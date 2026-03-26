Военнослужащей Нацгвардии, пулеметчице Александре Давыденко присвоено звание Героя Украины

Впервые звание Героя Украины присвоено женщине-военнослужащей Национальной гвардии — Александре Давыденко, позывной "Вирва".

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно об Александре?

Александра Давиденко — пулеметчица. С 2024 года проходит службу в батальоне "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ "Рубеж". Выполняла задачи на Донецком направлении.

"Несмотря на постоянный риск для жизни, она неоднократно спасала сослуживцев, демонстрируя высокий уровень подготовки, выдержку и преданность службе. Даже после ранения смогла эвакуировать сослуживца из-под вражеского обстрела", — отметила Свириденко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Десантнику Дмитрию Ященко (Ирландцу), который 5 дней без воды и связи отражал штурмы РФ, присвоено звание Героя Украины

Была журналисткой

Как рассказали в центре журналистской солидарности Запорожья, Александра была журналисткой на радио и телевидении. В армию вступила в 2020 году. Сначала женщина служила в воинской части №3033.

Также в центре отметили, что "Вирва несколько месяцев удерживала позиции на передовой". Сейчас она продолжает нести службу в Главном управлении Национальной гвардии Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины заместителю командира Lasar’s Group НГУ Роману (Фишу)