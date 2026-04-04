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Новини Мобілізація жінок до ЗСУ
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Мобілізація жінок не планується, помилки в системі "Оберіг" пов’язані з технічними недоліками, - Сухопутні війська

У ЗСУ пояснили ситуацію з мобілізацією жінок і системою "Оберіг"

Сухопутні війська ЗСУ заявили, що мобілізація жінок не готується. Інформація про це є фейком, а служба для жінок залишається добровільною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сухопутних військ.

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"Останніми днями в українських медіа та інтернет-просторі почали масово зʼявлятися повідомлення про начебто підготовку до мобілізації жінок до війська. Дана інформація є безпідставною, маніпулятивною та використовується ворогом для підриву мобілізаційних процесів, а також дискредитації Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається,  що в законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою.

Виявлені проблеми в базі даних

Після випадкового внесення на облік громадянки України без відповідної освіти Командування Сухопутних військ ЗСУ провело службове розслідування, щоб встановити причини інциденту.

У ході перевірки встановлено, що помилкова інформація була внесена до інформаційно-комунікаційної системи "Оберіг" ще у 2021 році.

Додатковий аналіз показав наявність і інших подібних випадків, пов’язаних із некоректним формуванням окремих записів у системі.

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Обмеження у виправленні даних

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки наразі відсутня технічна можливість змінювати або видаляти такі записи.

Причина полягає в тому, що в ІКС "Оберіг" не передбачено механізму видалення даних про осіб, які не є призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами, через невідповідність чинним нормативно-правовим актам.

Командування Сухопутних військ ЗСУ звернулося до Генерального штабу та Міністерства оборони України з пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків у системі.

У відомстві зазначають, що ситуація перебуває на постійному контролі, а всі виявлені випадки детально аналізуються. Також підкреслюється готовність до діалогу для вирішення проблеми.

У разі виявлення помилкових даних у системі "Оберіг" громадян просять звертатися на гарячу лінію Сухопутних військ: 0 800 301 937.

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жінки (695) мобілізація (3482) Сухопутні війська ЗСУ (85)
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Топ коментарі
+18
Недоречний приклад.В країні мрій зобов*язані лише раби
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04.04.2026 09:12 Відповісти
+14
Дивно, що зробити так звану "помилку" ТЦК може аж бвглм, без будь-яких наслідків для себе, але з паршивими наслідками для громадян, а ось випрааити ту муйню - ні-ні! Ніззяаа! Бо нема зааонного мезанізму! А ставити на облік можна? Такий механізм законний? Тупішого я ще не чув.
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04.04.2026 09:09 Відповісти
+12
Судячи з проігнорованих чотирьох првісток він взагалі не в курсі, що таке мобілізація і як вона відбувається.
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04.04.2026 09:12 Відповісти

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