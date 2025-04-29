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Новини Мобілізація жінок до ЗСУ
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Жінку можуть відправляти до війська родичі, щоб чоловік залишався вдома з дітьми, - гендерна радниця ЗСУ Григор’єва

Жінки в ЗСУ

У деяких українських родинах родичі жінки можуть відправляти її служити в армію, щоб чоловік залишився вдома, аргументуючи тим, що його можуть "вбити на війні".

Про це заявила гендерна радниця ЗСУ Оксана Григор'єва в інтерв'ю NV, передає Цензор.НЕТ.

На її думку, кожна жінка має бути готовою за необхідності стати на захист країни. Проте обов’язкова мобілізація жінок сьогодні в Україні є політичним питанням, а "наше суспільство до цього не готове".

"Жінки йдуть в армію добровільно. Та я також знаю і про те, що у деяких родинах жінку можуть відправляти у військо її родичі, наприклад, свекруха, для того, щоб чоловік, мамин син, залишався вдома з дітьми. Аргументують це тим, що ти жінка, тебе ж не відправлять на штурм, а його можуть вбити на війні", - розповіла вона.

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Григор'єва також розповіла про жінку, яка розлучилась з чоловіком після того, як він запропонував їй позбавити її батьківських прав на їхню спільну дитину, щоб він став опікуном і мав право на оформлення відстрочки.

"Я знаю, що існують чоловіки, які купують собі інвалідність, які укладають фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю. Знаю, що є чоловіки, які три роки сидять у квартирі й не виходять, поки бідна, загнана жінка працює, щоб їх прогодувати. А зараз вийти для них — це тим більше проблема, адже вони вже у розшуку. Через це розпадаються сім'ї", - зазначила гендерна радниця ЗСУ.

"Я вважаю, що ми всі повинні готуватися захищати Батьківщину, і що кожен і кожна мають оволодіти тією чи іншою військовою спеціальністю, а також пройти навчання з надання домедичної допомоги. Загальновійськова підготовка має проводитися вже зараз, але — на добровільній основі", - додала вона. 

Також читайте: Питання мобілізації жінок не розглядалося на засіданні Комітету ВР з нацбезпеки, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

жінки (626) мобілізація (3065) війна в Україні (4032) Григор’єва Оксана (1)


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Топ коментарі
+19
Це повний дурдом та цинізм від зелених корупціонерів.
Мільйони здорових хлопів з ТЦК, мєнтури, митниці, погранців з західного кордону, прокурори, чиновники, депутати, ітд...
Це мільйони здоровенних лбів, які відкупилися і на фронт ні ногою.
А от жінок на фронт хочуть, замісь себе.
Це вже дно корупційної влади.
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29.04.2025 18:35
+18
Кіт Поета імені Гончаренко-центру №1984 🇷🇼
@Cat_the_poet2
·
1 год
Чомусь коли Вася потрапляє в армію солдатом, він хоче обрать командира з досвідом, шоб знав як проводити операції, шоб людей беріг і дурачком добнутими не був.
А як той самий Вася президента обира, так - ємать дивись смішний довбограй, а давай пасмійомся, хаха шоб парашенка плакав
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29.04.2025 18:36
+15
Цікаво, а що на це скажуть феміністки, вони ж за рівні права, а отже по логіці і за рівну мобілізацію!? Тим що їх не мобілізують як чоловіків вони ж напевно сприймають за гендерну нерівність....
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29.04.2025 18:33
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Цікаво, а що на це скажуть феміністки, вони ж за рівні права, а отже по логіці і за рівну мобілізацію!? Тим що їх не мобілізують як чоловіків вони ж напевно сприймають за гендерну нерівність....
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29.04.2025 18:33 Відповісти
Та ні. То ж інше.
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29.04.2025 18:42 Відповісти
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29.04.2025 18:34 Відповісти
шо? це як? родичі здають жінку в тцк?
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29.04.2025 18:34 Відповісти
Та й ще за винагороду, за грощі.
Вся ця владна шушера любить гроші більше ніж своїх жінок.)
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29.04.2025 18:36 Відповісти
Це повний дурдом та цинізм від зелених корупціонерів.
Мільйони здорових хлопів з ТЦК, мєнтури, митниці, погранців з західного кордону, прокурори, чиновники, депутати, ітд...
Це мільйони здоровенних лбів, які відкупилися і на фронт ні ногою.
А от жінок на фронт хочуть, замісь себе.
Це вже дно корупційної влади.
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29.04.2025 18:35 Відповісти
До всех очередь дойдет, не переживай так там в Вологде.
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29.04.2025 19:02 Відповісти
ти взагалі статтю читав, чи тільки заголовок?
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29.04.2025 20:11 Відповісти
А жінку не можуть вбити? - нігуя собі
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29.04.2025 18:35 Відповісти
Ну, у нас жінки сиділи в стройовій, юристка була, плюс офіцерам їжу готували, ну і ще та щось.
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29.04.2025 18:45 Відповісти
Кіт Поета імені Гончаренко-центру №1984 🇷🇼
@Cat_the_poet2
·
1 год
Чомусь коли Вася потрапляє в армію солдатом, він хоче обрать командира з досвідом, шоб знав як проводити операції, шоб людей беріг і дурачком добнутими не був.
А як той самий Вася президента обира, так - ємать дивись смішний довбограй, а давай пасмійомся, хаха шоб парашенка плакав
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29.04.2025 18:36 Відповісти
Тиждень від Паски а вона ше п'яна...
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29.04.2025 18:37 Відповісти
тю.. а скільки я бачив на ВЛК і ТЦК коли жінки своїх бухариків притягували.. здавали як мясо.. вдома з нього толку ноль, а там хоч якісь гроші
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29.04.2025 18:37 Відповісти
Ну, я особисто знаю трьох чоловіків, котрі вже три роки сидять в квартирах, не виходячи навіть в туалет. В усіх трьох туалет надворі. З-під одного відра виносить дружина, з-під двох- батьки.
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29.04.2025 18:41 Відповісти
ну то уже клиника
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29.04.2025 18:44 Відповісти
це підпільники 90-го левела.
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29.04.2025 18:45 Відповісти
Даже широке коло знайомих у тебе
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29.04.2025 19:05 Відповісти
А у тебе в США нема ухилянтів?
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29.04.2025 19:13 Відповісти
розумні свекрухи так і роблять, це краще ніж труїти, до того ж можно у разі чого ще і грошову компенсацію отримати. Така оборудка достойна назви "грігор'євська"
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29.04.2025 18:41 Відповісти
Оце дожилися. Краще б шукали 100 тис. сзчешників. А то судячи з усього легше бусифікувати всіх підряд ніж знайти дезертирів.
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29.04.2025 18:43 Відповісти
Кошовий так відморозився - куди мені на фронт - перша пуля моя
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29.04.2025 18:43 Відповісти
Тяжке життя в гендерних радниць ЗСУ. Доводиться вигадувати і плести періодично дурню, аби лише сидіти і далі на теплому місці.
А може і е дурня - нова схемка. Відправ жінку служити (звісно ж в ТЦК або діловодом, а не на фронт) і можна спокійно ходити мимо патрулів. Мінус лише один - знати що твоя дружина одна з членів гарему керівника ТЦК та СП, втім збочинців вистачає - когось це навіть "заводитиме".
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29.04.2025 18:46 Відповісти
Так, дупло виросте знатне
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29.04.2025 19:06 Відповісти
Бачу, як люта свекруха пакує дружину сина у мішок, щоб врятувати мамине сонечко.
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29.04.2025 18:47 Відповісти
С паршивой овцы хоть шерсти клок
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29.04.2025 19:07 Відповісти
Це якому же дятлові така ідея, з бодуна, прийшла. Або це оп та депутати вирішили так від жінок позбавитися, стало тяжко і дружину, і кохану утримувати
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29.04.2025 18:50 Відповісти
Половина тутешніх коментаторів саме з цієї обісцяної публіки.
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29.04.2025 18:50 Відповісти
Люта маячня. Як це відправити жінку??? Без її згоди замість чоловіка? То нехай сама Григор'єва іде на передову
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29.04.2025 18:54 Відповісти
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29.04.2025 18:55 Відповісти
Відправте жінку Ахметова, Пінчука в Армію!
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29.04.2025 18:55 Відповісти
Понавигадували посад для тупих курок!
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29.04.2025 19:01 Відповісти
Усіх жінок - до армії, захищати Батьківщину. Щоб чоловіки могли сидіти вдома, пити горілку та «дивитися» за дітьми.
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29.04.2025 19:06 Відповісти
НА дітей
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29.04.2025 19:08 Відповісти
😂👍
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29.04.2025 19:42 Відповісти
Якщо жінки хочуть мати рівні права з чоловіками, гасло має бути просте--- рожай або воюй. І не одну квіточку коли вже під 40, а кожні 3 роки мінімум.
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29.04.2025 19:12 Відповісти
ти дебіл?
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29.04.2025 19:18 Відповісти
Є Конституція України яка каже що захист держави є обов'язком кожного громадянина, і дебіл я чи ні не має до Конституції жодного відношення.
Будь ласка дайте своє бачення цієї частини Конституції тоді
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29.04.2025 20:15 Відповісти
Забориста доріжка сьогодні була...
============
А взагалі у нас гендерна толерантність у державної політики да і по Конституції усі мають рівні права, але у відношенні до служби в армії та захисту батьківщини права чоловіків прищемляють, причому дуже сильно.
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29.04.2025 19:25 Відповісти
Що вона нанюхалась?
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29.04.2025 19:29 Відповісти
вот поэтому и проигрываем войну- воевать никто не хочет, а наловленные только погибают
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29.04.2025 19:29 Відповісти
Стіпте. Так ця завзята жіночка - валіза Сирського. Він її за собою тягає.
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29.04.2025 19:42 Відповісти
Непоганий вихід. Жінку не пошлють на передову.
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29.04.2025 19:57 Відповісти
Честно говоря, заявление в стиле жёлтой прессы. На первом месте в нормальной семье всегда находится семья. Моя жена всегда будет против моего участия в войне, как и я против ее участия. Я могу смириться с ее выбором, но уж точно никак не предлагать ей сходить за меня. Про свекровь вообще сюррр. Относительно лишения прав супруги на ребенка - это очень старая практика. Так уж вышло, что в Украине выгоднее жить в де-юрэ незарегистрированном браке, как мать, или отец-одиночка и де-факто жить вместе.
А если серьёзно:
Семьи стали чаще разваливаться, во время войны, из-за войны и, как следствие, огромного количества разделенных семей (женщины уехали за границу, мужья в армии, и.д).
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29.04.2025 20:03 Відповісти
Все справедливо, в Ізраїлі жінки воюють і не скиглять. А тут привикли зі смартфоном лежати чи ноги розставляти для збоченців в ОнліФанс
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29.04.2025 20:05 Відповісти
У вас видимо бооольшие проблемы с женщинами, если вам только такие попадались)
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29.04.2025 20:10 Відповісти
я дурню не писав які мені попадались, а у тебе мабудь бооольшие проблєми с музчинами, не можеш знайти что тебе краще в ср..ку трахне
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29.04.2025 20:14 Відповісти
 
 