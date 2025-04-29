Женщину могут отправить в армию родственники, чтобы муж остался дома с детьми, - гендерный советник ВСУ Григорьева
В некоторых украинских семьях родственники женщины могут отправлять ее служить в армию, чтобы муж остался дома, аргументируя тем, что его могут "убить на войне".
Об этом заявила гендерный советник ВСУ Оксана Григорьева в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.
По ее мнению, каждая женщина должна быть готова при необходимости стать на защиту страны. Однако обязательная мобилизация женщин сегодня в Украине является политическим вопросом, а "наше общество к этому не готово".
"Женщины идут в армию добровольно. Но я также знаю и о том, что в некоторых семьях женщину могут отправлять в армию ее родственники, например, свекровь, для того, чтобы муж, мамин сын, оставался дома с детьми. Аргументируют это тем, что ты женщина, тебя же не отправят на штурм, а его могут убить на войне", - рассказала она.
Григорьева также рассказала о женщине, которая развелась с мужем после того, как он предложил ей лишить ее родительских прав на их общего ребенка, чтобы он стал опекуном и имел право на оформление отсрочки.
"Я знаю, что существуют мужчины, которые покупают себе инвалидность, которые заключают фиктивные браки с женщинами с инвалидностью. Знаю, что есть мужчины, которые три года сидят в квартире и не выходят, пока бедная, загнанная женщина работает, чтобы их прокормить. А сейчас выйти для них - это тем более проблема, ведь они уже в розыске. Из-за этого распадаются семьи", - отметила гендерный советник ВСУ.
"Я считаю, что мы все должны готовиться защищать Родину, и что каждый и каждая должны овладеть той или иной военной специальностью, а также пройти обучение по оказанию домедицинской помощи. Общевойсковая подготовка должна проводиться уже сейчас, но - на добровольной основе", - добавила она.
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Вся ця владна шушера любить гроші більше ніж своїх жінок.)
Мільйони здорових хлопів з ТЦК, мєнтури, митниці, погранців з західного кордону, прокурори, чиновники, депутати, ітд...
Це мільйони здоровенних лбів, які відкупилися і на фронт ні ногою.
А от жінок на фронт хочуть, замісь себе.
Це вже дно корупційної влади.
@Cat_the_poet2
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1 год
Чомусь коли Вася потрапляє в армію солдатом, він хоче обрать командира з досвідом, шоб знав як проводити операції, шоб людей беріг і дурачком добнутими не був.
А як той самий Вася президента обира, так - ємать дивись смішний довбограй, а давай пасмійомся, хаха шоб парашенка плакав
А може і е дурня - нова схемка. Відправ жінку служити (звісно ж в ТЦК або діловодом, а не на фронт) і можна спокійно ходити мимо патрулів. Мінус лише один - знати що твоя дружина одна з членів гарему керівника ТЦК та СП, втім збочинців вистачає - когось це навіть "заводитиме".