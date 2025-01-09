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Рада ухвалила законопроєкт про базову військову підготовку: жінки можуть стати на облік добровільно

Рада проголосувала за закон про базову загальну військову підготовку

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12076 Про зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу" щодо медичного обліку під час підготовки призовників.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 298 нардепів.

"Тут пройшла важлива правка: Жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням", - зазначив парламентар.

Також у проєкті закону, сказав нардеп Гончаренко, зазначається, що юнаки за кордоном, яким виповнюється 18 років можуть стати на облік, не приїжджаючи до України.

Читайте: Під час воєнного стану військовозобов’язані мають проходити медичний огляд раз на рік, - Центральна ВЛК

Рада проголосувала за закон про базову загальну військову підготовку

Автор: 

ВР (14997) жінки (627) військовий обов’язок (92)


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Топ коментарі
+9
що б наш міністр освіти, наполегливо попросив німецького міністра освіти, скасувати безоплатне навчання та гуртожиток для вашого хлопчика.
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09.01.2025 11:28
+6
могут стать на учет, не приезжая в Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3529301
А зачем им становится на учёт в Украине, если они за границей? Вот у меня у меня на курсах мальчик, которому исполнилось 18, он учится в германском ПТУ. Какой смысл ему становиться на учёт? Чтоб что?))
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09.01.2025 11:24
+4
А як це так - конституційний обов'язок із захисту загальний, але обов'язок щодо його виконання лежить не лише тiльки на всіх.
Тільки для певної статі, віку і навіть посади. Ну так закріпіть тоді в конституції
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09.01.2025 11:24
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А депутати та можновладці можуть на облік стати добровільно?
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09.01.2025 11:13 Відповісти
тю ... чия б корова мукала ...
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09.01.2025 12:39 Відповісти
Цікаво! А жінок теж чоловіки з ТЦК бусіфікувати будуть?
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09.01.2025 11:17 Відповісти
Це не має значення. Головне дотримання вимог законодавства про призов.
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09.01.2025 12:40 Відповісти
жінки можуть стати на облік добровільно, бо інакше....
питання: а як було раніше? жінки не мали права стати на облік добровільно?
чи, хрипатій матючині терміново треба підписати якийсь закон, йому дуже сподобалось.
тепер, кожної доби будуть ліпити по закону.
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09.01.2025 11:17 Відповісти
Так БЗП на основі чого?
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09.01.2025 11:18 Відповісти
БВП ? Що значить на основі чого ? Вона і є базова- однакова для більшості, половина строку, мабуть. Інша половина, мабуть, буде якась спеціалізація.
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09.01.2025 12:42 Відповісти
На основі контракту або мобілізації. Який понт жінці просто проходити БЗВП, якщо вона не планує на контракт, а мобілізувати її не можуть. 45 днів пожити безоплатно в бліндажах на державних харчах? Це якась Шизофренія.
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09.01.2025 17:12 Відповісти
Жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням"
Джерело: https://censor.net/ua/n3529301
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09.01.2025 21:25 Відповісти
А як це так - конституційний обов'язок із захисту загальний, але обов'язок щодо його виконання лежить не лише тiльки на всіх.
Тільки для певної статі, віку і навіть посади. Ну так закріпіть тоді в конституції
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09.01.2025 11:24 Відповісти
могут стать на учет, не приезжая в Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3529301
А зачем им становится на учёт в Украине, если они за границей? Вот у меня у меня на курсах мальчик, которому исполнилось 18, он учится в германском ПТУ. Какой смысл ему становиться на учёт? Чтоб что?))
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09.01.2025 11:24 Відповісти
що б наш міністр освіти, наполегливо попросив німецького міністра освіти, скасувати безоплатне навчання та гуртожиток для вашого хлопчика.
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09.01.2025 11:28 Відповісти
Питання про що ?? Він громадянин якої країни ? Най вирішує сам, або його батьки.
Інакше таких питань не буде - буде призиватися у бундесвер.
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09.01.2025 12:44 Відповісти
Учитесь читать. Могут стать... А могут и не стать. Так вот вопрос: зачем это юноше в Германии, даже если у него украинское гражданство?
Бундесвер с 2011 не призывают, а нанимают.
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09.01.2025 12:59 Відповісти
Тю ! Це прояв звичайного лицемірства, герр !
Там громадянин України, тут громадянин ФРН ?? А захищати ФРН, не дай Бох, не треба буде ??

По "новому" Закону про громадянство потрібно постійно десь проживати.
Деталі не пам"ятаю - мені не треба. Якось так.
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09.01.2025 21:39 Відповісти
У него ВНЖ в Германии. Он живёт в стране, чьи законы и соблюдает.
Лицемерие - это опровергать факт, что никому ничего за не установку на учёт, проживая в другой стране не будет.
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09.01.2025 22:21 Відповісти
хоспаді ... громадянство чиє, якої країни ??
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09.01.2025 23:40 Відповісти
якісь ви питання задаєте цьому неповажному пану неприємні) він сам з*бвся з України і постійно цим хвалиться.
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10.01.2025 01:17 Відповісти
Сегодня прочитал:

"Українська держава готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації, розповів Радіо Свобода 8 січня міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Він уточнив, що для самих громадян України «це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення»."
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09.01.2025 11:28 Відповісти
всіх і кожного, поставити на карандаш!
не втече жодний!
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09.01.2025 11:29 Відповісти
****** в Росію. Там такі збочення *******
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09.01.2025 11:35 Відповісти
нєнє.
до тебе, на болото, не хочу. не за які гроші.
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09.01.2025 11:37 Відповісти
Не до мене, а до твоїх ментальних братів.
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09.01.2025 11:38 Відповісти
і до твоїх, мєнтів братів, теж не хочу.
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09.01.2025 11:42 Відповісти
Ну то будуть покидати Україну.Зараз вивозять 16-17 літніх.
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09.01.2025 11:29 Відповісти
Це що перша хвиля масової міграції з наших земель ?? Якщо що - я не у захваті.
Яка різниця, 16-17 чи 12-14 ??
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09.01.2025 12:48 Відповісти
Зараз це катастрофа і такої не було.
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09.01.2025 14:17 Відповісти
Війни 1914-1920 рр. ??? Ще невідомо коли більше переміщених і загиблих було.
І мігрантів, з кінцями.
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09.01.2025 21:30 Відповісти
Переміщених зараз більше.І тоді велика народжуваність була.Зараз смертність перевищує народжуваність в кілька разів.
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09.01.2025 22:04 Відповісти
Теперь с Кончи-Заспы выстротся очередь перед ТЦК жен и любовниц..
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09.01.2025 11:34 Відповісти
А раньше не могли, запрещёно наверно было? 🤔
Пилять, какой бред под видом законов 🤡🤣
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09.01.2025 11:34 Відповісти
Нормальне законодавство піддається змінам і корегуванню. Щось модернізували.
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09.01.2025 12:49 Відповісти
А чому жінкам знову поблажки?
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09.01.2025 11:37 Відповісти
в тебе дитяча травма? на уроках фізкультури, підглядав в дівчачу роздягальню? а вони з тебе за це штани зірвали і заставили бігти по коридору до директора?
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09.01.2025 11:41 Відповісти
а Конституция ст24 есть в этой стране? Или женщины привилегированый пол,как всегда? Как блага равные мужчинам,как трудности ,они же ДЕВАЧКИ...
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09.01.2025 11:53 Відповісти
що ти мелеш, малорос?
у всіх, в моїй країні, рівні права та обов'язки.
і жінки і чоловіки виконують абсолютно всі роботи і служать на всіх службах однаково!
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09.01.2025 11:59 Відповісти
Брехня. Однаково це коли і чоловіки і жінки або обоє добровільно, або обоє примусово.
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09.01.2025 12:23 Відповісти
здрастє ... вже давно жінкам заборонені важкі і небезпечні професії
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09.01.2025 12:50 Відповісти
отакої!
скільки тусуюсь у швейній справі, жодного разу не бачив швачку чоловіка.
це, повна дискримінація. матріархат окупував цю професію.
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09.01.2025 12:56 Відповісти
Напевно дуже мало ти тусуєшся у швеїній справі. Ще з радянських часів боролися з цією дискримінацією. Цілі групи чоловічої статі які відбували покарання, опановували цю професію
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09.01.2025 13:48 Відповісти
то, примусово! при чому, з жорстким контролем!
так шо, в штангу.
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09.01.2025 13:53 Відповісти
Під контролем чи ні це друга справа, але ти заявляв, що ти не бачів чоловіків в швейній справі, я тобі показав що ти мало знаїомий з цією справою. Це я ще не пиводив приклади як чоловіки-ідваліди залучені до цієї справи, чоловіки-дизайнери і т.д. Але права не про те, законодавство не забороняє чоловіку бути по професії швачкою. Але е професії (скоріше умови праці) які законодавчо заборонені для жінок, наприклад робота в нічний час, робота в важких умовах праці і інше. А це означає що, у чоловіка і жінки в Україні різні права, а не те що ти почув по телебаченню і тут про "равноправие"
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09.01.2025 14:22 Відповісти
тобто, ти балабониш за ради балабоньства?
добре.
пиши ще. самостверджуйся по повній. умовна анонімність в інтернеті дозволяє це.
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09.01.2025 14:30 Відповісти
Коли ти ознайомишся з Кодексом про Працю, ти дуже багато відкриєш для себе нового, там цілі розділи посвячені тому де не може використовуватись праця жінок, або лише за її згодою і т.п. (добре це чи погано друга справа). Тоді ти зрозумієш чи однакові права та обов'язки між жінками та чоловіками в твоїй країні, а точніше в твоїм уявленні.
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09.01.2025 13:59 Відповісти
або лише за її згодою

прошу тебе, не задовбуй якоюсь тупою маячнею! чоловік, як і жінка може працювати будь де. як що це влаштовує обидві сторони, працедавця і найманця!
конституція україни, це гарантує. жоден закон україни не може це заборонити!
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09.01.2025 14:05 Відповісти
Конституиция Украины

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, СТАТІ, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
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09.01.2025 14:17 Відповісти
Не будь впертим довбурем, я тобі написав що Законодавство прямо забороненяє залучувати жінок до деяких умов праці, якщо навіть вона та роботодавець обидва згодні - це порушення Закону і це заборонено.
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09.01.2025 14:32 Відповісти
не зупиняйся. ще пиши. тикай мене носом в уркаганів швачок. ти ж знайшов.
ще давай про вагітних жінок пиши. а чого це не можна їх бусікувати, вони ж такіж як всі, тільки трішечки прихворіли.
шукай. не зупиняйся.
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09.01.2025 14:37 Відповісти
як же втомився спілкуватися з тупими дегенератами та з провокаторами.
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09.01.2025 14:26 Відповісти
Ну и зачем? Если так как мы воюем и сдаем территории? Надо повышать зарплаты военным и призывать молодых. Слуги молодых для рашки берегут?
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09.01.2025 12:04 Відповісти
тут здаєм, там наступаємо ... Усе складно.
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09.01.2025 12:52 Відповісти
Першими сини і дочки олігархів, прокурорів, суддів, мєнтів і т.д.
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09.01.2025 12:04 Відповісти
ну що, чоловічки, видихаємо..., ми вас захистимо...
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09.01.2025 12:07 Відповісти
ну, нарешті. бо, вже задовбало вибігати, коли стемніє, за хлібом та пивом озираючись.
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09.01.2025 12:38 Відповісти
Сейчас феминистки кинутся..
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09.01.2025 12:10 Відповісти
А гендерна рівність? Нє не чули?
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09.01.2025 12:15 Відповісти
счас- разогнались и с вилами в окопы
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09.01.2025 12:35 Відповісти
Потрібно дати можливість воювати поліції та СБУ. Так, вони не підготовані до ведення бойових дій, але розказати та показати як чистити автомат та з якого боку він стріляє недовго. На початку війни більшість хлопців теж не знала що таке зброя, але ж навчилися.
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09.01.2025 12:37 Відповісти
не вийде. там всі інваліди та половина пенсіонери.
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09.01.2025 12:39 Відповісти
Чергове беззмістове узагальнення і перебільшення. Так, воюють окремі підрозділи чи в/ч.
Роботу поліції та СБУ у тилу ніхто не відміняв.
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09.01.2025 12:54 Відповісти
І яка в них робота?
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09.01.2025 13:00 Відповісти
Бігати в чотирьох за одини "ухилянтом"
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09.01.2025 13:15 Відповісти
Новини читаєте ? Кожного дня когось затримують, або поліція, або СБУ. Чи це теж треба доказувати ??
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09.01.2025 21:34 Відповісти
Це цілком можуть робити обмежено придатні чи списані з ЗСУ.
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09.01.2025 21:49 Відповісти
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09.01.2025 23:39 Відповісти
Поки що добровільно*
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09.01.2025 13:14 Відповісти
сільодка по 8грн. вже встала?
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09.01.2025 13:17 Відповісти
ПЕРША ПЕРША ЛЕДІ !?)
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09.01.2025 19:54 Відповісти
АБО ЯК ЛИСИЙ !?)
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09.01.2025 19:55 Відповісти
 
 