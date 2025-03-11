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Новини Мобілізація жінок до ЗСУ
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Україна поки не має мобілізувати жінок. У нас достатньо чоловіків, які можуть не ховатись під спідницями, - гендерна радниця ЗСУ Григор’єва

Примусова мобілізація жінок до ЗСУ: Гендерна радниця ЗСУ відповіла

Новопризначена радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва вважає, що в Україні поки немає підстав для обов’язкової мобілізації жінок.

Про це вона сказала в ефірі "Радіо Культура", інформує Цензор.НЕТ.

"Закидають, що права й обов’язки мають бути однаковими, бо це записано в Конституції. Але наші жінки не були включені у систему підготовки, не піддавались призову. Це не було узаконено.

І зараз, у період війни, я вважаю, що ми не маємо мобілізувати жінок, тим більше, у нас достатньо чоловіків, які можуть бути мобілізованими та не ховатись під спідницями жінок", - зазначила вона.

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Водночас Григор'єва вважає, що "кожна жінка має бути готовою захищати батьківщину".

За її словами, жінки нарівні з чоловіками мають вивчати основи тактичної медицини та управління дронами у школі.

"Я пишаюсь жінками, які служать в армії, я хочу популяризувати ці професії, щоб вони йшли туди добровільно. Я за навчання для кожної та кожного. Але поки ми не говоримо про примусову мобілізацію, і її не буде для жінок", - додала радниця.

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Нагадаємо, нещодавно у ЗСУ призначили радницю з гендерних питань. Нею стала Оксана Григор'єва.

Автор: 

Генштаб ЗС (6488) жінки (623) мобілізація (3023) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+31
Якась дивна в Україні гендерна рівність . В Ізраїлі, виходить, недостатньо чоловіків?
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11.03.2025 15:34
+23
дивно чути гендерні штампи від гендерної радниці
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11.03.2025 15:41
+17
"Але наші жінки не були включені у систему підготовки, не піддавались призову" - Тобто можна йти тільки тим, хто служив по призову? Дякую, коли офіційна особа це каже, то воно й спокійніше. Доречі, обмежено придатні у мирний час не служать, тому можете й не проходити ВЛК до 5 червня.

"Але поки ми не говоримо про примусову мобілізацію, і її не буде для жінок" - А зараз мобілізація добровільна?

"Закидають, що права й обов'язки мають бути однаковими, бо це записано в Конституції" - То може хоча б заборона на виїзд з країни, так би мовити для солідарності? Теж ні?
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11.03.2025 15:39
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Який фітнес-центр? Такі "герої" браві лише проти беззбройного бідного чорнороба.
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11.03.2025 17:13 Відповісти
1. Коли ми закінчимося, до вас на вулицю заїдуть на бехах підари. І ті хитрі дяді у високих кабінетах вас особисто не захистять. Хто захистить? А вже ніхто. Бо ви не захотіли приєднатися та прикласти власних зусиль.
2. "важну людину"? Проблеми?
Друже, нам насрать. Віриш? Усі "важні" люди складаються з м'яса, сала та гівна. І ми це гівно з м'ясом бачили в таких кількостях, що деяким вистачило б на кілька життів.
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11.03.2025 17:55 Відповісти
дурні фантазії. всіх беруть на посади. ну як всіх - всіх хто шукає можливості.
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30.03.2025 01:50 Відповісти
ага, якщо військовий щось відпише, то він або штабний, або тиловик, пбо пристроївся. Або ж справжні військові мовчки вооють. Це лише цивільним під час війни можна патякати
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11.03.2025 16:00 Відповісти
В однім ТЦК десь 40 тисяч військовослужбовців - 10 піхотних бригад
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11.03.2025 16:07 Відповісти
і хто сказав, що вони не мають права голосу?
це одна з зручних маніпуляцій "військові воюють і гинуть мовчки", "з якого окопу пишеш",
Волати та нити мають право лише цивільні. А військові не мають їм заважати.
нехай б було так, якщо б це було кілька тижнів а не три роки, і цивіли так не нахабніли.
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11.03.2025 16:17 Відповісти
Просто ті, хто пішов у військо не думав, що попаде у таку ситуацію, а тепер волає на цивільних, що він вже там 3 роки і його не міняють, а люди отримали приклад, що таке затяжна війна і не хочуть ні ногою в армію
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11.03.2025 16:24 Відповісти
як зручно, ті самі пішли, а ці і тоді не пішли, а зараз вже не хочуть
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11.03.2025 16:27 Відповісти
Це не зручно. Ті хто пішли на початку дійсно мали сміливість це зробити, але вони недооцінили масштаби можливої війни і стали прикладом для тих, хто ще міг долучитися, але побачивши, що таке затяжна війна передумав
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11.03.2025 16:34 Відповісти
і таке було. є таке що пішли ті хто мав повне право не йти. а ті хто передумав і дмб - мають право голосу? чи тільки хто взагалі не ходив? а якщо вони також хочуть щоб хтось захистив їх міста і родини?
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11.03.2025 16:44 Відповісти
"Але наші жінки не були включені у систему підготовки, не піддавались призову" - Тобто можна йти тільки тим, хто служив по призову? Дякую, коли офіційна особа це каже, то воно й спокійніше. Доречі, обмежено придатні у мирний час не служать, тому можете й не проходити ВЛК до 5 червня.

"Але поки ми не говоримо про примусову мобілізацію, і її не буде для жінок" - А зараз мобілізація добровільна?

"Закидають, що права й обов'язки мають бути однаковими, бо це записано в Конституції" - То може хоча б заборона на виїзд з країни, так би мовити для солідарності? Теж ні?
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11.03.2025 15:39 Відповісти
У 2024 році смертність в Україні перевищила народжуваність майже втричі. За цей час народилося 176 679 малюків, а померло 495 090 людей.

Щось жінки не дуже і хочуть народжувати і вигодовувати дітей
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11.03.2025 16:36 Відповісти
Не флуди.
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11.03.2025 18:19 Відповісти
дивно чути гендерні штампи від гендерної радниці
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11.03.2025 15:41 Відповісти
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11.03.2025 15:44 Відповісти
Ще й про "спідницю" стереотипний штамп приліпила. Явно рівень толерантності недостатній для займаної посади
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11.03.2025 15:48 Відповісти
Зачепило про "спідницю"? Добре десь схований за нею! Ти б тут краще не позорилося з своїми висерами!
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11.03.2025 16:07 Відповісти
невже заброньованих мусорів призвуть? )))

чи як завжди будуть бусифікувати комбайнера Остапа..чи вчителя Ігоря

вони ж то навчені воювати ..це ж мусора - тупі як зельоний асфальт та воювати не навчені (с) міністр мусорів Клименко
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11.03.2025 15:42 Відповісти
У вчителя бронь піде Остап
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11.03.2025 18:16 Відповісти
Возможно и так. Но эта посадова особа читала свои посадови обовязки? Или хотя бы, как на табличке в кабинет ее должность называется!
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11.03.2025 15:42 Відповісти
Я згодний з пані Григор'євою.
А от виїзд жінкам без неповнолітних дітей за кордон варто було б заборонити.
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11.03.2025 15:42 Відповісти
і з дітьми також. Чоловіки дітей не народжують
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11.03.2025 15:46 Відповісти
я про те, що дітей - бережемо.
А щодо бездітних жінок - то вони або 1) все ж таки "майбутній дітородний фонд" який треба берегти на рівні з дітьми, або 2) це образливо і гендерна рівність і тоді вони так само потрібні в економіці, хоча б присутністю та споживанням
ну, або штани або хрестик
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11.03.2025 15:52 Відповісти
А щодо бездітних жінок - то вони або 1) все ж таки "майбутній дітородний фонд"

о, ще один нацик детектед

хто ти такий, щоб людськими життями вирішувати?
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11.03.2025 16:56 Відповісти
до чого цей висер. поясни з чим незгоден
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11.03.2025 17:02 Відповісти
а якщо їй 50 років?
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11.03.2025 18:54 Відповісти
З неповнолітніми - теж. Хто через 10 років воювати буде? Сидіть дома, чекайте повістки.
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11.03.2025 15:49 Відповісти
Воно і видно,як чоловіки хочуть воювати,що їх викрадають з вулиць та швиденько розвозять по військових частинах,щоб вони і надалі прикривали корупцію та помирали за всяких григор'євих .
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11.03.2025 15:43 Відповісти
Не так страшно померти, бо всі ми так чи інакше помремо, страшно, власне покинути зону комфорту. Мені наприклад страшно, шо жопу ніде буде помити, хтось боїться стати інвалідом, комусь нема що захищати. Але всіх цих людей об'єднує небажання бути рабом. Піти як за часів Т.Г. Шевченка у солдати на 25 років така собі перспектива, якщо що.
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11.03.2025 15:43 Відповісти
Вы мало насчитали! 60 - 25 =35! С действующими на сегодняшний день правилами только так.
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11.03.2025 16:03 Відповісти
То за часів Т.Г. Шевченка виходить взагалі служба була - халява. Ні тоді дронів, ні артилерії, красота , щей на 10 років служба менша
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11.03.2025 16:14 Відповісти
якщо казати правду то 11 років держава вперто чіпляється за систему в якій військовий є просто бараном - його притягли, постригли і, якщо уцілів то відпустили.
нема ніякої суспільної винагороди ветеранам.
бо пільги це не винагорода і доступ до розкрадання держави через депутатство та геошки теж не винагорода.
я хотів би бачити що той, хто не втік а бився матиме в державі Україна вагоміше слово аніж той хто втік.
незалежно від грошей в кишені.
бо, якщо чесно, нема бажання повертатися в довоєнну Україну коли суспільні авторитети це nі*араси в пісенних шоу а не хлопці які сміялися смерти в лице.
бо не nі*араси з пісенних шоу цю державу відстоюють вже 4 рік.
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11.03.2025 15:44 Відповісти
11 лет
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11.03.2025 17:50 Відповісти
"Поки"😂
Значит - все попереду. Нафронтницям приготуватись. Повне демографічне вимирання.
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11.03.2025 15:55 Відповісти
Классная должность,сколько зарплата,тысяч двести,служебный мерс s касса дали,водила,бодигарды,помощники,кофехлопчики имеются,квартирку восемь комнат выдали,сколько это в дронах будет?
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11.03.2025 15:56 Відповісти
"Поки що ..."(с)
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11.03.2025 15:59 Відповісти
Это что жаба?
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11.03.2025 16:04 Відповісти
Гендерна радниця повинна розуміти, що по їхньому гендеризму біологічна стать може не відповідати гендеру. Дівчинку можна виховати хлопцем (ні).

А якщо за гендеризмом жінок можна виховати як мужуків (це у них називається "соціальний конструкт"), то звідкіля така дискримінація?

Або якщо мужик скаже у воєнкоматі, що від підхопив жіночий гендер і у нього дисфорія, і йому тре відрізати (або ні) я...я, то воєнком не може його відправити...

Бо трансгендерам за гендеризмом треба вірити на слово))))

Треба вилучити всі поняття гендеру з обігу, і замінити на "стать".
Наука волає про помсту
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11.03.2025 16:05 Відповісти
USAID вийшов з України(майже), а от Україна з USAID(повістки демократичної партії США) не вийшла...
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11.03.2025 17:37 Відповісти
ну цецека ж сидять под юбками и вроде неплохо им. Впрочем я их понимаю. Мало желающих идти на нуль и умереть там ради еще одной звездочки куму начальника штаба. В советскую армию идти мало желающих, а вот ловить других что бы туда отправить хоть отбавляй.
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11.03.2025 16:08 Відповісти
Єсть такая профєсія людєй атлавлять
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11.03.2025 16:15 Відповісти
Тоді або закрити кордон для всіх, або відкрити для всіх. Чому така нерівність?
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11.03.2025 16:10 Відповісти
Так кордон відкритий, тільки виїхати не можна. Ви що новини не читаєте?
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11.03.2025 17:03 Відповісти
У нас найгірша у світі демографічна ситуація з чоловіками. Воно взагалі наглухо прибите якесь, за такі вислови треба втрачати посаду.
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11.03.2025 16:15 Відповісти
Її заради таких "мотиваційних" промов туди і поставили. Як і писаря листів дрібним почерком Лубінця.
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11.03.2025 16:28 Відповісти
Херрасе мущинки здесь всполошились 😂
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11.03.2025 16:15 Відповісти
Зараз Дональд Федорович замутить якусь войнушку - теж підеш на фрінт
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11.03.2025 16:24 Відповісти
Тобе чекає приєднання Канади та Гренландії. Добровільно вони не хочуть, доведеться силою. А, може, ще й Тайвань доведеться захищати. Побачимо, як ти тоді "всполошишся", мущінка.
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11.03.2025 16:57 Відповісти
Скоро скоро, на війну з Канадою і вас поженуть .
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11.03.2025 17:02 Відповісти
Схоже, ця баба, як завжди, хоче вирішити всі свої проблеми за рахунок чоловіків. Суцільна гендерна дискримінація ллється з її смердючого рота.
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11.03.2025 16:15 Відповісти
Ну ще тільки молодих чоловіків всіх перебити і буде повна перемога... над демографією і здоровим глуздом.
І в наступне століття вступимо разом з афроукраїнчиками, які вже точно всі на мові будуть балакати.
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11.03.2025 16:26 Відповісти
Можливо, в Бангладеші вже і вводять уроки української...
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11.03.2025 16:58 Відповісти
Навряд чи вони залишаться тут жити. Найпідприємливіші розглядають Україну як буфер між Бангладешем та ЄС. Та й громадянство України їм точно не треба, бо з ним до ЄС не втічеш.
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11.03.2025 17:17 Відповісти
Повії були завжди відколи світ і сонце! Їх виносимо за дужки. А ви, дорогенький, - ідіть, як неповія, родіть і вигодовуйте дітей, вертіться на кухні щодня. А жінки тоді підуть на фронт!
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11.03.2025 16:33 Відповісти
Тоді вам доведеться на рівних з жінками правах народжувати дітей.
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11.03.2025 16:51 Відповісти
Радниця з питань гендерної дискримінації
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11.03.2025 16:44 Відповісти
А от в Ізраїлі...
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11.03.2025 17:20 Відповісти
А шо такоє?
Тут довбаний гєндєр не працює, бо "єта другоє"?
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12.03.2025 08:22 Відповісти
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