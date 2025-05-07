В Україні потрібно відновити строкову службу для жінок, - радниця з гендерних питань ЗСУ Григор’єва
Радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва виступила за те, щоб в Україні відновили строкову службу, до якої залучатимуть жінок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час конференції hromadske "Війна жіночого роду".
"Я, припустімо, за те, щоб відновити строкову службу. Нехай ці дівчата будуть проходити це навчання навіть і закордоном. Тут НАТО нам допоможе. Але їх треба готувати", - зазначила вона.
Григор'єву запитали, чи потрібна Україні примусова мобілізація жінок. За її словами, українське суспільство зараз не готове й не сприйме цього.
"Буде дуже багато протестів. У нас дуже багато різних жіночих рухів — політичних, правозахисних тощо, — але в нас немає жодного руху за мобілізацію жінок", - додала радниця з гендерних питань ЗСУ.
Раніше радниця з гендерних питань заявила, що в Україні поки немає підстав для обов’язкової мобілізації жінок, коли ще "достатньо чоловіків, які ховаються під спідницями".
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Воно передивилося москальських серіальчиків про "вєлікую атєчєствєнную"
Воно не підозрює, що в усіх є ноутбуки, планшети та старлінки в кожній хаті та погрібі ))
І не у штаб їбатися з начштабом на стосі документів, а у сапери чи в інженерні війська.
Ваньке за атаку штык в сраку. Маньке за п... "Красную звезду"
Чисто у якості сатисфакції без всякої державної мотивації і високих матерій, як вони ******* - по приколу. 😁
Писдуны, врьоте...
Даежь 70+???
Відновлення-це процес надання попереднього вигляду, поновлення.
А ця строкова служба для жінок в Україні раніше вже була?!🧐
Фізик-математик рветься в бій?
Немає запитань!
Видати їй разом з Кулебою по саперній лопаці (під розписку, бо ще продадуть на OLX або зламають) і на курс БЗВП.
Цього буде достатньо.
Закриється на роки.
Ну не зменшувати ж мобілізаційний вік для чоловіків до 21-го року!
https://www.unian.ua/society/ukrajinski-bizhenci-v-yevropi-ne-hochut-povertatisya-navit-pislya-viyni-13001853.html Українські жінки вже не хочуть повертатися з Європи навіть після війни, - ЗМІ