РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11365 посетителей онлайн
Новости Нападение на ТЦК
798 26

В Одессе во время задержания мужчины, находящегося в розыске, военные ТЦК применили оружие

В Одессе во время задержания мужчины, находившегося в розыске, военнослужащие ТЦК и СП произвели предупредительный выстрел из устройства шумового действия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По официальной информации, инцидент произошел 17 марта во время проверки военно-учетных документов. В ходе проверки был выявлен гражданин, который, по данным соответствующих баз, находился в розыске за совершение уголовного правонарушения. После этого мужчина пытался скрыться, однако его задержали.

Читайте также: ТЦК массово подают иски об ограничении прав водителей: регионы-лидеры по количеству дел

Подробности инцидента

В ТЦК отмечают, что во время задержания ситуация обострилась из-за вмешательства посторонних лиц. По их данным, группа людей препятствовала действиям военных, применяла физическую силу и слезоточивый газ, а также пыталась заблокировать служебный автомобиль.

В ответ, как заявили в ведомстве, один из военнослужащих применил стартовый пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух, чтобы пресечь действия толпы и избежать угрозы для личного состава.

Читайте также: Киевлянку объявили в розыск ТЦК, хотя она не становилась на учет, - СМИ

Что дальше

Задержанного мужчину передали правоохранительным органам.

В ТЦК сообщили, что по факту применения оружия назначена служебная проверка, которая должна установить правомерность действий военнослужащего.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновник ТЦК с Прикарпатья за $2000 обещал снять мужчину с розыска. ФОТО

Автор: 

Одесса (8014) оружие (10351) розыск (831) ТЦК (966)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно пора надати військовим статус правоохоронців і право відривати вогонь на ураження по ухилянтам за будь якого спротиву!
показать весь комментарий
20.03.2026 14:47 Ответить
Ворог має бути знищений в тилу так само як і на фронті. Всі ці ухилянти та антиТЦКашники це вороги які підлягають ліквідації без суду і слідства. Ми не за те стоїмо на фронті щоб в тилу жило і плодилось це лайно.
показать весь комментарий
20.03.2026 14:53 Ответить
Інтернет творить диво, можна читати Вас ухилянтів прямо з окопів.
показать весь комментарий
20.03.2026 14:57 Ответить
Ну добре. Бажаю вам якнайшвидше розпочати особисто те добре діло. Ми всі будемо переживати за вас, щоб ви прожили після того довше хоча б за 2-3 ухилянтів. Успіхів вам!
показать весь комментарий
20.03.2026 14:58 Ответить
Не лякай мене, я таких ухилянтів як ти не боюсь, повір. Це ви такі грізні на форумах, а в житті ви дуже покладисті, можна складувати вас пачками.
показать весь комментарий
20.03.2026 14:59 Ответить
ти не розказуй тут хто за що стоїть, я точно не стою за те щоб ми перетворились в аналог параши, Україна завжди славилась своїми воїнами-козаками які були добровольцями
показать весь комментарий
20.03.2026 15:00 Ответить
В 1917 році саме ветерани першої світової війни, матроси та солдати влаштували різанину ухилянтам в тилу. Тому боятись потрібно тобі.
показать весь комментарий
20.03.2026 14:54 Ответить
Дай собраться с мыслями) Ты это серьезно пишешь? Ты знаешь кого они резали, и как отличали ухилянта от кухарки? И сколько РИ воевала в первой мировой? и сколько идет война сейчас? Тут уже в примеры пора столетнюю войну приводить, там примеры ещё красочней!
показать весь комментарий
20.03.2026 14:59 Ответить
Тобто ви самі визнаєте, що статусу правоохоронців в них немає, а вже стріляли тим паче незаконно. Але про що це я. Йдучи по чужу голову, і свою неси.
показать весь комментарий
20.03.2026 14:53 Ответить
Ти вже приніс свою голову в ТЦК? Чи досі переховуєшся?
показать весь комментарий
20.03.2026 14:55 Ответить
В мене бронь. А вам успіхів! І живіть якомога довше!
показать весь комментарий
20.03.2026 14:59 Ответить
Всі ці розтатуйовані і в масках і є по факту вороги.Самі то не хочуть на війну.
показать весь комментарий
20.03.2026 14:58 Ответить
Отличная мысль только не станут ли ухилянты создавать отряды и стрелять в ответ а несознательные граждане будут их прикрывать и всячески помогать...
показать весь комментарий
20.03.2026 14:59 Ответить
Ого, який потужний відкривач вогню на ураження ротом🤣
показать весь комментарий
20.03.2026 14:59 Ответить
Зачем такое писать, сто двадцать раз спрашивали, состоит такое оружие в штатке ТЦК? Если нет на каком основании его применили!
показать весь комментарий
20.03.2026 14:48 Ответить
Оповіщення наближене до бойових дій
показать весь комментарий
20.03.2026 14:58 Ответить
 
 