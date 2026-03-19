УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10223 відвідувача онлайн
Новини Мобілізація в Україні
5 378 28

ТЦК Києва спростував інформацію про посилення мобілізаційних заходів у столиці

тцк

У соцмережах поширили інформацію про нібито посилення мобілізаційних заходів, зокрема перекривання магістральних доріг, у Києві. У ТЦК та СП це спростували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП у коментарі "24 Каналу".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

  • Згідно з інформацією, яку раніше поширили у мережі, ТЦК у Києві нібито почали перекривати магістральні дороги та збільшуючи кількість патрулів, мовляв, посилюючи облави та мобілізаційні заходи.

Читайте також: Один міністр оборони проблему з мобілізацією не вирішить, потрібен комплекс - ТЦК, поліція, ДПСУ, податкова, - Луценко

Посилення мобілізації в Києві - ТЦК спростував інформацію зі ЗМІ
Фото: Скриншот

Як прокоментували у ТЦК?

На питання стосовно достовірності подібних повідомлень, у пресслужбі Київського міського ТЦК та СП відкинули такі звинувачення.

"Мобілізаційні заходи діють стабільно, у нас вони не можуть ані посилюватися, ані зменшуватися. У зв'язку з тим, що в Україні йде війна, вони продовжуються, як і було раніше. Ніяких змін до законодавства, ніяких змін до нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не було", - заявили у терцентрі.

Читайте також: Киянку оголосили в розшук ТЦК, хоча вона не ставала на облік, - ЗМІ

Автор: 

Київ (20954) мобілізація (3455) ТЦК та СП (1226)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Значить реально посилились. Інакше тецека не бігло б спростовувати це.
показати весь коментар
19.03.2026 16:43 Відповісти
+22
Якщо пресслужба ТЦК виходить з заявою (будь-якою), значить вже десь вчергове накосячили
показати весь коментар
19.03.2026 16:48 Відповісти
+20
Зважаючи на те що тцк у нас поза законом, ці відмазки нічого не варті. Зате асфальт в Києві стелять по черговому колу ,аж гай шумить-оце факт.
показати весь коментар
19.03.2026 16:42 Відповісти

Завантаження...

 
 