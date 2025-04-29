Жінку можуть відправляти до війська родичі, щоб чоловік залишався вдома з дітьми, - гендерна радниця ЗСУ Григор’єва

У деяких українських родинах родичі жінки можуть відправляти її служити в армію, щоб чоловік залишився вдома, аргументуючи тим, що його можуть "вбити на війні".

Про це заявила гендерна радниця ЗСУ Оксана Григор'єва в інтерв'ю NV, передає Цензор.НЕТ.

На її думку, кожна жінка має бути готовою за необхідності стати на захист країни. Проте обов’язкова мобілізація жінок сьогодні в Україні є політичним питанням, а "наше суспільство до цього не готове".

"Жінки йдуть в армію добровільно. Та я також знаю і про те, що у деяких родинах жінку можуть відправляти у військо її родичі, наприклад, свекруха, для того, щоб чоловік, мамин син, залишався вдома з дітьми. Аргументують це тим, що ти жінка, тебе ж не відправлять на штурм, а його можуть вбити на війні", - розповіла вона.

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Григор'єва також розповіла про жінку, яка розлучилась з чоловіком після того, як він запропонував їй позбавити її батьківських прав на їхню спільну дитину, щоб він став опікуном і мав право на оформлення відстрочки.

"Я знаю, що існують чоловіки, які купують собі інвалідність, які укладають фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю. Знаю, що є чоловіки, які три роки сидять у квартирі й не виходять, поки бідна, загнана жінка працює, щоб їх прогодувати. А зараз вийти для них — це тим більше проблема, адже вони вже у розшуку. Через це розпадаються сім'ї", - зазначила гендерна радниця ЗСУ.

"Я вважаю, що ми всі повинні готуватися захищати Батьківщину, і що кожен і кожна мають оволодіти тією чи іншою військовою спеціальністю, а також пройти навчання з надання домедичної допомоги. Загальновійськова підготовка має проводитися вже зараз, але — на добровільній основі", - додала вона.

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