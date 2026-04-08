Снижение мобилизационного возраста и изменение правил выезда мужчин за границу не рассматриваются, - Палиса

Снижение мобилизационного возраста в Украине до уровня ниже 25 лет пока не рассматривается.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ситуация с мобилизацией

"Я постараюсь ответить настолько откровенно, насколько это возможно, по такому деликатному вопросу. У нас уже в течение 10 месяцев значительно улучшилась ситуация с мобилизацией и наблюдается положительная динамика, что позволяет Силам обороны чувствовать себя лучше, чем в прошлом году", - отметил он.

Также, по словам Палисы, в течение года улучшились и мобилизация, и рекрутинг. Также были устранены определенные операционные пробелы, которые были в процессе мобилизации.

"Хотя много работы сделано и еще больше работы предстоит сделать", - добавил заместитель главы ОП.

В то же время Палиса отметил, что снижение возрастного порога для мобилизации ниже 25 лет и изменение правил выезда для мужчин в возрасте 18-23 лет пока не планируются.

"На данный момент по обоим вопросам это не рассматривается", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее глава Минобороны Михаил Федоров заявил о серьезных проблемах с мобилизацией.

В Раде говорят, что реформа изменений в мобилизацию находится на завершающем этапе. Вскоре ее представят парламенту и обществу.

