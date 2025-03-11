Україна поки не має мобілізувати жінок. У нас достатньо чоловіків, які можуть не ховатись під спідницями, - гендерна радниця ЗСУ Григор’єва

Новопризначена радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва вважає, що в Україні поки немає підстав для обов’язкової мобілізації жінок.

Про це вона сказала в ефірі "Радіо Культура", інформує Цензор.НЕТ.

"Закидають, що права й обов’язки мають бути однаковими, бо це записано в Конституції. Але наші жінки не були включені у систему підготовки, не піддавались призову. Це не було узаконено.

І зараз, у період війни, я вважаю, що ми не маємо мобілізувати жінок, тим більше, у нас достатньо чоловіків, які можуть бути мобілізованими та не ховатись під спідницями жінок", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заблоковано схему заробітку на ухиленні від мобілізації за допомогою діагнозів з психлікарні на Одещині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водночас Григор'єва вважає, що "кожна жінка має бути готовою захищати батьківщину".

За її словами, жінки нарівні з чоловіками мають вивчати основи тактичної медицини та управління дронами у школі.

"Я пишаюсь жінками, які служать в армії, я хочу популяризувати ці професії, щоб вони йшли туди добровільно. Я за навчання для кожної та кожного. Але поки ми не говоримо про примусову мобілізацію, і її не буде для жінок", - додала радниця.

Читайте також: Понад 5 500 жінок служать на передовій, - Міноборони

Нагадаємо, нещодавно у ЗСУ призначили радницю з гендерних питань. Нею стала Оксана Григор'єва.