Військовослужбовиці Нацгвардії, кулеметниці Олександрі Давиденко присвоєно звання Героя України
Уперше звання Героя України присвоїли жінці-військовослужбовиці Національної гвардії — Олександрі Давиденко, на позивний Вирва.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про Олександру?
- Олександра Давиденко — кулеметниця. Із 2024 року проходить службу у батальйоні "Свобода" в складі 4-ї бригади НГУ "Рубіж". Виконувала завдання на Донецькому напрямку.
"Попри постійний ризик для життя, вона неодноразово рятувала побратимів, демонструючи високий рівень підготовки, витримку та відданість службі. Навіть після поранення змогла евакуювати побратима з-під ворожого обстрілу", - зазначила Свириденко.
Була журналісткою
Як розповіли в центрі журналістської солідарності Запоріжжя, Олександра була журналісткою на радіо й телебаченні. До війська долучилася 2020 року. Спочатку жінка служила у військовій частині №3033.
Також у центрі зазначили, що "Вирва по кілька місяців тримала позиції на передовій". Нині вона продовжує нести службу в Головному управлінні Національної гвардії України.
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