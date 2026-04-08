Новости мобилизации
2 699 61

Снижение мобилизационного возраста и изменение правил выезда мужчин за границу не рассматриваются, - Палиса

Планируют ли снижать мобилизационный возраст: в ОП ответили

Снижение мобилизационного возраста в Украине до уровня ниже 25 лет пока не рассматривается.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация с мобилизацией

"Я постараюсь ответить настолько откровенно, насколько это возможно, по такому деликатному вопросу. У нас уже в течение 10 месяцев значительно улучшилась ситуация с мобилизацией и наблюдается положительная динамика, что позволяет Силам обороны чувствовать себя лучше, чем в прошлом году", - отметил он.

Также, по словам Палисы, в течение года улучшились и мобилизация, и рекрутинг. Также были устранены определенные операционные пробелы, которые были в процессе мобилизации.

"Хотя много работы сделано и еще больше работы предстоит сделать", - добавил заместитель главы ОП.

В то же время Палиса отметил, что снижение возрастного порога для мобилизации ниже 25 лет и изменение правил выезда для мужчин в возрасте 18-23 лет пока не планируются.

"На данный момент по обоим вопросам это не рассматривается", - подытожил он.

What preceded?

Топ комментарии
+11
А варто було б... Чому 50-річні мають воювати за 20-річних?
показать весь комментарий
08.04.2026 08:53 Ответить
+9
Бо 20 річні не голосували за цього зеленого довбойоба
показать весь комментарий
08.04.2026 08:57 Ответить
+8
Після Перл-Харбора 20-річних американців ніхто не питав, чи голосували вони за Рузвельта. І 20-річних британців ніхто не питав, голосували вони за Черчилля, Чемберлена чи взагалі лейбористів... Про совок мовчу вже, там бувало і після ГУЛАГу люди на фронт ішли...
показать весь комментарий
08.04.2026 09:00 Ответить
Я звісно за те щоб воювали всі крім мене, але по факту якась не справедливість получається. Батьки цих дітей довели країну до ручки, а воювати мають іти діти. Альо, 21 сторіччя на дворі. Воювати взагалі це дічина якась. Та і взагалі країн не має бути з кордонами. Всю владу корпораціям. Працювати мають роботи. Всім видавати необхідний базовий дохід і хай дома сидять, а хто тонкая натура і хоче займатися творчістю - можуть віддати свій базовий дохід мені і іти на всє чітирє сторони бомжувать, зато малювать картіни і писати вірші
показать весь комментарий
08.04.2026 09:05 Ответить
А жити у цій країні далі тільки пенси будуть?
показать весь комментарий
08.04.2026 09:07 Ответить
Так. Працюючі пенсіонери
https://www.obozrevatel.com/ekonomika-glavnaya/economy/do-70-mozhet-do-90-let-demograf-obyasnila-pochemu-ukraintsyi-budut-rabotat-dolshe.htm "До 70, может до 90 лет": демограф объяснила, почему украинцы будут работать дольше
показать весь комментарий
08.04.2026 09:10 Ответить
Ну давай будуть воювати 90-річні діди - вони ж по-любому ще за Хрущова з Брєжнєвим голосували.
Весь світ ************** від фізичних кондицій новобранців і тільки в Україні влада рятує свій лохторат а одебілене населення знаходить цьому якесь виправдання.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:22 Ответить
Якщо відштовхуватись від аксіоми, що всі ми так чи інакше будем корміть чєрвєй, то гавно вапрос - всіх на фронт!!! А хто скільки проживе це не має різниці в масштабах всесвіту, бо ми пилинкі на доскє мірозданія
показать весь комментарий
08.04.2026 09:25 Ответить
Найкращий комент!
показать весь комментарий
08.04.2026 09:27 Ответить
Таке відчуття,що вас робот зачав і народив.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:28 Ответить
Пан вирішив "грати вар'ята"?

І в США, і в Британії вибори відбувалися у встановлені терміни, незважаючи на наявність війни 1939...1945 років!

А що там , пане, з виборами в Самодержавній ЗЕляндії?
показать весь комментарий
08.04.2026 09:07 Ответить
У Британії вибори якраз переносилися і були проведені в 1935, а потім аж у 1945. Учіть історію!

І так, я за вибори якнайшвидше, АЛЕ розумію, що мобілізація і політичні вподобання не повинні бути взаємопов'язаними поняттями. У ЗСУ служать і прихильники Пороха, і Зєлі, і Юлі, і навіть опзж, мать їх заново!
показать весь комментарий
08.04.2026 09:11 Ответить
А пан сам добре знає історію?
Влітку 1945 року, коли Черчиль втратив владу на виборах , війна ще йшла з Японією, а в США вибори відбулися в 1944 році, коли війна йшла і в Європі, і на Тихому Океані!
показать весь комментарий
08.04.2026 09:19 Ответить
Пан історик за фахом. Вибори у Британії відбулися акурат через 60 днів після закінчення війни в Європі... Я тільки за те, щоб вибори так само провели одразу через 60 днів після оголошення хоча б тимчасового перемир'я, бо влада засиділася вже тут.

На території США війни не було з часів Лінкольна, то там це не заважало вибори проводити.
Думаю, у США в 1944 році безпекова ситуація була трохи кращою, аніж в Україні в 2014 чи 2019...
показать весь комментарий
08.04.2026 09:23 Ответить
Пан Мовчан таки сів в калюжу - ніяких виборів під час війни з головним ворогом - Третім Рейхом - в Британії не було.
А єдині 2 шматочки території США які захопили вороги були маленькими алеутськими островами, відбитими назад у японців ще в 42 чи 43 році.
Тобто під час виборів ні США ні Британія не мали ні 1 кілометру окупованих територій і бомби їм на голови не падали.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:26 Ответить
Друга Світова ще не скінчилася, коли Черчиль втратив владу на виборах!

Але пан добре підлизнув ЗЕ-ЦАРЮ - може йти за винагородою до каси в ОПу ... тільки пану слід сказати пароль на касі - "Паліса має рацію".
показать весь комментарий
08.04.2026 09:47 Ответить
А хто голосував? Вже всі відмовляються говорити про те, хто за кого голосував. Ха ха ха.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:02 Ответить
Якби завтра були вибори, то Зелю обрали би на другий термін. Бо ніяка притомна людина не полізе в крісло президента під час війни і після того наслєдія що залишить команда зеленьських
показать весь комментарий
08.04.2026 09:14 Ответить
І так, багато з тих, кому в 2026 році виповнюється 25 (2001 року народження) цілком могли голосувати в 2019 за оманського, бо їм 18 уже було!

І великий шанс, що 18-річні голосували саме за зелених у 2019, бо молоді, нероздупльонні і повелися на типу яскраву виборчу кампанію. Виборці Пороха все ж більш зрілі були!
показать весь комментарий
08.04.2026 09:03 Ответить
Саме так ! Всі, кому зараз не більше 25 років не ходили 21 квітня 2019 року робити суїцідний вибір на користь ГЕНІТАЛЬНОГО ПІАНІСТА і тому не мають відповідати за наслідки голосування ідійотів73% , а мають повне моральне право виїхати з території ВІЧНОЇ ВІЙНИ та ВІЧНИХ ЗЕ-ІДІЙОТІВ!
показать весь комментарий
08.04.2026 09:03 Ответить
Це так Зеленський обгрунтував їх непризов у Армію?
показать весь комментарий
08.04.2026 09:07 Ответить
Саме ЗЕ-ЦАР у серпні 2025 року виконав команду гнилуватих ЄвроЛідорів віддати їм чоловічу молодь 18...22 років для подальшої асиміляції в Вільної Європі, де збирається жити ЗЕленскій з посіпаками після закінчення цієї війни на винищення та вигнання корінних гоїв з теренів Неньки!
показать весь комментарий
08.04.2026 09:12 Ответить
Більшість з них "не ходила" лише тому, що не мали права голосу на той момент. А так би було 90 відсотків, а не 73.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:10 Ответить
А можна мені виграшні номери білета національної лотереї на наступний тираж, о вельможний ясновідящій?
показать весь комментарий
08.04.2026 09:12 Ответить
Нє. Шанувальникам "слоняри" можу лише підсрачника виписати.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:18 Ответить

Він все робить правильно. Для цього ми за нього і топили 🐘🐘🐘
показать весь комментарий
08.04.2026 09:23 Ответить
Так, ось вам виграшні номери білета національної лотереї на наступний тираж: цифри від 0 до 100. С - статистика!
показать весь комментарий
08.04.2026 10:16 Ответить
Яка оцінка з математики в школі була? Ті, кому до 21 квітня 2026 року виповнилося 25 років, МАЛИ ПРАВО ГОЛОСУВАТИ.

Якщо людині в 2026 виповнилося 25, то в 2022 виповнився 21 рік. Цілком нормальний вік для мобілізації - молоді, здорові, фізично витривалі і без вікових хвороб, які є в 50-річних.

Чомусь Ізраїль мобілізовує у віці 18-41 рік і там не питають, голосували військовозобов'язані за Нетаньяху чи там за ортодоксів...
показать весь комментарий
08.04.2026 09:16 Ответить
Якщо вже чіплятися до мєлочєй, то ок:

А варто було б... Чому 50-річні мають воювати за 20-річних?

і? Оцікому зараз 18-20 теж голосували за Зельцмана?
показать весь комментарий
08.04.2026 09:21 Ответить
Не голосували, але яке взагалі це має відношення до призову? Думаєте, в підрозділах армії США, які зараз атакують Іран, немає тих, хто за Байдена голосував?

Мухи окремо, котлети окремо.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:25 Ответить
В США контрактна армія, нє?
показать весь комментарий
08.04.2026 09:27 Ответить
В США контрактна, в Ізраїлі призовна. В Ізраїлі ніхто не дивиться на участь мобілізованих у виборах...
показать весь комментарий
08.04.2026 09:29 Ответить
Тобто за вашою логікою, якщо 40-річний доведе, що він "не голосував за цього зеленого довбойоба", то він має отримати відстрочку від мобілізації, чи як?
показать весь комментарий
08.04.2026 09:17 Ответить
Отримає чи не отримає то вже інша історія. А от тешо у нього є боральна бронь - це факт
показать весь комментарий
08.04.2026 09:22 Ответить
*моральна
показать весь комментарий
08.04.2026 09:24 Ответить
Ну ок, я за зебілів не голосував ніколи, підкажете, як мені законно і без хабарів бути звільненим від призову? Щоб одразу, а не йти третю дитину робити, поступати в аспірантуру чи, боронь Боже, самокалістцом займатися Ну так, щоб і в Резерв+ у мене відображалося, що я не підлягаю мобілізації.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:31 Ответить
Тільки влаштуватися на роботу з бронюванням. Іншого варіанту немає
показать весь комментарий
08.04.2026 09:40 Ответить
Так я про відстрочку питав, а не бронювання))
І так, влаштовувався на роботу і в кінці 2019, і в 2021. Якось ніхто не питав, за кого я голосував (хоча і прихильників зекоманди ні там, ні там не було)...
показать весь комментарий
08.04.2026 10:22 Ответить
Для зниження боєздатності Української Армії.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:04 Ответить
Пенсійний Фонд потирає руки.
показать весь комментарий
08.04.2026 08:59 Ответить
А ким він наповнюється? Не тими, що 50+?
показать весь комментарий
08.04.2026 09:00 Ответить
Так ото ж.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:07 Ответить
ну, тут цікаво. Майже 67% надходжень до ПФ - від чоловіків, а майже 90% виплат - жінкам. Тому скорочення кількісті чоловіків (які взагалі зараз не доживають до пенсії мінімум 3 роки за статистикою) майже ніяк не впливає на кількість виплат, бо всі виплати ідуть жінкам які живуть на 16 років довше..
показать весь комментарий
08.04.2026 09:28 Ответить
Але мобілізація чоловіків дозволяє економити гроші на чоловічих пенсіях в майбутньому.
показать весь комментарий
08.04.2026 10:25 Ответить
Хантеру стопудово це все так само соромно озвучувати як нам це чути.
Полковнику, друже, ти впевнений, що зараз знаходишся на правильному місці?
Приб'єш ще когось в тому "офісі президента".
показать весь комментарий
08.04.2026 09:03 Ответить
Поліса «тільки тепер» почитав законодавство про Мобілізаційні заходи в державі, а до цього вивозив тисячі осіб-військовозобов'язаних за кордон, через «зеленського коридори» з допомогою голови ДПСУ і єрмака з татаровим???
показать весь комментарий
08.04.2026 09:10 Ответить
По закону для виїзду за кордон потрібно мати закордонний паспорт, все інше це шахрайство, привласнення службових повноважень, здирництво, ...
показать весь комментарий
08.04.2026 09:11 Ответить
Невже вже і військові втратили розум? Найкращі воїни це 23--30років В них є сила і вони мають енергію і відчуття справедливості а влада ,складена з інородців, надіється знищити тих кому 50+ ця категорія має безліч хвороб,вони вже тільки від броника стають інвалідами,бо їхні кістки,хребет не може витримати постійні таки перевантаження А серце,а сосуди??? Але ж сьогоднішня влада думає про своє збереження молоді,щоб за них голосувала---за шахраїв,злодіїв,казнокрадів,зрадників
показать весь комментарий
08.04.2026 09:18 Ответить
Так, втратили. Розум залишився тільки у потужного пенЗЄонера - агітатора Василя. Василя в президенти!
показать весь комментарий
08.04.2026 09:27 Ответить
Ти кацапський бот з вчорашньою регістрацією працюєш тільки по методичці ,але ця методичка ДУЖЕ ЗАСТАРІЛА втратила актуальність
показать весь комментарий
08.04.2026 09:34 Ответить
У тебе боти всі, хто не згоден з твоєю "єдино правильною" думкою. Кортить воювати - іди, честь тобі й повага, хто тебе тримає?
показать весь комментарий
08.04.2026 09:40 Ответить
Так ні. Он вгорі - "серце та сосуди....". Хворий, болить щось, нічого волати, поки люди спілкуються. Відпочинь в тиші.
показать весь комментарий
08.04.2026 09:46 Ответить
Хлопчику іди вже в свою пісочницю
показать весь комментарий
08.04.2026 10:27 Ответить
Дякую. Я не потребую порад і органічно не сприймаю людей, які агітують інших робити те, чого не роблять самостійно.
показать весь комментарий
08.04.2026 10:33 Ответить
Діди 50+ все тягнуть, все спокійно, не на часі!
показать весь комментарий
08.04.2026 10:21 Ответить
Як тільки про це починають говорити- готуйтеся
показать весь комментарий
08.04.2026 10:25 Ответить
 
 