ТЦК Киева опроверг информацию об усилении мобилизационных мероприятий в столице
В соцсетях распространилась информация о якобы ужесточении мобилизационных мер, в частности о перекрытии магистральных дорог в Киеве. В ТЦК и СП это опровергли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП в комментарии "24 Каналу".
Что известно?
- Согласно информации, которая ранее распространилась в сети, ТЦК в Киеве якобы начали перекрывать магистральные дороги и увеличивать количество патрулей, мол, усиливая облавы и мобилизационные мероприятия.
Как прокомментировали в ТЦК?
На вопрос о достоверности подобных сообщений в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП отвергли такие обвинения.
"Мобилизационные меры действуют стабильно, у нас они не могут ни усиливаться, ни ослабляться. В связи с тем, что в Украине идет война, они продолжаются, как и раньше. Никаких изменений в законодательство, никаких изменений в нормативно-правовые акты относительно мобилизационных мер не было", - заявили в терцентре.
про асфальт в києві, щось не те. бо в києві дороги зникли зі снігом і льодом.