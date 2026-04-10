Федоров о розыске женщин за уклонение от мобилизации: Это была техническая проблема, все ограничения сняты

Женщин объявляли в розыск ТЦК: Федоров прокомментировал

Министр обороны Михаил Федоров прокомментировал случаи, когда женщин объявляли в розыск ТЦК за нарушение правил воинского учета.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Я лично разбирался в этом вопросе. Это была техническая проблема со стороны Харьковского ТЦК. Ни на одну женщину штраф не наложен. Все ограничения сняты, розыск. 

Сейчас поставил задачу сделать все технические меры предосторожности для того, чтобы таких историй больше не было. Чтобы не было человеческого фактора, из-за которого могут возникать такие ситуации со стороны любого из ТЦК", — ответил министр. 

Что предшествовало?

Ранее СМИ рассказали историю киевлянки, которую объявили в розыск ТЦК, хотя она не становилась на учет.

В Сухопутных войсках заявили, что это была ошибка.

Впоследствии там также добавили, что мобилизация женщин не планируется, ошибки в системе "Оберег" связаны с техническими недостатками.

Обмеження всі знято, тепер мобілізація без обмежень!
10.04.2026 12:43
А як же гендерна рівність?
10.04.2026 12:45
Досить терпіти статеву дискрімінацію при мобілізації! Необхідно жінкам дати можливість реалізувати свій мобілізаційний потенціал!
10.04.2026 12:49
я так розумію це відмашка на початок???ну все як з дією..чекаємо свіжих підтверджень.....
10.04.2026 12:45
а шо такое, как же гендерное равенство. Или равенство у нас только когда выгодно?
10.04.2026 12:51
Потужна локшина на вуха членів зеленого племені дегенератів, розрахована на те, щоб українські жінки, яких таємно зазделегідь вносять в реєстри військовозобов'язаних, не почали масово виїжджати з країни. Коли раптово оголосять мобілізацію жінок, всі дані для її проведення будуть в наявності.
10.04.2026 12:53
Я думаю що у вас все таки будуть мобілізовувати жінок. Їм діватись нікуди, молодих і здорових випустили за кордон, воєнних і поліцайських пенсів не мобілізовують то прийдеся за бездітних, для початку, жінок взятись. Вони ж голосували за Зєлю, то треба відполвідати за свої дії. Жінки жопою мислять, то то візьмуть їх за жопу і на фронт, в крайньому можуть тилоиків замінити щоб тиловтків на фронт відправити.
10.04.2026 12:53
Думаю вас это не касается. Особенно, когда весь ваш анализ сводиться к трепологии на тему того, кто и за кого голосовал.
10.04.2026 13:04
Звісно що мене не стосується, я сторонній спостерігач.
10.04.2026 13:08
А чого це тільки бездітних жінок? Он батька-одинака мобілізували відправивши двох дітей у сиротинець. З усіма прихильницями зеленого лідора ********** так само треба вчинити, рівноправ'я так рівноправ'я.
10.04.2026 13:14
Не треба рухати жінок з дітьми і батьків-одинаків, але у вас все робиться через одне місце,
10.04.2026 13:15
То чого ви лізете до нас зі своїми порадами, пані Лопес?
10.04.2026 13:25
Є такі верескливо-показові зелені патрійотки що так і хочеться щоб їх забусярили бо окрім вереску від них немає ніякої користі.
10.04.2026 13:09
Тестування пройшло вдало.
10.04.2026 13:12
Недолідор хотів подивитися на реакцію рабів
10.04.2026 13:27
уся зелена влада це суцільна технічна проблема
10.04.2026 13:41
А скільки ще технічних помилок міститься у твоїх цифрових продуктах?
І чи це просто катастрофічні помилки, чи спеціальні закладки?
10.04.2026 13:45
 
 