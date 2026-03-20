В Одесі під час затримання чоловіка у розшуку військові ТЦК застосували зброю

В Одесі під час затримання чоловіка, який перебував у розшуку, військовослужбовці ТЦК та СП здійснили попереджувальний постріл із пристрою шумової дії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

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За офіційною інформацією, інцидент стався 17 березня під час перевірки військово-облікових документів. У ході перевірки було виявлено громадянина, який, за даними відповідних баз, перебував у розшуку за вчинення кримінального правопорушення. Після цього чоловік намагався втекти, однак його затримали.

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Подробиці інциденту

У ТЦК зазначають, що під час затримання ситуація загострилася через втручання сторонніх осіб. За їхніми даними, група людей перешкоджала діям військових, застосовувала фізичну силу та сльозогінний газ, а також намагалася заблокувати службовий автомобіль.

У відповідь, як заявили у відомстві, один із військовослужбовців застосував стартовий пістолет і здійснив попереджувальний постріл у повітря, щоб припинити дії натовпу та уникнути загрози для особового складу.

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Що далі

Затриманого чоловіка передали правоохоронним органам.

У ТЦК повідомили, що за фактом застосування зброї призначено службову перевірку, яка має встановити правомірність дій військовослужбовця.

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