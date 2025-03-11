Україна поки не має мобілізувати жінок. У нас достатньо чоловіків, які можуть не ховатись під спідницями, - гендерна радниця ЗСУ Григор’єва
Новопризначена радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва вважає, що в Україні поки немає підстав для обов’язкової мобілізації жінок.
Про це вона сказала в ефірі "Радіо Культура", інформує Цензор.НЕТ.
"Закидають, що права й обов’язки мають бути однаковими, бо це записано в Конституції. Але наші жінки не були включені у систему підготовки, не піддавались призову. Це не було узаконено.
І зараз, у період війни, я вважаю, що ми не маємо мобілізувати жінок, тим більше, у нас достатньо чоловіків, які можуть бути мобілізованими та не ховатись під спідницями жінок", - зазначила вона.
Водночас Григор'єва вважає, що "кожна жінка має бути готовою захищати батьківщину".
За її словами, жінки нарівні з чоловіками мають вивчати основи тактичної медицини та управління дронами у школі.
"Я пишаюсь жінками, які служать в армії, я хочу популяризувати ці професії, щоб вони йшли туди добровільно. Я за навчання для кожної та кожного. Але поки ми не говоримо про примусову мобілізацію, і її не буде для жінок", - додала радниця.
Нагадаємо, нещодавно у ЗСУ призначили радницю з гендерних питань. Нею стала Оксана Григор'єва.
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2. "важну людину"? Проблеми?
Друже, нам насрать. Віриш? Усі "важні" люди складаються з м'яса, сала та гівна. І ми це гівно з м'ясом бачили в таких кількостях, що деяким вистачило б на кілька життів.
це одна з зручних маніпуляцій "військові воюють і гинуть мовчки", "з якого окопу пишеш",
Волати та нити мають право лише цивільні. А військові не мають їм заважати.
нехай б було так, якщо б це було кілька тижнів а не три роки, і цивіли так не нахабніли.
"Але поки ми не говоримо про примусову мобілізацію, і її не буде для жінок" - А зараз мобілізація добровільна?
"Закидають, що права й обов'язки мають бути однаковими, бо це записано в Конституції" - То може хоча б заборона на виїзд з країни, так би мовити для солідарності? Теж ні?
Щось жінки не дуже і хочуть народжувати і вигодовувати дітей
чи як завжди будуть бусифікувати комбайнера Остапа..чи вчителя Ігоря
вони ж то навчені воювати ..це ж мусора - тупі як зельоний асфальт та воювати не навчені (с) міністр мусорів Клименко
А от виїзд жінкам без неповнолітних дітей за кордон варто було б заборонити.
А щодо бездітних жінок - то вони або 1) все ж таки "майбутній дітородний фонд" який треба берегти на рівні з дітьми, або 2) це образливо і гендерна рівність і тоді вони так само потрібні в економіці, хоча б присутністю та споживанням
ну, або штани або хрестик
о, ще один нацик детектед
хто ти такий, щоб людськими життями вирішувати?
нема ніякої суспільної винагороди ветеранам.
бо пільги це не винагорода і доступ до розкрадання держави через депутатство та геошки теж не винагорода.
я хотів би бачити що той, хто не втік а бився матиме в державі Україна вагоміше слово аніж той хто втік.
незалежно від грошей в кишені.
бо, якщо чесно, нема бажання повертатися в довоєнну Україну коли суспільні авторитети це nі*араси в пісенних шоу а не хлопці які сміялися смерти в лице.
бо не nі*араси з пісенних шоу цю державу відстоюють вже 4 рік.
Значит - все попереду. Нафронтницям приготуватись. Повне демографічне вимирання.
А якщо за гендеризмом жінок можна виховати як мужуків (це у них називається "соціальний конструкт"), то звідкіля така дискримінація?
Або якщо мужик скаже у воєнкоматі, що від підхопив жіночий гендер і у нього дисфорія, і йому тре відрізати (або ні) я...я, то воєнком не може його відправити...
Бо трансгендерам за гендеризмом треба вірити на слово))))
Треба вилучити всі поняття гендеру з обігу, і замінити на "стать".
Наука волає про помсту
І в наступне століття вступимо разом з афроукраїнчиками, які вже точно всі на мові будуть балакати.
Тут довбаний гєндєр не працює, бо "єта другоє"?