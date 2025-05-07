В Украине нужно восстановить срочную службу для женщин, - советница по гендерным вопросам ВСУ Григорьева

Советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева выступила за то, чтобы в Украине восстановили срочную службу, к которой будут привлекать женщин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время конференции hromadske "Война женского рода".

"Я, допустим, за то, чтобы восстановить срочную службу. Пусть эти девушки будут проходить это обучение даже и заграницей. Здесь НАТО нам поможет. Но их надо готовить", - отметила она.

Григорьеву спросили, нужна ли Украине принудительная мобилизация женщин. По ее словам, украинское общество сейчас не готово и не воспримет этого.

"Будет очень много протестов. У нас очень много различных женских движений - политических, правозащитных и т.д., - но у нас нет ни одного движения за мобилизацию женщин", - добавила советник по гендерным вопросам ВСУ.

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Ранее советник по гендерным вопросам заявила, что в Украине пока нет оснований для обязательной мобилизации женщин, когда еще "достаточно мужчин, которые прячутся под юбками".