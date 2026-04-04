Мобілізація жінок не планується, помилки в системі "Оберіг" пов’язані з технічними недоліками, - Сухопутні війська

Сухопутні війська ЗСУ заявили, що мобілізація жінок не готується. Інформація про це є фейком, а служба для жінок залишається добровільною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сухопутних військ.

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"Останніми днями в українських медіа та інтернет-просторі почали масово зʼявлятися повідомлення про начебто підготовку до мобілізації жінок до війська. Дана інформація є безпідставною, маніпулятивною та використовується ворогом для підриву мобілізаційних процесів, а також дискредитації Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою.

Виявлені проблеми в базі даних

Після випадкового внесення на облік громадянки України без відповідної освіти Командування Сухопутних військ ЗСУ провело службове розслідування, щоб встановити причини інциденту.

У ході перевірки встановлено, що помилкова інформація була внесена до інформаційно-комунікаційної системи "Оберіг" ще у 2021 році.

Додатковий аналіз показав наявність і інших подібних випадків, пов’язаних із некоректним формуванням окремих записів у системі.

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Обмеження у виправленні даних

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки наразі відсутня технічна можливість змінювати або видаляти такі записи.

Причина полягає в тому, що в ІКС "Оберіг" не передбачено механізму видалення даних про осіб, які не є призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами, через невідповідність чинним нормативно-правовим актам.

Командування Сухопутних військ ЗСУ звернулося до Генерального штабу та Міністерства оборони України з пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків у системі.

У відомстві зазначають, що ситуація перебуває на постійному контролі, а всі виявлені випадки детально аналізуються. Також підкреслюється готовність до діалогу для вирішення проблеми.

У разі виявлення помилкових даних у системі "Оберіг" громадян просять звертатися на гарячу лінію Сухопутних військ: 0 800 301 937.

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