає проблемою для ЗСУ || Без цензури. ВIДЕО

Що передувало?

Також читайте: ЗМІ проаналізували ринок ухилення від мобілізації: як працюють схеми та скільки це коштує?

Автор: 

мобілізація (3483) Паліса Павло (66)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
А варто було б... Чому 50-річні мають воювати за 20-річних?
показати весь коментар
08.04.2026 08:53 Відповісти
+14
Бо 20 річні не голосували за цього зеленого довбойоба
показати весь коментар
08.04.2026 08:57 Відповісти
+13
Після Перл-Харбора 20-річних американців ніхто не питав, чи голосували вони за Рузвельта. І 20-річних британців ніхто не питав, голосували вони за Черчилля, Чемберлена чи взагалі лейбористів... Про совок мовчу вже, там бувало і після ГУЛАГу люди на фронт ішли...
показати весь коментар
08.04.2026 09:00 Відповісти

Завантаження...

 
 