ТЦК Києва спростував інформацію про посилення мобілізаційних заходів у столиці

У соцмережах поширили інформацію про нібито посилення мобілізаційних заходів, зокрема перекривання магістральних доріг, у Києві. У ТЦК та СП це спростували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП у коментарі "24 Каналу".

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Що відомо?

Згідно з інформацією, яку раніше поширили у мережі, ТЦК у Києві нібито почали перекривати магістральні дороги та збільшуючи кількість патрулів, мовляв, посилюючи облави та мобілізаційні заходи.

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Фото: Скриншот

Як прокоментували у ТЦК?

На питання стосовно достовірності подібних повідомлень, у пресслужбі Київського міського ТЦК та СП відкинули такі звинувачення.

"Мобілізаційні заходи діють стабільно, у нас вони не можуть ані посилюватися, ані зменшуватися. У зв'язку з тим, що в Україні йде війна, вони продовжуються, як і було раніше. Ніяких змін до законодавства, ніяких змін до нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не було", - заявили у терцентрі.

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