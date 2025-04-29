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Новости Мобилизация женщин в ВСУ
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Женщину могут отправить в армию родственники, чтобы муж остался дома с детьми, - гендерный советник ВСУ Григорьева

Женщины в ВСУ

В некоторых украинских семьях родственники женщины могут отправлять ее служить в армию, чтобы муж остался дома, аргументируя тем, что его могут "убить на войне".

Об этом заявила гендерный советник ВСУ Оксана Григорьева в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.

По ее мнению, каждая женщина должна быть готова при необходимости стать на защиту страны. Однако обязательная мобилизация женщин сегодня в Украине является политическим вопросом, а "наше общество к этому не готово".

"Женщины идут в армию добровольно. Но я также знаю и о том, что в некоторых семьях женщину могут отправлять в армию ее родственники, например, свекровь, для того, чтобы муж, мамин сын, оставался дома с детьми. Аргументируют это тем, что ты женщина, тебя же не отправят на штурм, а его могут убить на войне", - рассказала она.

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Григорьева также рассказала о женщине, которая развелась с мужем после того, как он предложил ей лишить ее родительских прав на их общего ребенка, чтобы он стал опекуном и имел право на оформление отсрочки.

"Я знаю, что существуют мужчины, которые покупают себе инвалидность, которые заключают фиктивные браки с женщинами с инвалидностью. Знаю, что есть мужчины, которые три года сидят в квартире и не выходят, пока бедная, загнанная женщина работает, чтобы их прокормить. А сейчас выйти для них - это тем более проблема, ведь они уже в розыске. Из-за этого распадаются семьи", - отметила гендерный советник ВСУ.

"Я считаю, что мы все должны готовиться защищать Родину, и что каждый и каждая должны овладеть той или иной военной специальностью, а также пройти обучение по оказанию домедицинской помощи. Общевойсковая подготовка должна проводиться уже сейчас, но - на добровольной основе", - добавила она.

Также читайте: Вопрос мобилизации женщин не рассматривался на заседании Комитета ВР по нацбезопасности, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Автор: 

женщины (886) мобилизация (2769) война в Украине (3998) Григорьева Оксана (1)


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Топ комментарии
+14
Це повний дурдом та цинізм від зелених корупціонерів.
Мільйони здорових хлопів з ТЦК, мєнтури, митниці, погранців з західного кордону, прокурори, чиновники, депутати, ітд...
Це мільйони здоровенних лбів, які відкупилися і на фронт ні ногою.
А от жінок на фронт хочуть, замісь себе.
Це вже дно корупційної влади.
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29.04.2025 18:35
+14
Кіт Поета імені Гончаренко-центру №1984 🇷🇼
@Cat_the_poet2
·
1 год
Чомусь коли Вася потрапляє в армію солдатом, він хоче обрать командира з досвідом, шоб знав як проводити операції, шоб людей беріг і дурачком добнутими не був.
А як той самий Вася президента обира, так - ємать дивись смішний довбограй, а давай пасмійомся, хаха шоб парашенка плакав
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29.04.2025 18:36
+8
Цікаво, а що на це скажуть феміністки, вони ж за рівні права, а отже по логіці і за рівну мобілізацію!? Тим що їх не мобілізують як чоловіків вони ж напевно сприймають за гендерну нерівність....
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29.04.2025 18:33
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Цікаво, а що на це скажуть феміністки, вони ж за рівні права, а отже по логіці і за рівну мобілізацію!? Тим що їх не мобілізують як чоловіків вони ж напевно сприймають за гендерну нерівність....
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29.04.2025 18:33 Ответить
Та ні. То ж інше.
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29.04.2025 18:42 Ответить
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29.04.2025 18:34 Ответить
шо? це як? родичі здають жінку в тцк?
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29.04.2025 18:34 Ответить
Та й ще за винагороду, за грощі.
Вся ця владна шушера любить гроші більше ніж своїх жінок.)
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29.04.2025 18:36 Ответить
Це повний дурдом та цинізм від зелених корупціонерів.
Мільйони здорових хлопів з ТЦК, мєнтури, митниці, погранців з західного кордону, прокурори, чиновники, депутати, ітд...
Це мільйони здоровенних лбів, які відкупилися і на фронт ні ногою.
А от жінок на фронт хочуть, замісь себе.
Це вже дно корупційної влади.
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29.04.2025 18:35 Ответить
До всех очередь дойдет, не переживай так там в Вологде.
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29.04.2025 19:02 Ответить
А жінку не можуть вбити? - нігуя собі
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29.04.2025 18:35 Ответить
Ну, у нас жінки сиділи в стройовій, юристка була, плюс офіцерам їжу готували, ну і ще та щось.
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29.04.2025 18:45 Ответить
Кіт Поета імені Гончаренко-центру №1984 🇷🇼
@Cat_the_poet2
·
1 год
Чомусь коли Вася потрапляє в армію солдатом, він хоче обрать командира з досвідом, шоб знав як проводити операції, шоб людей беріг і дурачком добнутими не був.
А як той самий Вася президента обира, так - ємать дивись смішний довбограй, а давай пасмійомся, хаха шоб парашенка плакав
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29.04.2025 18:36 Ответить
Тиждень від Паски а вона ше п'яна...
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29.04.2025 18:37 Ответить
тю.. а скільки я бачив на ВЛК і ТЦК коли жінки своїх бухариків притягували.. здавали як мясо.. вдома з нього толку ноль, а там хоч якісь гроші
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29.04.2025 18:37 Ответить
Ну, я особисто знаю трьох чоловіків, котрі вже три роки сидять в квартирах, не виходячи навіть в туалет. В усіх трьох туалет надворі. З-під одного відра виносить дружина, з-під двох- батьки.
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29.04.2025 18:41 Ответить
ну то уже клиника
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29.04.2025 18:44 Ответить
це підпільники 90-го левела.
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29.04.2025 18:45 Ответить
Даже широке коло знайомих у тебе
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29.04.2025 19:05 Ответить
А у тебе в США нема ухилянтів?
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29.04.2025 19:13 Ответить
розумні свекрухи так і роблять, це краще ніж труїти, до того ж можно у разі чого ще і грошову компенсацію отримати. Така оборудка достойна назви "грігор'євська"
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29.04.2025 18:41 Ответить
Оце дожилися. Краще б шукали 100 тис. сзчешників. А то судячи з усього легше бусифікувати всіх підряд ніж знайти дезертирів.
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29.04.2025 18:43 Ответить
Кошовий так відморозився - куди мені на фронт - перша пуля моя
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29.04.2025 18:43 Ответить
Тяжке життя в гендерних радниць ЗСУ. Доводиться вигадувати і плести періодично дурню, аби лише сидіти і далі на теплому місці.
А може і е дурня - нова схемка. Відправ жінку служити (звісно ж в ТЦК або діловодом, а не на фронт) і можна спокійно ходити мимо патрулів. Мінус лише один - знати що твоя дружина одна з членів гарему керівника ТЦК та СП, втім збочинців вистачає - когось це навіть "заводитиме".
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29.04.2025 18:46 Ответить
Так, дупло виросте знатне
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29.04.2025 19:06 Ответить
Бачу, як люта свекруха пакує дружину сина у мішок, щоб врятувати мамине сонечко.
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29.04.2025 18:47 Ответить
С паршивой овцы хоть шерсти клок
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29.04.2025 19:07 Ответить
Це якому же дятлові така ідея, з бодуна, прийшла. Або це оп та депутати вирішили так від жінок позбавитися, стало тяжко і дружину, і кохану утримувати
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29.04.2025 18:50 Ответить
Половина тутешніх коментаторів саме з цієї обісцяної публіки.
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29.04.2025 18:50 Ответить
Люта маячня. Як це відправити жінку??? Без її згоди замість чоловіка? То нехай сама Григор'єва іде на передову
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29.04.2025 18:54 Ответить
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29.04.2025 18:55 Ответить
Відправте жінку Ахметова, Пінчука в Армію!
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29.04.2025 18:55 Ответить
Понавигадували посад для тупих курок!
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29.04.2025 19:01 Ответить
Усіх жінок - до армії, захищати Батьківщину. Щоб чоловіки могли сидіти вдома, пити горілку та «дивитися» за дітьми.
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29.04.2025 19:06 Ответить
НА дітей
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29.04.2025 19:08 Ответить
Якщо жінки хочуть мати рівні права з чоловіками, гасло має бути просте--- рожай або воюй. І не одну квіточку коли вже під 40, а кожні 3 роки мінімум.
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29.04.2025 19:12 Ответить
ти дебіл?
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29.04.2025 19:18 Ответить
 
 