Рада ухвалила законопроєкт про базову військову підготовку: жінки можуть стати на облік добровільно

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12076 Про зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу" щодо медичного обліку під час підготовки призовників.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 298 нардепів.

"Тут пройшла важлива правка: Жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням", - зазначив парламентар.

Також у проєкті закону, сказав нардеп Гончаренко, зазначається, що юнаки за кордоном, яким виповнюється 18 років можуть стати на облік, не приїжджаючи до України.

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