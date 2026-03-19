Киевлянку объявили в розыск ТЦК, хотя она не становилась на учет, - СМИ

Жительницу Киева внесли в реестр военнообязанных и объявили в розыск за уклонение от мобилизации. Женщина утверждает, что не имеет медицинского или фармацевтического образования и не обращалась в ТЦК.

Об этом пишет "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Ирина Харациди-Логинова работает руководителем отдела кадров в одной из компаний. В прошлом году она подавала отчетность в Минобороны по военнообязанным и увидела там и свои данные:

Я подумала, возможно, это просто ошибка, я как-то случайно там оказалась и особо не беспокоилась об этом. Потом, через некоторое время, я подумала: "Что же там такого интересного, что же это было", и поставила себе Резерв+, обновила там данные, и действительно данные подтянулись. Солдат, категория учета военнообязанных клубов и библиотек, художник. Ну, я филолог. Это мои данные взяли, загрузили, провели по всем системам, никто ничего не проверял, придумали, что захотели.

Через полгода женщине позвонили из одного из районных ТЦК Харькова. Там она училась в университете.

ТЦК объявило в розыск киевлянку: в чем проблема?

"Участковый сказал, что он меня разыскивает, потому что я подана в Нацполицию в розыск в связи с тем, что скрываюсь от мобилизации", - рассказала она.

Ирина еще раз обновила приложение и увидела, что уже находится в розыске. Также там были данные о пройденной ВВК 20-летней давности. После этого она обратилась с запросами в ТЦК в Харькове, а также пошла в ТЦК по месту регистрации в Киеве.

ТЦК объявило в розыск киевлянку: в чем проблема?
ТЦК объявило в розыск киевлянку: в чем проблема?

Что говорят юристы?

"Юрист Оболонского ТЦК, который проверял мои данные, говорит: "У нас ваших данных нет, мы ваше дело не видим". Я спрашивала, есть ли какой-то алгоритм, что человек должен делать в таких случаях? На что юрист так ответил: "Ну, вы можете встать на учет, и тогда мы займемся вашим делом". То есть я должна встать на учет, чтобы доказать, что я не вставала на учет", - рассказала она.

Позиция ТЦК

В районном ТЦК в Харькове Ирине ответили, что часть данных была утрачена во время боевых действий в Харькове летом 2022 года. Поэтому подтвердить или опровергнуть информацию они не могут.

"На основании изложенного сообщаем, что в настоящее время отсутствуют правовые основания для исключения вас из воинского учета военнообязанных", - ответили там.

Объяснение Минобороны

Начальник Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой объясняет: "Резерв+ отображает информацию из государственного реестра военнообязанных. Все записи попадают туда либо с бумажных карточек ТЦК, либо из других государственных баз.

"Ошибок сейчас практически нет. Они могли быть в случае внесения данных вручную при оцифровке карточек. Данные о человеке внесены из его РНОКП, которые сотрудники ТЦК внесли в карточку в реестр "Оберіг". Для таких случаев мы рекомендуем подать заявку в Резерв+ на исправление данных онлайн и подождать, пока вручную оператор сможет подтвердить или опровергнуть то или иное утверждение. Или прийти с документами в ТЦК, в котором вы стоите на учете, и попросить уточнить данные в реестре", - отметил он.

Адвокат Полина Марченко говорит, что внесение данных Ирины в реестр военнообязанных является безосновательным. Процедура была нарушена на нескольких этапах: отсутствие фактической повестки, игнорирование места проживания и регистрации женщины.

На этой неделе Ирину сняли с розыска, но постановку на учет незаконной не признали. Поэтому женщина продолжит писать запросы и жалобы, чтобы ее сняли с учета. Если это не поможет - будет обращаться в суд.

"...я повинна стати на облік, щоб доказати, що я не ставала на облік" - юрист Оболонського ТЦК мабуть отримував диплом юриста разом з голобородьком 😂
19.03.2026 15:02 Ответить
головне що не навчені воювати бубочки мусора не в розшуку
19.03.2026 14:58 Ответить
+9
В одній з попередніх новин видалили майже всі коментарі, де люди поділилися своєю "повагою" до поліції.
19.03.2026 15:04 Ответить
Що це за маячня? Вже й жінок тягнуть до тцк?
19.03.2026 14:54 Ответить
якщо приймуть 15076 у розшук будуть подавати всіх до кого дотягнуться,бо там цікаві ,,нові,, умови оповіщення,і та й про щтрафи які ліпитимуть з барського плеча,короч все що зараз ,,іпсо,, стане реальністю....
19.03.2026 15:08 Ответить
У часи совдепіїї набула якось розголосу ситуйовина коли чоловіка внаслідок обставин що подали родичі і усі офіційні структури ,визнали мертвим, а після цього він майже не рік мав доводити що він живий.
Це загальний довбойобизм системи демографічного обліку. І цифрових рішень що базуються на совкових принципах.
Не буду пояснювать всієї глиби цього державного Epic Fail...
19.03.2026 15:28 Ответить
От думаю, а як би він у цей час торбанув ощадкасу чи ювелірний, то кого б судили...
19.03.2026 15:32 Ответить
Анка-кулеметниця під прикриттям.
19.03.2026 14:56 Ответить
головне що не навчені воювати бубочки мусора не в розшуку
показать весь комментарий
19.03.2026 14:58 Ответить
В одній з попередніх новин видалили майже всі коментарі, де люди поділилися своєю "повагою" до поліції.
показать весь комментарий
19.03.2026 15:04 Ответить
Я там написав, що краще в таких новинах просто закривати коментарі, не провокувати людей.
19.03.2026 15:10 Ответить
Так , з них як з гуся вода, он з курсанти що роблять 😡😡😡 коли їх навчать воювати цих маминих черешеньок?!
19.03.2026 15:23 Ответить
такими як ти. Бо жінка хоча б добилася порядку,а ти тільки ниєш що тобі усі погані
19.03.2026 15:08 Ответить
"...я повинна стати на облік, щоб доказати, що я не ставала на облік" - юрист Оболонського ТЦК мабуть отримував диплом юриста разом з голобородьком 😂
показать весь комментарий
19.03.2026 15:02 Ответить
Або у "Буковелі" 2019-го року
19.03.2026 15:28 Ответить
Перевдягайся в мужика, шоб не спакували коли по хліб йтимеш.
19.03.2026 15:05 Ответить
смішно,в тебе кохана жінка,дочка??а тепер уяви вона якимсь чином у розшуку і що в бусик кидають саме її.....які відчуття??
19.03.2026 15:11 Ответить
Ой перестань, ніхто жінок не хапає й не кидає, це привілегій українських вільних козаків.
19.03.2026 15:15 Ответить
1 випадок на 4+ роки війни - то таке. І на облік медики мають ставати, але примусово їх не мобілізують.
19.03.2026 15:21 Ответить
*медикині
19.03.2026 15:22 Ответить
і це може бути саме твоя....всесвіт притягує саме те в чому сумніваєшся і впертодумаєш що станеться тільки але не з тобою.....бабця не вчила що не треба сміятися з біди інших??
19.03.2026 15:30 Ответить
до речі ,на похоронах,навіть чужих ти чомусь не смієшся,це як раз той випадок....
19.03.2026 15:34 Ответить
Згідно Конституції стаття 65 Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Жінки - це теж громадяни. Недарма боролись за свої права! Так що все згідно з основним Законом!
19.03.2026 15:39 Ответить
Тю, один чоловік вирішив оновити свої дані через систему "Резерв+". Після оновлення даних чоловік виявив, що вважається померлим. Потім довелося довго доводити, що він живий.
19.03.2026 15:12 Ответить
Нічого дивного. Просто бардак та беззаконня.
19.03.2026 15:13 Ответить
Е-херня якась.
19.03.2026 15:16 Ответить
Так головний чотириразовий ухилянт ні за що не відповідає, чому громадянини теж повинні за щось відповідати? (Крім своєї сім'ї)Крім вставляння палок в колеса , держава нічому не навчена
19.03.2026 15:24 Ответить
 
 