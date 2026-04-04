Мобилизация женщин не планируется, ошибки в системе "Оберег" связаны с техническими недоработками, - Сухопутные войска

Сухопутные войска ВСУ заявили, что мобилизация женщин не планируется. Информация об этом является фейком, а служба для женщин остается добровольной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

"В последние дни в украинских СМИ и интернет-пространстве начали массово появляться сообщения о якобы подготовке к мобилизации женщин в армию. Данная информация является безосновательной, манипулятивной и используется врагом для подрыва мобилизационных процессов, а также дискредитации Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в законодательстве Украины не произошло никаких изменений в отношении регулирования этого процесса. Женщины могут вступить в Вооруженные Силы Украины исключительно по собственному желанию, а на воинский учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием.

Выявленные проблемы в базе данных

После случайного внесения на учет гражданки Украины без соответствующего образования Командование Сухопутных войск ВСУ провело служебное расследование, чтобы установить причины инцидента.

В ходе проверки установлено, что ошибочная информация была внесена в информационно-коммуникационную систему "Оберег" еще в 2021 году.

Дополнительный анализ показал наличие и других подобных случаев, связанных с некорректным формированием отдельных записей в системе.

Ограничения в исправлении данных

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки пока отсутствует техническая возможность изменять или удалять такие записи.

Причина заключается в том, что в ИКС "Оберег" не предусмотрен механизм удаления данных о лицах, которые не являются призывниками, военнообязанными или резервистами, из-за несоответствия действующим нормативно-правовым актам.

Командование Сухопутных войск ВСУ обратилось в Генеральный штаб и Министерство обороны Украины с предложениями по устранению выявленных недостатков в системе.

В ведомстве отмечают, что ситуация находится под постоянным контролем, а все выявленные случаи детально анализируются. Также подчеркивается готовность к диалогу для решения проблемы.

В случае обнаружения ошибочных данных в системе "Оберег" граждан просят обращаться на горячую линию Сухопутных войск: 0 800 301 937.

