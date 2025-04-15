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Новини Мобілізація жінок до ЗСУ
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Питання мобілізації жінок не розглядалося на засіданні Комітету ВР з нацбезпеки, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Мобілізація жінок. Що кажуть у Верховній Раді

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не розглядав питання мобілізації жінок.

Про це заявив секретар Комітету, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця тема не розглядалась у нас в комітеті… Ми вже прийняли закон. Я думаю, ми на цьому поставили крапку", - сказав парламентар під час брифінгу.

Костенко нагадав, що згідно з законом, жінки в Україні можуть бути призвані за власним бажанням.

9 січня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким жінки можуть стати на облік добровільно.

Читайте: Паліса про мобілізацію жінок: Зараз це питання так гостро не стоїть

Автор: 

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чому воїн? може депутат? чи він єдиний хто з депутатів воював після 2014?
і якось дуже насторожує, як за воїна топить мосейчучка https://www.facebook.com/reel/792976632131802
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15.04.2025 17:05 Відповісти
Цікаво, кому вигідно піднімати градус зденервованості у суспільстві?
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15.04.2025 17:10 Відповісти
Тому, хто підіймає.
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15.04.2025 17:27 Відповісти
Це вигідно тим, хто ухилянтів за 15 тис баксів через кордон переправляє або липовими діагнозами приторговує.
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15.04.2025 18:18 Відповісти
а жаль. вот бы визгу было при бусификации девиц.
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16.04.2025 02:48 Відповісти
 
 