Киянку оголосили в розшук ТЦК, хоча вона не ставала на облік, - ЗМІ
Киянку внесли до реєстру військовозобов'язаних та оголосили в розшук за ухилення від мобілізації. Жінка каже, що не має медичної чи фармацевтичної освіти та не зверталася до ТЦК.
Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Ірина Харациді-Логінова працює керівницею відділу кадрів в одній з компаній. Торік вона подавала звітність у Міноборони щодо військовозобов'язаних та побачила там і свої дані:
Я подумала, можливо, це просто помилка, я якось випадково там опинилася і надто не переймалася цим. Потім, через якийсь час, я подумала: "Що ж там таке цікаве, що ж це було", і поставила собі Резерв+, оновила там дані, і дійсно підтягнулись дані. Солдат, категорія обліку військовозобов'язаних клубів та бібліотек, художник. Ну я філолог. Це мої дані взяли, завантажили, провели по всіх системах, ніхто нічого не перевіряв, придумали що захотіли.
За пів року жінці подзвонили з одного із районних ТЦК Харкова. Там вона навчалася в університеті.
"Дільничний сказав, що він мене розшукує, бо я подана на Нацполіцію в розшук у зв'язку з тим, що я ховаюся від мобілізації", - розповіла вона.
Ірина ще раз оновила застосунок та побачила, що вже перебуває у розшуку. Також там були дані про пройдене ВЛК 20-річної давності. Після того вона звернулася із запитами до ТЦК у Харкові, а також пішла в ТЦК за місцем реєстрації у Києві.
Що кажуть юристи?
"Юрист Оболонського ТЦК, який перевіряв мої дані, каже: "У нас ваших даних немає, ми вашу справу не бачимо". Я питала, якийсь є алгоритм, ну що людина повинна робити в таких випадках? На що юрист так сказав: "Ну ви можете стати на облік, і тоді ми займемося вашою справою". Тобто я повинна стати на облік, щоб доказати, що я не ставала на облік", - пояснила вона.
Позиція ТЦК
У районному ТЦК у Харкові Ірині відповіли - частину даних втратили під час бойових дій у Харкові влітку 2022 року. Тому підтвердити або спростувати інформацію - не можуть.
"На підставі викладеного повідомляємо, що на теперішний час відсутні правові підстави стосовно виключення Вас з військового обліку військовозобов'язаних", - відповіли там.
Пояснення Міноборони
Начальник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий пояснює: Резерв+ відображає інформації з державного реєстру військовозобов’язаних. Усі записи потрапляють туди або з паперових карток ТЦК, або з інших державних баз.
"Помилок зараз практично немає. Вони могли бути у разі внесення даних вручну при оцифруванні карток. Дані внесені про людину з її РНОКП, які внесли в картку працівники ТЦК в реєстр "Оберіг". Для таких випадків ми рекомендуємо подати заявку в Резерв+ на виправлення даних онлайн і почекати, поки вручну оператор зможе підтвердити або спростувати те чи інше твердження. Або прийти з документами в ТЦК, в якому ви стоїте на обліку, і попросити уточнити дані в реєстрі", - зазначив він.
Адвокатка Поліна Марченка каже, що внесення даних Ірини до реєстру військовозобов'язаних є безпідставним. Процедуру порушили на кількох етапах: відсутності фактичної повістки, ігнорування місця проживання та реєстрації жінки.
Цього тижня Ірину зняли з розшуку, але постановку на облік незаконною не визнали. Тому жінка продовжить писати запити та скарги, щоб її зняли з обліку. Якщо це не допоможе — звертатиметься до суду.
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