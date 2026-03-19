Киевлянку объявили в розыск ТЦК, хотя она не становилась на учет, - СМИ

Жительницу Киева внесли в реестр военнообязанных и объявили в розыск за уклонение от мобилизации. Женщина утверждает, что не имеет медицинского или фармацевтического образования и не обращалась в ТЦК.

Ирина Харациди-Логинова работает руководителем отдела кадров в одной из компаний. В прошлом году она подавала отчетность в Минобороны по военнообязанным и увидела там и свои данные:

Я подумала, возможно, это просто ошибка, я как-то случайно там оказалась и особо не беспокоилась об этом. Потом, через некоторое время, я подумала: "Что же там такого интересного, что же это было", и поставила себе Резерв+, обновила там данные, и действительно данные подтянулись. Солдат, категория учета военнообязанных клубов и библиотек, художник. Ну, я филолог. Это мои данные взяли, загрузили, провели по всем системам, никто ничего не проверял, придумали, что захотели.

Через полгода женщине позвонили из одного из районных ТЦК Харькова. Там она училась в университете.

"Участковый сказал, что он меня разыскивает, потому что я подана в Нацполицию в розыск в связи с тем, что скрываюсь от мобилизации", - рассказала она.

Ирина еще раз обновила приложение и увидела, что уже находится в розыске. Также там были данные о пройденной ВВК 20-летней давности. После этого она обратилась с запросами в ТЦК в Харькове, а также пошла в ТЦК по месту регистрации в Киеве.





Что говорят юристы?

"Юрист Оболонского ТЦК, который проверял мои данные, говорит: "У нас ваших данных нет, мы ваше дело не видим". Я спрашивала, есть ли какой-то алгоритм, что человек должен делать в таких случаях? На что юрист так ответил: "Ну, вы можете встать на учет, и тогда мы займемся вашим делом". То есть я должна встать на учет, чтобы доказать, что я не вставала на учет", - рассказала она.

Позиция ТЦК

В районном ТЦК в Харькове Ирине ответили, что часть данных была утрачена во время боевых действий в Харькове летом 2022 года. Поэтому подтвердить или опровергнуть информацию они не могут.

"На основании изложенного сообщаем, что в настоящее время отсутствуют правовые основания для исключения вас из воинского учета военнообязанных", - ответили там.

Объяснение Минобороны

Начальник Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой объясняет: "Резерв+ отображает информацию из государственного реестра военнообязанных. Все записи попадают туда либо с бумажных карточек ТЦК, либо из других государственных баз.

"Ошибок сейчас практически нет. Они могли быть в случае внесения данных вручную при оцифровке карточек. Данные о человеке внесены из его РНОКП, которые сотрудники ТЦК внесли в карточку в реестр "Оберіг". Для таких случаев мы рекомендуем подать заявку в Резерв+ на исправление данных онлайн и подождать, пока вручную оператор сможет подтвердить или опровергнуть то или иное утверждение. Или прийти с документами в ТЦК, в котором вы стоите на учете, и попросить уточнить данные в реестре", - отметил он.

Адвокат Полина Марченко говорит, что внесение данных Ирины в реестр военнообязанных является безосновательным. Процедура была нарушена на нескольких этапах: отсутствие фактической повестки, игнорирование места проживания и регистрации женщины.

На этой неделе Ирину сняли с розыска, но постановку на учет незаконной не признали. Поэтому женщина продолжит писать запросы и жалобы, чтобы ее сняли с учета. Если это не поможет - будет обращаться в суд.

