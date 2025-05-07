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Новости Мобилизация женщин в ВСУ Срочная служба
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В Украине нужно восстановить срочную службу для женщин, - советница по гендерным вопросам ВСУ Григорьева

Срочная служба для женщин: Григорьева поддерживает возобновление

Советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева выступила за то, чтобы в Украине восстановили срочную службу, к которой будут привлекать женщин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время конференции hromadske "Война женского рода".

"Я, допустим, за то, чтобы восстановить срочную службу. Пусть эти девушки будут проходить это обучение даже и заграницей. Здесь НАТО нам поможет. Но их надо готовить", - отметила она.

Григорьеву спросили, нужна ли Украине принудительная мобилизация женщин. По ее словам, украинское общество сейчас не готово и не воспримет этого.

"Будет очень много протестов. У нас очень много различных женских движений - политических, правозащитных и т.д., - но у нас нет ни одного движения за мобилизацию женщин", - добавила советник по гендерным вопросам ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщину могут отправлять в армию родственники, чтобы мужчина оставался дома с детьми, - гендерный советник ВСУ Григорьева

Ранее советник по гендерным вопросам заявила, что в Украине пока нет оснований для обязательной мобилизации женщин, когда еще "достаточно мужчин, которые прячутся под юбками".

Автор: 

женщины (887) мобилизация (2782) Григорьева Оксана (2)


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Топ комментарии
+48
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07.05.2025 19:26
+36
І почати з Григор'євої.
І не у штаб їбатися з начштабом на стосі документів, а у сапери чи в інженерні війська.
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07.05.2025 19:24
+27
Україні треба відновити багато чого і перше це головний закон на букву К. А потім вже піднімати ці безглузді дурнуваті теми.
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07.05.2025 19:25
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Коли ти воювати успіваєш брехун,чи ти диванний воїн від ОПи?
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07.05.2025 19:45 Ответить
Якою потрібно бути конченою людиною,що писати типу що ти військовий на фронті!!
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07.05.2025 19:46 Ответить
ти ж падло брехливе сидиш постійно на цензорі.Щоб ти здох брехливий вилупок!!
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07.05.2025 20:08 Ответить
Андрію подивись на нік цього бота з ким ти споришь...
НЕВЖЕ ТИ ПО НІКУ КАЦАПА НЕБАЧИШЬ ???
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07.05.2025 21:21 Ответить
І ШО ЦІКАВО МОДЕРАТОР ЦЕНЗОРА ЯК ЗАВЖДИ ВИДАЛЯЄ ТА БЛОКУЄ ВОЇНІВ ЗСУ, ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ.

АЛЕ ЗАЛИШАЄ ВІДКРИТИХ БЕЗПАЛИВНИХ КАЦАПІВ ТІПА ,,пердаліще супер".

АЛЬО ЦЕНЗОРЯТА ВИ У ЦІЙ ВІЙНІ НА ЧІЙОМУ БОЦІ ???
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07.05.2025 21:32 Ответить
Більше капсу!
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07.05.2025 21:39 Ответить
ТИ ТЕЖ кацап ???
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07.05.2025 21:43 Ответить
Так геть усі кацапи окрім Льоні та псевдовоїна.
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07.05.2025 21:45 Ответить
А ти свічку тримаєш, щоб їм видніше було?
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07.05.2025 19:49 Ответить
Ідійотка
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07.05.2025 20:02 Ответить
ти хто?
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07.05.2025 20:31 Ответить
їбанько твоє ім'я
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07.05.2025 21:27 Ответить
І почати з Григор'євої.
І не у штаб їбатися з начштабом на стосі документів, а у сапери чи в інженерні війська.
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07.05.2025 19:24 Ответить
Ещё деды говорили:
Ваньке за атаку штык в сраку. Маньке за п... "Красную звезду"
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07.05.2025 20:58 Ответить
копалкою-повирялкою
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07.05.2025 21:03 Ответить
Вона і так палка-колупалка при Сирському, яку він за собою тягає.
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07.05.2025 21:10 Ответить
дякую - не знав
нема часу у сортах лайна розбиратись
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07.05.2025 22:08 Ответить
Україні треба відновити багато чого і перше це головний закон на букву К. А потім вже піднімати ці безглузді дурнуваті теми.
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07.05.2025 19:25 Ответить
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07.05.2025 19:26 Ответить
Ні красунечко, то так не працює.
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07.05.2025 19:50 Ответить
А просто бити мармизу, не сходячи з місця?

Чисто у якості сатисфакції без всякої державної мотивації і високих матерій, як вони ******* - по приколу. 😁
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07.05.2025 20:50 Ответить
баб-срак тупих **** на нуль у окоп 73% гній!
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07.05.2025 21:04 Ответить
Ти , звісно , з окопу це написав ...?
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07.05.2025 21:04 Ответить
Ти , звісно , з окопу це написав ...?
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07.05.2025 21:05 Ответить
Тоді, чотириразовий ухилянт, має сісти за ГРАТИ!
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07.05.2025 19:29 Ответить
У нас дуже багато різних жіночих рухів - політичних, правозахисних тощо, - але в нас немає жодного руху за мобілізацію жінок

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07.05.2025 19:29 Ответить
Средний возраст мужчин в Украине был.. около 67 лет, а у женщин на 10 лет больше...
Писдуны, врьоте...
Даежь 70+???
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07.05.2025 19:29 Ответить
https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Нарешті брехун боянов почав публікувати свої реальні фото . Брехло, ти хто з цих двох ?
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07.05.2025 20:22 Ответить
Як ти там на площі красних ліхтарів оборону держишь ???
ЧИ З ТИЛУ ТАКИ ТОБІ ПРОРИВАЮТЬ ???
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07.05.2025 21:25 Ответить
всадити б вазеліновому лайну м'яке перо щоб через ********* з дупи вилізло)))
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07.05.2025 21:06 Ответить
І хай приклад подасть головна Кума -леночка кравець
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07.05.2025 19:30 Ответить
Нехай радниця з гендерних питань забере свою маму в дочку і іде воювати, а якщо ні, то нехай запхає свій язик до sраки
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07.05.2025 19:35 Ответить
+ +
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07.05.2025 19:39 Ответить
Дура баба, больше пожалуй и сказать нечего... абы только шо-то ляпнуть...
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07.05.2025 19:38 Ответить
Скоро выдадут опровержение, типа ее не так поняли... И женщинам не нужно срочно выезжать из Украины.
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07.05.2025 19:39 Ответить
Так слово оно не воробей, выпустил - не поймаешь...
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07.05.2025 19:43 Ответить
Не воювати, а замінити чоловіків в тилах. Так же можна?
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07.05.2025 19:39 Ответить
Так все такие должности заняты или родственниками или "тяжелоранеными"... Вряд ли кто то согласится поменяться)
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07.05.2025 19:41 Ответить
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07.05.2025 21:01 Ответить
Надоела жена сдал в ТЦК!
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07.05.2025 19:44 Ответить
бери свою дочку и в окоп
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07.05.2025 19:44 Ответить
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07.05.2025 19:47 Ответить
Для чоловіків строкової зараз нема, а для жінок "відновити"
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07.05.2025 19:52 Ответить
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07.05.2025 19:52 Ответить
Закусывать надо! (с)
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07.05.2025 19:54 Ответить
Що означає "відновити"?
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07.05.2025 19:54 Ответить
Відновити строкову службу для жінок...🤔
Відновлення-це процес надання попереднього вигляду, поновлення.
А ця строкова служба для жінок в Україні раніше вже була?!🧐
Фізик-математик рветься в бій?
Немає запитань!
Видати їй разом з Кулебою по саперній лопаці (під розписку, бо ще продадуть на OLX або зламають) і на курс БЗВП.
Цього буде достатньо.
Закриється на роки.
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07.05.2025 19:59 Ответить
Справді у зеленського немає дефіциту ідіотів та ідіоток! Скажи, хто в твоїй команді, і я скажу хто ти. Хоча й так це невелика таємниця.
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07.05.2025 20:03 Ответить
Ну так в часи совка був такий жарт: кожний керівник бере собі в заступники дурнішого за себе, потім заступник стає керівником та бере вже собі дурнішого заступника і в результаті на керівних посадах опиняються повні дурні.
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07.05.2025 21:05 Ответить
Нема проблем - Григор'єва пиндує першою разом з усіма депутатинями - особистий приклад - він багато чого означає
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07.05.2025 20:10 Ответить
Може і правду говорить пані Ґригорьєва!?
Ну не зменшувати ж мобілізаційний вік для чоловіків до 21-го року!
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07.05.2025 20:11 Ответить
тільки За. Якщо гендерна рівність - то вона має бути всюди і повсякчас, а не коли це зручно
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07.05.2025 20:13 Ответить
Безугла-2?
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07.05.2025 20:16 Ответить
Про що мова взагалі? Тут до 22 року як стало питання про військовий облік жінок, то та петиція на 25 тисяч за ніч підписів набрала. Воно ж тільки весело когось іншого в окоп посилати, чи ухилянтом клясти, а коли дійде до діла, то я і я і хата не моя. Лицемірство чистої води, що вдало замасковане під соусом "соціальної справедливості", але іншого від тих "умів" чекати й не варто.
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07.05.2025 20:16 Ответить
Звідки воно вилізло?
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07.05.2025 20:28 Ответить
Прізвище все каже.
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07.05.2025 20:34 Ответить
Курва..
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07.05.2025 20:33 Ответить
Ніколи не вдасться з України зробити Ізраїль! Українці зроблені з "іншого тіста", в Украні Жінка - це Берегиня Сім"ї і Роду!
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07.05.2025 21:04 Ответить
Туповата ця радниця .
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07.05.2025 21:06 Ответить
А що не так сказала ? Жінки ж в нас сильні, незалежні, рівноправні. Чому для деяких вільне переміщення не лише країною, а й за кордон, а хтось віддувається сповна? Чому жінки не можуть бути водійками, коли зараз кожна друга автівка керується жіночкою, також - снайперками, кухарками, медиками. Кулю в лоб так кулю в лоб - всі рівні, а жінки ще витриваліші за чоловіків.
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07.05.2025 21:15 Ответить
Українські жінки посилають Григор'єву - в кільватер руського корабля...

https://www.unian.ua/society/ukrajinski-bizhenci-v-yevropi-ne-hochut-povertatisya-navit-pislya-viyni-13001853.html Українські жінки вже не хочуть повертатися з Європи навіть після війни, - ЗМІ
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07.05.2025 21:16 Ответить
Не бачу проблеми, якщо жінки чи дівчата будуть залучатися на спеціальності, які їм підходять (наприклад, планшетистів в ППО - це те, що я знаю і розумію)
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07.05.2025 22:00 Ответить
Вона права, бо требаж комусь захищати Лисого з кварталу та братів Шифірів
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07.05.2025 22:07 Ответить
 
 