Работа над реформой ТЦК продолжается, окончательного варианта пока нет, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что работа над реформой ТЦК и СП продолжается.

Об этом она заявила во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается реформы ТЦК, она действительно объявлена, над ней работает профильное министерство и министр. Мы пока не готовы об этом сообщать, мы обсуждаем это внутри.

Как только у нас будет финальный, окончательный вариант, мы обязательно проведем соответствующие консультации с парламентариями", — отметила глава правительства.

Что предшествовало?

Ранее глава Минобороны Михаил Федоров заявил о серьезных проблемах с мобилизацией.

В Раде говорят, что реформа изменений в мобилизационном законодательстве находится на завершающем этапе. Вскоре ее представят парламенту и обществу.

