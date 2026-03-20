В Одессе во время задержания мужчины, находящегося в розыске, военные ТЦК применили оружие

В Одессе во время задержания мужчины, находившегося в розыске, военнослужащие ТЦК и СП произвели предупредительный выстрел из устройства шумового действия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

По официальной информации, инцидент произошел 17 марта во время проверки военно-учетных документов. В ходе проверки был выявлен гражданин, который, по данным соответствующих баз, находился в розыске за совершение уголовного правонарушения. После этого мужчина пытался скрыться, однако его задержали.

Подробности инцидента

В ТЦК отмечают, что во время задержания ситуация обострилась из-за вмешательства посторонних лиц. По их данным, группа людей препятствовала действиям военных, применяла физическую силу и слезоточивый газ, а также пыталась заблокировать служебный автомобиль.

В ответ, как заявили в ведомстве, один из военнослужащих применил стартовый пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух, чтобы пресечь действия толпы и избежать угрозы для личного состава.

Что дальше

Задержанного мужчину передали правоохранительным органам.

В ТЦК сообщили, что по факту применения оружия назначена служебная проверка, которая должна установить правомерность действий военнослужащего.

