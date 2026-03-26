Военнослужащей Нацгвардии, пулеметчице Александре Давыденко присвоено звание Героя Украины

Впервые звание Героя Украины присвоено женщине-военнослужащей Национальной гвардии — Александре Давыденко, позывной "Вирва".

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно об Александре?

  • Александра Давиденко — пулеметчица. С 2024 года проходит службу в батальоне "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ "Рубеж". Выполняла задачи на Донецком направлении.

"Несмотря на постоянный риск для жизни, она неоднократно спасала сослуживцев, демонстрируя высокий уровень подготовки, выдержку и преданность службе. Даже после ранения смогла эвакуировать сослуживца из-под вражеского обстрела", — отметила Свириденко.

Александра Давиденко — военнослужащая НГУ, Герой Украины

Была журналисткой

Как рассказали в центре журналистской солидарности Запорожья, Александра была журналисткой на радио и телевидении. В армию вступила в 2020 году. Сначала женщина служила в воинской части №3033.

Также в центре отметили, что "Вирва несколько месяцев удерживала позиции на передовой". Сейчас она продолжает нести службу в Главном управлении Национальной гвардии Украины.

26.03.2026 19:38 Ответить
Кулеметниця Олександра Давиденко - справжній Герой України!
А от позивний Вирва я би поміняв на Анька.
26.03.2026 19:40 Ответить
Влучна в неї кличка,а ось те що пропонуєте ви,напевно маючи на увазі ту совкову проститутку коло Чапаєва,просто смішно.Сама Вирва б не хотіла так щоб її кликали.
26.03.2026 19:49 Ответить
wikipedia.org
Анка-пулемётчица - персонаж фильма братьев Васильевых «Чапаев», снятого по мотивам романа Дмитрия Фурманова «Чапаев»
В фильме Анка представлена как смелая, активная и решительная девушка. Она прибывает в дивизию Чапаева вместе с Фурмановым в отряде иваново-вознесенских ткачей (то есть является иваново-вознесенской работницей); обучается владению пулемётом у ординарца Чапаева Петьки, с которым у неё возникает роман; во время последнего боя Чапаев, желая спасти Анку и Петьку, посылает их в расположение основных сил дивизии с сообщением о нападении, но Петька отказывается покидать командира, Анка же выполняет поручение.
26.03.2026 20:02 Ответить
- Петька, ти что там пішеш?
- Оперу пішу...
- Про кого?
- Про тебя, Васілій Івановіч, і про Анку.
- А про себя почему не пішеш?
- Опер только про вас сказал написать...
26.03.2026 20:11 Ответить
Тут не питання якою за якістю була та Анка,а за які ідеали вона воювала.А воювала вона за домінування пролетаріату,котрий був таким яким був,за совок ,котрий потім той пролетаріат прозрівши ненавидів .Тому те,за що Вирва воює,навіть в ху"не впирається в порівнянні з хероїнею фурманова.
26.03.2026 20:35 Ответить
Шана і Слава! 👍👍👍❤️
26.03.2026 19:45 Ответить
Мадам, респект!!!
