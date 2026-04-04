Мобилизация женщин не планируется, ошибки в системе "Оберег" связаны с техническими недоработками, - Сухопутные войска

В ВСУ объяснили ситуацию с мобилизацией женщин и системой "Оберег"

Сухопутные войска ВСУ заявили, что мобилизация женщин не планируется. Информация об этом является фейком, а служба для женщин остается добровольной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

"В последние дни в украинских СМИ и интернет-пространстве начали массово появляться сообщения о якобы подготовке к мобилизации женщин в армию. Данная информация является безосновательной, манипулятивной и используется врагом для подрыва мобилизационных процессов, а также дискредитации Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в законодательстве Украины не произошло никаких изменений в отношении регулирования этого процесса. Женщины могут вступить в Вооруженные Силы Украины исключительно по собственному желанию, а на воинский учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием.

Выявленные проблемы в базе данных

После случайного внесения на учет гражданки Украины без соответствующего образования Командование Сухопутных войск ВСУ провело служебное расследование, чтобы установить причины инцидента.

В ходе проверки установлено, что ошибочная информация была внесена в информационно-коммуникационную систему "Оберег" еще в 2021 году.

Дополнительный анализ показал наличие и других подобных случаев, связанных с некорректным формированием отдельных записей в системе.

Ограничения в исправлении данных

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки пока отсутствует техническая возможность изменять или удалять такие записи.

Причина заключается в том, что в ИКС "Оберег" не предусмотрен механизм удаления данных о лицах, которые не являются призывниками, военнообязанными или резервистами, из-за несоответствия действующим нормативно-правовым актам.

Командование Сухопутных войск ВСУ обратилось в Генеральный штаб и Министерство обороны Украины с предложениями по устранению выявленных недостатков в системе.

В ведомстве отмечают, что ситуация находится под постоянным контролем, а все выявленные случаи детально анализируются. Также подчеркивается готовность к диалогу для решения проблемы.

В случае обнаружения ошибочных данных в системе "Оберег" граждан просят обращаться на горячую линию Сухопутных войск: 0 800 301 937.

+18
Недоречний приклад.В країні мрій зобов*язані лише раби
04.04.2026 09:12 Ответить
+14
Дивно, що зробити так звану "помилку" ТЦК може аж бвглм, без будь-яких наслідків для себе, але з паршивими наслідками для громадян, а ось випрааити ту муйню - ні-ні! Ніззяаа! Бо нема зааонного мезанізму! А ставити на облік можна? Такий механізм законний? Тупішого я ще не чув.
04.04.2026 09:09 Ответить
+12
Судячи з проігнорованих чотирьох првісток він взагалі не в курсі, що таке мобілізація і як вона відбувається.
04.04.2026 09:12 Ответить
Дивно, що такі помилки почали з'являтися на п'ятому році війни. Це якась сволота спеціально робить, щоб збурити людей?
04.04.2026 08:43 Ответить
Мобілізація жінок має розпочатись негайно. Тилові посади мають бути заповнені жінками!
04.04.2026 10:44 Ответить
Та ясно! Гомосексуалісти жінок ненавидять.
04.04.2026 11:55 Ответить
Складно вам гомосекам, а в армії жінкам раді.
04.04.2026 13:14 Ответить
нєнє!
а, чого....
я б хотів побачити на спроби вінтити жіночок у бусики.
от, нещодавно пройшла туса феміністок.
цензор писав.....
04.04.2026 08:44 Ответить
Є всі шанси побачити, раз аилізли із заявами що такого не планується.
04.04.2026 09:12 Ответить
Писали шо жіночок вже склоняють до війська - хибна тривога
04.04.2026 08:47 Ответить
після того, як повідправляли всіх довірливих, жінкам залишилось дорікати тим, хто рятується...
але дорікають не всі, ті хто рятує, притихли...
04.04.2026 16:53 Ответить
В Ізраїлі існує обов'язок ставати на військовий облік у віці 16 років і 4 місяців. Це правило стосується всіх громадян та постійних жителів, незалежно від їхньої статі та фактичного місця проживання.

Військовий обов'язок в Ізраїлі є загальним для обох статей. І чоловіки, і жінки зобов'язані зареєструватися та згодом проходити службу.
04.04.2026 08:48 Ответить
Там еще есть фанатики.
Они не хотят и поц.вительство ********* их не призывает
04.04.2026 10:15 Ответить
Зрівняв хер з пальцями, а в Україні теж такий впк як в Ізраїлі?
04.04.2026 12:58 Ответить
А, обкурений ішак в курсі про цей "фейк"?
04.04.2026 08:52 Ответить
Система «Оберіг» - це Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, правова основа для якого закладена законом у березні 2017 року. Формально реєстр запущений 28 березня 2022 року, але активна модернізація та наповнення даними тривали у 2023-2024 роках для цифровізації військового обліку.
===============
21 рік? Хтось 3,14іздить.
04.04.2026 08:57 Ответить
Мабуть це після реклами.... Мама хоче в дурку.....
04.04.2026 09:10 Ответить
Я вважаю,що мудрого ЗЕ повинні захищати всі його виборці незалежно від статі і віку
04.04.2026 09:15 Ответить
Фіг там. Виборці ЗЕ за ЗЕ і голосували, бо втомилися від АТО. В ЗСУ я зустрічав в основному порохоботів, трохи було дауно-ляшківців, навіть шанувальників баби жЮлі кількох. І жодного зебіла.
04.04.2026 10:04 Ответить
зебіли за кордон виїхали. Зввдти знову наголосують країну мрій.
04.04.2026 14:29 Ответить
Хоть поржут 👍👍👍
04.04.2026 10:13 Ответить
все норм а потім раптом в розшуку - просто технічний недолік, удобно придумано
04.04.2026 09:46 Ответить
В країні, де тотальна брехня перетворена на офіційну державну ідеологію, після подібної заяви жінкам як мінімум потрібно задуматись над тим, що їх очікує найближчим часом у випадку продовження війни.
04.04.2026 09:54 Ответить
Особливо з технічною освітою..
04.04.2026 14:30 Ответить
Жінок та дівчат легше бусифікувати ніж чоловіків, але для мєнтів та ТЦКашників це не проблема.
04.04.2026 09:57 Ответить
Вірю, вірю.🤣
04.04.2026 09:57 Ответить
Бідне багатостраждальне насєлєніє України! Спочатку, втомлені від АТО, голосують за прикольного ЗЕ, а потім сидять як зеки по квартирах, сміливіші топляться в Тисі.
04.04.2026 10:00 Ответить
Бездітних жінок можно мобілізувати в ТЦК. Чому ні? Дуже не поганий варіант. Ну й різні тилові посади. Бойова частина війська відразу поповниться сотнею тисяч відбірних биків.
04.04.2026 10:08 Ответить
А пора бы!!
Или Нафронтницы обеспокоены возмущены ??
04.04.2026 10:12 Ответить
але.... але... але ж сраїль! а що на рахунок сраїлю, на який так волого надрочують деякі представники так званої "української влади"?

хоча жидо-кацапів можна зрозуміти - два жида (з однаковим іменем і з однакового племені) готові воювати до останнього українця, а українок поділити між собою, як це вони вже зробили з українською землею!😡😡😡
04.04.2026 10:20 Ответить
Якщо кажуть , що не планують, значит вже запланували.
Те,що каже прострочена влада треба сприймати навпаки.
04.04.2026 10:33 Ответить
митникам на кордонi розкажiть про помилки в оберiг.
04.04.2026 10:40 Ответить
А зондеркомандер по відлову теж будуть жінки?
04.04.2026 10:56 Ответить
Мне вот что интересно. Есть куча работ в армии с которыми может справиться любая женщина. Многие женщины также себя прекрасно показали на самых " мужских" военных работах. Я уже и не говорю о том что нужны руки и снаряды точить и за ранеными, за инвалидами войны ухаживать.
Но вот вручить 20 ( ну или хорошо. 25+ ) летней крале повестку и отправить в ближайший госпиталь мыть полы или даже варить борщ никак нельзя. Только добровольно. Почему так? Чем она занята?
И вопрос на засыпку: какие обязанности имеет женщина перед обществом в целом и перед гражданами которые ее ( добровольно или не очень) защищают?
04.04.2026 12:15 Ответить
мобілізація жінок не готується -воно то вірно, але як змусити їх усвдомлювати наслідки їх голосувань?
04.04.2026 12:18 Ответить
Взагалі, треба той Оберіг зв'язати з базою податкової, і всім, хто не сплачує податки - вручити повістки, виключаючи людей похилого віку, інвалідів і жінок, що мають неповнолітніх дітей.
04.04.2026 14:38 Ответить
 
 