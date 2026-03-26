Военнослужащей Нацгвардии, пулеметчице Александре Давыденко присвоено звание Героя Украины
Впервые звание Героя Украины присвоено женщине-военнослужащей Национальной гвардии — Александре Давыденко, позывной "Вирва".
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно об Александре?
- Александра Давиденко — пулеметчица. С 2024 года проходит службу в батальоне "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ "Рубеж". Выполняла задачи на Донецком направлении.
"Несмотря на постоянный риск для жизни, она неоднократно спасала сослуживцев, демонстрируя высокий уровень подготовки, выдержку и преданность службе. Даже после ранения смогла эвакуировать сослуживца из-под вражеского обстрела", — отметила Свириденко.
Была журналисткой
Как рассказали в центре журналистской солидарности Запорожья, Александра была журналисткой на радио и телевидении. В армию вступила в 2020 году. Сначала женщина служила в воинской части №3033.
Также в центре отметили, что "Вирва несколько месяцев удерживала позиции на передовой". Сейчас она продолжает нести службу в Главном управлении Национальной гвардии Украины.
А от позивний Вирва я би поміняв на Анька.
Анка-пулемётчица - персонаж фильма братьев Васильевых «Чапаев», снятого по мотивам романа Дмитрия Фурманова «Чапаев»
В фильме Анка представлена как смелая, активная и решительная девушка. Она прибывает в дивизию Чапаева вместе с Фурмановым в отряде иваново-вознесенских ткачей (то есть является иваново-вознесенской работницей); обучается владению пулемётом у ординарца Чапаева Петьки, с которым у неё возникает роман; во время последнего боя Чапаев, желая спасти Анку и Петьку, посылает их в расположение основных сил дивизии с сообщением о нападении, но Петька отказывается покидать командира, Анка же выполняет поручение.
- Оперу пішу...
- Про кого?
- Про тебя, Васілій Івановіч, і про Анку.
- А про себя почему не пішеш?
- Опер только про вас сказал написать...