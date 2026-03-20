В Одесі під час затримання чоловіка у розшуку військові ТЦК застосували зброю
В Одесі під час затримання чоловіка, який перебував у розшуку, військовослужбовці ТЦК та СП здійснили попереджувальний постріл із пристрою шумової дії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.
За офіційною інформацією, інцидент стався 17 березня під час перевірки військово-облікових документів. У ході перевірки було виявлено громадянина, який, за даними відповідних баз, перебував у розшуку за вчинення кримінального правопорушення. Після цього чоловік намагався втекти, однак його затримали.
Подробиці інциденту
У ТЦК зазначають, що під час затримання ситуація загострилася через втручання сторонніх осіб. За їхніми даними, група людей перешкоджала діям військових, застосовувала фізичну силу та сльозогінний газ, а також намагалася заблокувати службовий автомобіль.
У відповідь, як заявили у відомстві, один із військовослужбовців застосував стартовий пістолет і здійснив попереджувальний постріл у повітря, щоб припинити дії натовпу та уникнути загрози для особового складу.
Що далі
Затриманого чоловіка передали правоохоронним органам.
У ТЦК повідомили, що за фактом застосування зброї призначено службову перевірку, яка має встановити правомірність дій військовослужбовця.
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