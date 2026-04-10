Федоров о розыске женщин за уклонение от мобилизации: Это была техническая проблема, все ограничения сняты
Министр обороны Михаил Федоров прокомментировал случаи, когда женщин объявляли в розыск ТЦК за нарушение правил воинского учета.
Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Я лично разбирался в этом вопросе. Это была техническая проблема со стороны Харьковского ТЦК. Ни на одну женщину штраф не наложен. Все ограничения сняты, розыск.
Сейчас поставил задачу сделать все технические меры предосторожности для того, чтобы таких историй больше не было. Чтобы не было человеческого фактора, из-за которого могут возникать такие ситуации со стороны любого из ТЦК", — ответил министр.
Что предшествовало?
Ранее СМИ рассказали историю киевлянки, которую объявили в розыск ТЦК, хотя она не становилась на учет.
В Сухопутных войсках заявили, что это была ошибка.
Впоследствии там также добавили, что мобилизация женщин не планируется, ошибки в системе "Оберег" связаны с техническими недостатками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І чи це просто катастрофічні помилки, чи спеціальні закладки?