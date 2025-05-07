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Новини Мобілізація жінок до ЗСУ Строкова служба
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В Україні потрібно відновити строкову службу для жінок, - радниця з гендерних питань ЗСУ Григор’єва

Строкова служба для жінок: Григор’єва підтримує відновлення

Радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва виступила за те, щоб в Україні відновили строкову службу, до якої залучатимуть жінок. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час конференції hromadske "Війна жіночого роду".

"Я, припустімо, за те, щоб відновити строкову службу. Нехай ці дівчата будуть проходити це навчання навіть і закордоном. Тут НАТО нам допоможе. Але їх треба готувати", - зазначила вона.

Григор'єву запитали, чи потрібна Україні примусова мобілізація жінок. За її словами, українське суспільство зараз не готове й не сприйме цього.

"Буде дуже багато протестів. У нас дуже багато різних жіночих рухів — політичних, правозахисних тощо, — але в нас немає жодного руху за мобілізацію жінок", - додала радниця з гендерних питань ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жінку можуть відправляти до війська родичі, щоб чоловік залишався вдома з дітьми, - гендерна радниця ЗСУ Григор’єва

Раніше радниця з гендерних питань заявила, що в Україні поки немає підстав для обов’язкової мобілізації жінок, коли ще "достатньо чоловіків, які ховаються під спідницями".

Автор: 

жінки (627) мобілізація (3079) Григор’єва Оксана (1)


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Топ коментарі
+42
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07.05.2025 19:26
+27
І почати з Григор'євої.
І не у штаб їбатися з начштабом на стосі документів, а у сапери чи в інженерні війська.
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07.05.2025 19:24
+22
Україні треба відновити багато чого і перше це головний закон на букву К. А потім вже піднімати ці безглузді дурнуваті теми.
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07.05.2025 19:25
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9 з 10-ти тутешніх коментаторів як раз і пишуть з-під жінчиних спідниць.
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07.05.2025 19:22 Відповісти
Коли ти воювати успіваєш брехун,чи ти диванний воїн від ОПи?
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07.05.2025 19:45 Відповісти
Якою потрібно бути конченою людиною,що писати типу що ти військовий на фронті!!
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07.05.2025 19:46 Відповісти
воно думає, що ми 3 роки живемо в окопах ))))
Воно передивилося москальських серіальчиків про "вєлікую атєчєствєнную"
Воно не підозрює, що в усіх є ноутбуки, планшети та старлінки в кожній хаті та погрібі ))
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07.05.2025 19:53 Відповісти
ти ж падло брехливе сидиш постійно на цензорі.Щоб ти здох брехливий вилупок!!
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07.05.2025 20:08 Відповісти
тому що не сиджу в тік-токах. Маю хоббі стібатися над вами, чмошними ушльопками.
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07.05.2025 20:13 Відповісти
Чим же ти, гнида, відрізняєшся від тієї львівської парочки? Бажаєш мені здохнути? Здохну. Але не за тебе.
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07.05.2025 20:23 Відповісти
А ти свічку тримаєш, щоб їм видніше було?
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07.05.2025 19:49 Відповісти
Ідійотка
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07.05.2025 20:02 Відповісти
ти хто?
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07.05.2025 20:31 Відповісти
Тобі позивний чи ім'я?
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07.05.2025 20:33 Відповісти
І почати з Григор'євої.
І не у штаб їбатися з начштабом на стосі документів, а у сапери чи в інженерні війська.
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07.05.2025 19:24 Відповісти
Ещё деды говорили:
Ваньке за атаку штык в сраку. Маньке за п... "Красную звезду"
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07.05.2025 20:58 Відповісти
копалкою-повирялкою
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07.05.2025 21:03 Відповісти
Вона і так палка-колупалка при Сирському, яку він за собою тягає.
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07.05.2025 21:10 Відповісти
Україні треба відновити багато чого і перше це головний закон на букву К. А потім вже піднімати ці безглузді дурнуваті теми.
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07.05.2025 19:25 Відповісти
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07.05.2025 19:26 Відповісти
Ні красунечко, то так не працює.
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07.05.2025 19:50 Відповісти
А просто бити мармизу, не сходячи з місця?

Чисто у якості сатисфакції без всякої державної мотивації і високих матерій, як вони ******* - по приколу. 😁
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07.05.2025 20:50 Відповісти
баб-срак тупих **** на нуль у окоп 73% гній!
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07.05.2025 21:04 Відповісти
Ти , звісно , з окопу це написав ...?
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07.05.2025 21:04 Відповісти
Ти , звісно , з окопу це написав ...?
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07.05.2025 21:05 Відповісти
Тоді, чотириразовий ухилянт, має сісти за ГРАТИ!
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07.05.2025 19:29 Відповісти
У нас дуже багато різних жіночих рухів - політичних, правозахисних тощо, - але в нас немає жодного руху за мобілізацію жінок

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07.05.2025 19:29 Відповісти
Средний возраст мужчин в Украине был.. около 67 лет, а у женщин на 10 лет больше...
Писдуны, врьоте...
Даежь 70+???
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07.05.2025 19:29 Відповісти
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07.05.2025 19:29 Відповісти
https://translate.yandex.ru/translator/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Нарешті брехун боянов почав публікувати свої реальні фото . Брехло, ти хто з цих двох ?
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07.05.2025 20:22 Відповісти
всадити б вазеліновому лайну м'яке перо щоб через ********* з дупи вилізло)))
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07.05.2025 21:06 Відповісти
І хай приклад подасть головна Кума -леночка кравець
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07.05.2025 19:30 Відповісти
Нехай радниця з гендерних питань забере свою маму в дочку і іде воювати, а якщо ні, то нехай запхає свій язик до sраки
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07.05.2025 19:35 Відповісти
+ +
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07.05.2025 19:39 Відповісти
Дура баба, больше пожалуй и сказать нечего... абы только шо-то ляпнуть...
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07.05.2025 19:38 Відповісти
Скоро выдадут опровержение, типа ее не так поняли... И женщинам не нужно срочно выезжать из Украины.
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07.05.2025 19:39 Відповісти
Так слово оно не воробей, выпустил - не поймаешь...
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07.05.2025 19:43 Відповісти
Не воювати, а замінити чоловіків в тилах. Так же можна?
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07.05.2025 19:39 Відповісти
Так все такие должности заняты или родственниками или "тяжелоранеными"... Вряд ли кто то согласится поменяться)
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07.05.2025 19:41 Відповісти
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07.05.2025 21:01 Відповісти
Надоела жена сдал в ТЦК!
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07.05.2025 19:44 Відповісти
бери свою дочку и в окоп
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07.05.2025 19:44 Відповісти
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07.05.2025 19:47 Відповісти
Для чоловіків строкової зараз нема, а для жінок "відновити"
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07.05.2025 19:52 Відповісти
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07.05.2025 19:52 Відповісти
Закусывать надо! (с)
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07.05.2025 19:54 Відповісти
Що означає "відновити"?
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07.05.2025 19:54 Відповісти
Відновити строкову службу для жінок...🤔
Відновлення-це процес надання попереднього вигляду, поновлення.
А ця строкова служба для жінок в Україні раніше вже була?!🧐
Фізик-математик рветься в бій?
Немає запитань!
Видати їй разом з Кулебою по саперній лопаці (під розписку, бо ще продадуть на OLX або зламають) і на курс БЗВП.
Цього буде достатньо.
Закриється на роки.
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07.05.2025 19:59 Відповісти
Справді у зеленського немає дефіциту ідіотів та ідіоток! Скажи, хто в твоїй команді, і я скажу хто ти. Хоча й так це невелика таємниця.
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07.05.2025 20:03 Відповісти
Ну так в часи совка був такий жарт: кожний керівник бере собі в заступники дурнішого за себе, потім заступник стає керівником та бере вже собі дурнішого заступника і в результаті на керівних посадах опиняються повні дурні.
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07.05.2025 21:05 Відповісти
Нема проблем - Григор'єва пиндує першою разом з усіма депутатинями - особистий приклад - він багато чого означає
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07.05.2025 20:10 Відповісти
Може і правду говорить пані Ґригорьєва!?
Ну не зменшувати ж мобілізаційний вік для чоловіків до 21-го року!
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07.05.2025 20:11 Відповісти
тільки За. Якщо гендерна рівність - то вона має бути всюди і повсякчас, а не коли це зручно
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07.05.2025 20:13 Відповісти
Безугла-2?
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07.05.2025 20:16 Відповісти
Про що мова взагалі? Тут до 22 року як стало питання про військовий облік жінок, то та петиція на 25 тисяч за ніч підписів набрала. Воно ж тільки весело когось іншого в окоп посилати, чи ухилянтом клясти, а коли дійде до діла, то я і я і хата не моя. Лицемірство чистої води, що вдало замасковане під соусом "соціальної справедливості", але іншого від тих "умів" чекати й не варто.
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07.05.2025 20:16 Відповісти
Звідки воно вилізло?
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07.05.2025 20:28 Відповісти
Прізвище все каже.
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07.05.2025 20:34 Відповісти
Курва..
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07.05.2025 20:33 Відповісти
Ніколи не вдасться з України зробити Ізраїль! Українці зроблені з "іншого тіста", в Украні Жінка - це Берегиня Сім"ї і Роду!
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07.05.2025 21:04 Відповісти
Туповата ця радниця .
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07.05.2025 21:06 Відповісти
А що не так сказала ? Жінки ж в нас сильні, незалежні, рівноправні. Чому для деяких вільне переміщення не лише країною, а й за кордон, а хтось віддувається сповна? Чому жінки не можуть бути водійками, коли зараз кожна друга автівка керується жіночкою, також - снайперками, кухарками, медиками. Кулю в лоб так кулю в лоб - всі рівні, а жінки ще витриваліші за чоловіків.
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07.05.2025 21:15 Відповісти
Українські жінки посилають Григор'єву - в кільватер руського корабля...

https://www.unian.ua/society/ukrajinski-bizhenci-v-yevropi-ne-hochut-povertatisya-navit-pislya-viyni-13001853.html Українські жінки вже не хочуть повертатися з Європи навіть після війни, - ЗМІ
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07.05.2025 21:16 Відповісти
 
 