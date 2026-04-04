Мобилизация женщин не планируется, ошибки в системе "Оберег" связаны с техническими недоработками, - Сухопутные войска
Сухопутные войска ВСУ заявили, что мобилизация женщин не планируется. Информация об этом является фейком, а служба для женщин остается добровольной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.
"В последние дни в украинских СМИ и интернет-пространстве начали массово появляться сообщения о якобы подготовке к мобилизации женщин в армию. Данная информация является безосновательной, манипулятивной и используется врагом для подрыва мобилизационных процессов, а также дискредитации Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в законодательстве Украины не произошло никаких изменений в отношении регулирования этого процесса. Женщины могут вступить в Вооруженные Силы Украины исключительно по собственному желанию, а на воинский учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием.
Выявленные проблемы в базе данных
После случайного внесения на учет гражданки Украины без соответствующего образования Командование Сухопутных войск ВСУ провело служебное расследование, чтобы установить причины инцидента.
В ходе проверки установлено, что ошибочная информация была внесена в информационно-коммуникационную систему "Оберег" еще в 2021 году.
Дополнительный анализ показал наличие и других подобных случаев, связанных с некорректным формированием отдельных записей в системе.
Ограничения в исправлении данных
В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки пока отсутствует техническая возможность изменять или удалять такие записи.
Причина заключается в том, что в ИКС "Оберег" не предусмотрен механизм удаления данных о лицах, которые не являются призывниками, военнообязанными или резервистами, из-за несоответствия действующим нормативно-правовым актам.
Командование Сухопутных войск ВСУ обратилось в Генеральный штаб и Министерство обороны Украины с предложениями по устранению выявленных недостатков в системе.
В ведомстве отмечают, что ситуация находится под постоянным контролем, а все выявленные случаи детально анализируются. Также подчеркивается готовность к диалогу для решения проблемы.
В случае обнаружения ошибочных данных в системе "Оберег" граждан просят обращаться на горячую линию Сухопутных войск: 0 800 301 937.
Військовий обов'язок в Ізраїлі є загальним для обох статей. І чоловіки, і жінки зобов'язані зареєструватися та згодом проходити службу.
