Голова Служби зайнятості назвала жінок ключовим ресурсом для подолання дефіциту кадрів

Жінки можуть стати ключовим ресурсом для подолання кадрового дефіциту в економіці України.

Про це директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк заявила в інтерв'ю Укрінформу.

"Роботодавці все частіше звертають увагу на жінок як ключовий ресурс для подолання кадрового дефіциту, в тому числі серед умовно "чоловічих" професій. Серед тих, хто планує найм працівників у цьому році, 57% готові працевлаштовувати жінок на такі спеціальності", – розповіла Жовтяк.

Вона зауважила, що збільшується кількість роботодавців, які згодні брати людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених громадян чи ветеранів.

Втім, дефіцит кадрів залишається найбільшим викликом ринку праці, зауважила очільниця Держслужби.

"Є критична нестача фахівців, особливо в так званих "чоловічих" професіях. Також недостатня кваліфікація кандидатів. Багато претендентів не відповідають вимогам роботодавців через низький рівень підготовки або відсутність необхідного досвіду, або ж мають завищені очікування щодо заробітної плати", – зазначила Жовтяк.

Вона нагадала, що у Держпраці працює програма з перенавчання жінок на "умовно чоловічі" професії.

"Потроху ми змінюємо стереотипне сприйняття таких професій, як, наприклад, електрогазозварник, тракторист, водій екскаватора, вантажник, як суто чоловічі. Загалом обрано 31 професію, за якою жінка може навчатися та здобувати спеціальність. Цей відбір здійснено виходячи з опитування роботодавців та їх нагальних потреб", – пояснила очільниця Держслужби.

За умовами цього проєкту, роботодавець подає заяву на потребу у навчанні за професією з цього переліку, а Служба зайнятості організовує навчання жінок як із числа тих, хто шукає роботу, так і тих, хто працює на підприємстві цього роботодавця.

Читайте також: Український працівник щороку "старішає" на 4-5 місяців, – дослідження

За словами голови Держпраці, станом на 21 квітня отримали 91 заяву на навчання 149 жінок, 107 із них уже опановують новий фах. Загалом цього року планують перенавчити щонайменше 2 тисячі жінок.

Вона також зауважила, що сьогодні кількість офіційно зареєстрованих безробітних у Державній службі зайнятості становить не більше 100 тисяч осіб. 81% з них – саме жінки.