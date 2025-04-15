Питання мобілізації жінок не розглядалося на засіданні Комітету ВР з нацбезпеки, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не розглядав питання мобілізації жінок.

Про це заявив секретар Комітету, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця тема не розглядалась у нас в комітеті… Ми вже прийняли закон. Я думаю, ми на цьому поставили крапку", - сказав парламентар під час брифінгу.

Костенко нагадав, що згідно з законом, жінки в Україні можуть бути призвані за власним бажанням.

9 січня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким жінки можуть стати на облік добровільно.

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