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Новини Напад на ТЦК
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В Одесі під час затримання чоловіка у розшуку військові ТЦК застосували зброю

В Одесі військові ТЦК при затриманні розшукуваного чоловіка застосували зброю

В Одесі під час затримання чоловіка, який перебував у розшуку, військовослужбовці ТЦК та СП здійснили попереджувальний постріл із пристрою шумової дії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

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За офіційною інформацією, інцидент стався 17 березня під час перевірки військово-облікових документів. У ході перевірки було виявлено громадянина, який, за даними відповідних баз, перебував у розшуку за вчинення кримінального правопорушення. Після цього чоловік намагався втекти, однак його затримали.

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Подробиці інциденту

У ТЦК зазначають, що під час затримання ситуація загострилася через втручання сторонніх осіб. За їхніми даними, група людей перешкоджала діям військових, застосовувала фізичну силу та сльозогінний газ, а також намагалася заблокувати службовий автомобіль.

У відповідь, як заявили у відомстві, один із військовослужбовців застосував стартовий пістолет і здійснив попереджувальний постріл у повітря, щоб припинити дії натовпу та уникнути загрози для особового складу.

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Що далі

Затриманого чоловіка передали правоохоронним органам.

У ТЦК повідомили, що за фактом застосування зброї призначено службову перевірку, яка має встановити правомірність дій військовослужбовця.

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Одеса (5871) зброя (7920) розшук (665) ТЦК та СП (1228)
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Топ коментарі
+13
Тобто ви самі визнаєте, що статусу правоохоронців в них немає, а вже стріляли тим паче незаконно. Але про що це я. Йдучи по чужу голову, і свою неси.
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20.03.2026 14:53 Відповісти
+13
Всі ці розтатуйовані і в масках і є по факту вороги.Самі то не хочуть на війну.
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20.03.2026 14:58 Відповісти
+10
Зачем такое писать, сто двадцать раз спрашивали, состоит такое оружие в штатке ТЦК? Если нет на каком основании его применили!
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20.03.2026 14:48 Відповісти

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