Киянку оголосили в розшук за ухилення від мобілізації помилково, - Сухопутні війська

Киянка Ірина Харациді-Логінова помилково була внесена до реєстру військовозобов'язаних та оголошена в розшук за ухилення від мобілізації.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік.

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Що відомо?

"Внесення до реєстру військовозобов'язаних Ірини Харациді-Логінової однозначно є технічною помилкою, яку потрібно виправити. Чому так сталося? Це пояснюється тим, що існує багато баз даних, через які збирається інформація про громадян. У деяких з них містяться некоректні дані. Зараз уточнюється, на якому саме етапі сталася помилка.

Треба визнати, що на початку повномасштабного вторгнення дуже багато документів з карткового обліку були втрачені або знищені. Коли створювалася система "Оберіг", туди могли бути внесені некоректні дані. Визначити який саме військовослужбовець ТЦК та СП вносив інформацію про пані Ірину до системи – важко, адже це було у 2022 році.

На додачу в одному центрі комплектування цим могли займатися декілька людей, які, до прикладу, за чотири роки вже не раз змінили місце проходження служби. Тобто ми сьогодні не маємо першоджерела, а нинішній оператор дав пояснення, що не вносив ці дані", - зазначив він.

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Говорячи про те, чи була взагалі правова підстава постановки на облік Харациді-Логінової, Подік зауважив, що це можливо лише в одному випадку – якби вона вступила до вищого навчального закладу, що дає медичну освіту.

"Законом не передбачено інших підстав для постановки жінок на облік. Хіба жінка попередньо була на військовій службі за власним бажанням – тут не цей випадок. Можливо, десь пройшов збій в системі, що пані Ірина поступила чи закінчила навчальний заклад за медичним профілем. Коли вона звернулася до ТЦК, показала документи, підтвердила, що не має такої освіти й не проходила подібне навчання, її зняли з розшуку. Ніякі штрафні санкції щодо неї не застосовувалися", - пояснив начальник управління комунікацій КСВ ЗСУ.

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За його словами, зараз залишається відкритим питання про зняття киянки з обліку у системі "Оберіг ".

"Треба зрозуміти, якими у такому випадку можуть бути правові підстави для проведення цієї процедури. Втім можу запевнити, що наразі жодних правових наслідків для пані Іри немає. ТЦК потрібно запросити її до себе, перепросити за цей випадок, а надалі бути готовими до комунікації з іншими людьми, які можуть потрапити в подібну ситуацію через виникнення помилок. Чи поодинокі такі випадки? Наразі мені відомо, що є певні звернення, але безпосередньо до Командування Сухопутних військ ЗСУ такі не надходили. Навіть у медійному просторі такої інформації не було. Якщо вони зʼявляться, потрібно опрацьовувати кожен випадок індивідуально та оперативно. Ми визнаємо, що такі випадки надалі можливі", - додав Подік.

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