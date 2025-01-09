Рада ухвалила законопроєкт про базову військову підготовку: жінки можуть стати на облік добровільно
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12076 Про зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу" щодо медичного обліку під час підготовки призовників.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 298 нардепів.
"Тут пройшла важлива правка: Жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням", - зазначив парламентар.
Також у проєкті закону, сказав нардеп Гончаренко, зазначається, що юнаки за кордоном, яким виповнюється 18 років можуть стати на облік, не приїжджаючи до України.
Топ коментарі
+9 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар09.01.2025 11:28
+6 Евгений Дюков #262162
показати весь коментар09.01.2025 11:24
+4 Консулъ Лаптевых #593778
показати весь коментар09.01.2025 11:24
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питання: а як було раніше? жінки не мали права стати на облік добровільно?
чи, хрипатій матючині терміново треба підписати якийсь закон, йому дуже сподобалось.
тепер, кожної доби будуть ліпити по закону.
Джерело: https://censor.net/ua/n3529301
Тільки для певної статі, віку і навіть посади. Ну так закріпіть тоді в конституції
А зачем им становится на учёт в Украине, если они за границей? Вот у меня у меня на курсах мальчик, которому исполнилось 18, он учится в германском ПТУ. Какой смысл ему становиться на учёт? Чтоб что?))
Інакше таких питань не буде - буде призиватися у бундесвер.
Бундесвер с 2011 не призывают, а нанимают.
Там громадянин України, тут громадянин ФРН ?? А захищати ФРН, не дай Бох, не треба буде ??
По "новому" Закону про громадянство потрібно постійно десь проживати.
Деталі не пам"ятаю - мені не треба. Якось так.
Лицемерие - это опровергать факт, что никому ничего за не установку на учёт, проживая в другой стране не будет.
"Українська держава готова надати співвітчизникам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації, розповів Радіо Свобода 8 січня міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Він уточнив, що для самих громадян України «це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення»."
не втече жодний!
до тебе, на болото, не хочу. не за які гроші.
Яка різниця, 16-17 чи 12-14 ??
І мігрантів, з кінцями.
Пилять, какой бред под видом законов 🤡🤣
у всіх, в моїй країні, рівні права та обов'язки.
і жінки і чоловіки виконують абсолютно всі роботи і служать на всіх службах однаково!
скільки тусуюсь у швейній справі, жодного разу не бачив швачку чоловіка.
це, повна дискримінація. матріархат окупував цю професію.
так шо, в штангу.
добре.
пиши ще. самостверджуйся по повній. умовна анонімність в інтернеті дозволяє це.
прошу тебе, не задовбуй якоюсь тупою маячнею! чоловік, як і жінка може працювати будь де. як що це влаштовує обидві сторони, працедавця і найманця!
конституція україни, це гарантує. жоден закон україни не може це заборонити!
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, СТАТІ, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
ще давай про вагітних жінок пиши. а чого це не можна їх бусікувати, вони ж такіж як всі, тільки трішечки прихворіли.
шукай. не зупиняйся.
Роботу поліції та СБУ у тилу ніхто не відміняв.