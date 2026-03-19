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ТЦК Києва спростував інформацію про посилення мобілізаційних заходів у столиці
У соцмережах поширили інформацію про нібито посилення мобілізаційних заходів, зокрема перекривання магістральних доріг, у Києві. У ТЦК та СП це спростували.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП у коментарі "24 Каналу".
Що відомо?
- Згідно з інформацією, яку раніше поширили у мережі, ТЦК у Києві нібито почали перекривати магістральні дороги та збільшуючи кількість патрулів, мовляв, посилюючи облави та мобілізаційні заходи.
Як прокоментували у ТЦК?
На питання стосовно достовірності подібних повідомлень, у пресслужбі Київського міського ТЦК та СП відкинули такі звинувачення.
"Мобілізаційні заходи діють стабільно, у нас вони не можуть ані посилюватися, ані зменшуватися. У зв'язку з тим, що в Україні йде війна, вони продовжуються, як і було раніше. Ніяких змін до законодавства, ніяких змін до нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не було", - заявили у терцентрі.
Топ коментарі
+22 Alex Rozhenko #597231
показати весь коментар19.03.2026 16:43 Відповісти Посилання
+22 Ярослав Кийко
показати весь коментар19.03.2026 16:48 Відповісти Посилання
+20 Gary Grant
показати весь коментар19.03.2026 16:42 Відповісти Посилання
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