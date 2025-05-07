В Україні потрібно відновити строкову службу для жінок, - радниця з гендерних питань ЗСУ Григор’єва

Радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва виступила за те, щоб в Україні відновили строкову службу, до якої залучатимуть жінок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час конференції hromadske "Війна жіночого роду".

"Я, припустімо, за те, щоб відновити строкову службу. Нехай ці дівчата будуть проходити це навчання навіть і закордоном. Тут НАТО нам допоможе. Але їх треба готувати", - зазначила вона.

Григор'єву запитали, чи потрібна Україні примусова мобілізація жінок. За її словами, українське суспільство зараз не готове й не сприйме цього.

"Буде дуже багато протестів. У нас дуже багато різних жіночих рухів — політичних, правозахисних тощо, — але в нас немає жодного руху за мобілізацію жінок", - додала радниця з гендерних питань ЗСУ.

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Раніше радниця з гендерних питань заявила, що в Україні поки немає підстав для обов’язкової мобілізації жінок, коли ще "достатньо чоловіків, які ховаються під спідницями".