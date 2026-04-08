Снижение мобилизационного возраста и изменение правил выезда мужчин за границу не рассматриваются, - Палиса
Снижение мобилизационного возраста в Украине до уровня ниже 25 лет пока не рассматривается.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация с мобилизацией
"Я постараюсь ответить настолько откровенно, насколько это возможно, по такому деликатному вопросу. У нас уже в течение 10 месяцев значительно улучшилась ситуация с мобилизацией и наблюдается положительная динамика, что позволяет Силам обороны чувствовать себя лучше, чем в прошлом году", - отметил он.
Также, по словам Палисы, в течение года улучшились и мобилизация, и рекрутинг. Также были устранены определенные операционные пробелы, которые были в процессе мобилизации.
"Хотя много работы сделано и еще больше работы предстоит сделать", - добавил заместитель главы ОП.
В то же время Палиса отметил, что снижение возрастного порога для мобилизации ниже 25 лет и изменение правил выезда для мужчин в возрасте 18-23 лет пока не планируются.
"На данный момент по обоим вопросам это не рассматривается", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее глава Минобороны Михаил Федоров заявил о серьезных проблемах с мобилизацией.
- В Раде говорят, что реформа изменений в мобилизацию находится на завершающем этапе. Вскоре ее представят парламенту и обществу.
https://www.obozrevatel.com/ekonomika-glavnaya/economy/do-70-mozhet-do-90-let-demograf-obyasnila-pochemu-ukraintsyi-budut-rabotat-dolshe.htm "До 70, может до 90 лет": демограф объяснила, почему украинцы будут работать дольше
Весь світ ************** від фізичних кондицій новобранців і тільки в Україні влада рятує свій лохторат а одебілене населення знаходить цьому якесь виправдання.
І в США, і в Британії вибори відбувалися у встановлені терміни, незважаючи на наявність війни 1939...1945 років!
А що там , пане, з виборами в Самодержавній ЗЕляндії?
І так, я за вибори якнайшвидше, АЛЕ розумію, що мобілізація і політичні вподобання не повинні бути взаємопов'язаними поняттями. У ЗСУ служать і прихильники Пороха, і Зєлі, і Юлі, і навіть опзж, мать їх заново!
Влітку 1945 року, коли Черчиль втратив владу на виборах , війна ще йшла з Японією, а в США вибори відбулися в 1944 році, коли війна йшла і в Європі, і на Тихому Океані!
На території США війни не було з часів Лінкольна, то там це не заважало вибори проводити.
Думаю, у США в 1944 році безпекова ситуація була трохи кращою, аніж в Україні в 2014 чи 2019...
А єдині 2 шматочки території США які захопили вороги були маленькими алеутськими островами, відбитими назад у японців ще в 42 чи 43 році.
Тобто під час виборів ні США ні Британія не мали ні 1 кілометру окупованих територій і бомби їм на голови не падали.
Але пан добре підлизнув ЗЕ-ЦАРЮ - може йти за винагородою до каси в ОПу ... тільки пану слід сказати пароль на касі - "Паліса має рацію".
І великий шанс, що 18-річні голосували саме за зелених у 2019, бо молоді, нероздупльонні і повелися на типу яскраву виборчу кампанію. Виборці Пороха все ж більш зрілі були!
Він все робить правильно. Для цього ми за нього і топили 🐘🐘🐘
Якщо людині в 2026 виповнилося 25, то в 2022 виповнився 21 рік. Цілком нормальний вік для мобілізації - молоді, здорові, фізично витривалі і без вікових хвороб, які є в 50-річних.
Чомусь Ізраїль мобілізовує у віці 18-41 рік і там не питають, голосували військовозобов'язані за Нетаньяху чи там за ортодоксів...
А варто було б... Чому 50-річні мають воювати за 20-річних?
і? Оцікому зараз 18-20 теж голосували за Зельцмана?
Мухи окремо, котлети окремо.
І так, влаштовувався на роботу і в кінці 2019, і в 2021. Якось ніхто не питав, за кого я голосував (хоча і прихильників зекоманди ні там, ні там не було)...
Полковнику, друже, ти впевнений, що зараз знаходишся на правильному місці?
Приб'єш ще когось в тому "офісі президента".