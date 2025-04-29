Жінку можуть відправляти до війська родичі, щоб чоловік залишався вдома з дітьми, - гендерна радниця ЗСУ Григор’єва
У деяких українських родинах родичі жінки можуть відправляти її служити в армію, щоб чоловік залишився вдома, аргументуючи тим, що його можуть "вбити на війні".
Про це заявила гендерна радниця ЗСУ Оксана Григор'єва в інтерв'ю NV, передає Цензор.НЕТ.
На її думку, кожна жінка має бути готовою за необхідності стати на захист країни. Проте обов’язкова мобілізація жінок сьогодні в Україні є політичним питанням, а "наше суспільство до цього не готове".
"Жінки йдуть в армію добровільно. Та я також знаю і про те, що у деяких родинах жінку можуть відправляти у військо її родичі, наприклад, свекруха, для того, щоб чоловік, мамин син, залишався вдома з дітьми. Аргументують це тим, що ти жінка, тебе ж не відправлять на штурм, а його можуть вбити на війні", - розповіла вона.
Григор'єва також розповіла про жінку, яка розлучилась з чоловіком після того, як він запропонував їй позбавити її батьківських прав на їхню спільну дитину, щоб він став опікуном і мав право на оформлення відстрочки.
"Я знаю, що існують чоловіки, які купують собі інвалідність, які укладають фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю. Знаю, що є чоловіки, які три роки сидять у квартирі й не виходять, поки бідна, загнана жінка працює, щоб їх прогодувати. А зараз вийти для них — це тим більше проблема, адже вони вже у розшуку. Через це розпадаються сім'ї", - зазначила гендерна радниця ЗСУ.
"Я вважаю, що ми всі повинні готуватися захищати Батьківщину, і що кожен і кожна мають оволодіти тією чи іншою військовою спеціальністю, а також пройти навчання з надання домедичної допомоги. Загальновійськова підготовка має проводитися вже зараз, але — на добровільній основі", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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Вся ця владна шушера любить гроші більше ніж своїх жінок.)
Мільйони здорових хлопів з ТЦК, мєнтури, митниці, погранців з західного кордону, прокурори, чиновники, депутати, ітд...
Це мільйони здоровенних лбів, які відкупилися і на фронт ні ногою.
А от жінок на фронт хочуть, замісь себе.
Це вже дно корупційної влади.
@Cat_the_poet2
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1 год
Чомусь коли Вася потрапляє в армію солдатом, він хоче обрать командира з досвідом, шоб знав як проводити операції, шоб людей беріг і дурачком добнутими не був.
А як той самий Вася президента обира, так - ємать дивись смішний довбограй, а давай пасмійомся, хаха шоб парашенка плакав
А може і е дурня - нова схемка. Відправ жінку служити (звісно ж в ТЦК або діловодом, а не на фронт) і можна спокійно ходити мимо патрулів. Мінус лише один - знати що твоя дружина одна з членів гарему керівника ТЦК та СП, втім збочинців вистачає - когось це навіть "заводитиме".
Будь ласка дайте своє бачення цієї частини Конституції тоді
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А взагалі у нас гендерна толерантність у державної політики да і по Конституції усі мають рівні права, але у відношенні до служби в армії та захисту батьківщини права чоловіків прищемляють, причому дуже сильно.
А если серьёзно:
Семьи стали чаще разваливаться, во время войны, из-за войны и, как следствие, огромного количества разделенных семей (женщины уехали за границу, мужья в армии, и.д).