ТЦК Киева опроверг информацию об усилении мобилизационных мероприятий в столице

В соцсетях распространилась информация о якобы ужесточении мобилизационных мер, в частности о перекрытии магистральных дорог в Киеве. В ТЦК и СП это опровергли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП в комментарии "24 Каналу".

Что известно?

  • Согласно информации, которая ранее распространилась в сети, ТЦК в Киеве якобы начали перекрывать магистральные дороги и увеличивать количество патрулей, мол, усиливая облавы и мобилизационные мероприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По вопросу мобилизации в Минобороны следует обращаться не к Раде, а к ответственным командирам, - военные

Усиление мобилизации в Киеве - ТЦК опроверг информацию из СМИ
Как прокомментировали в ТЦК?

На вопрос о достоверности подобных сообщений в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП отвергли такие обвинения.

"Мобилизационные меры действуют стабильно, у нас они не могут ни усиливаться, ни ослабляться. В связи с тем, что в Украине идет война, они продолжаются, как и раньше. Никаких изменений в законодательство, никаких изменений в нормативно-правовые акты относительно мобилизационных мер не было", - заявили в терцентре.

Читайте также: Киевлянку объявили в розыск ТЦК, хотя она не становилась на учет, - СМИ

Топ комментарии
Значить реально посилились. Інакше тецека не бігло б спростовувати це.
19.03.2026 16:43 Ответить
Зважаючи на те що тцк у нас поза законом, ці відмазки нічого не варті. Зате асфальт в Києві стелять по черговому колу ,аж гай шумить-оце факт.
19.03.2026 16:42 Ответить
Якщо пресслужба ТЦК виходить з заявою (будь-якою), значить вже десь вчергове накосячили
19.03.2026 16:48 Ответить
яка достовірність цієї інформації???🤣🤣🤣
19.03.2026 16:31 Ответить
19.03.2026 16:43 Ответить
Бюджет і штатний розклад їм не збільшували, а тим самим штатом вдвічі більше працювати вони хрін стануть - хіба що пару днів для показухи
19.03.2026 17:20 Ответить
Є брехня. Є брехня, яку не натягнеш на вуха. Є пи.....дьож. Є статистика. І є заяви ТЦК. Хлопці, перестаньте бути кацапами, огидно....
19.03.2026 16:33 Ответить
Поживемо - побачимо.
19.03.2026 16:37 Ответить
у тцк, є ліцензія від зелених мародерів на викрадення людей, та особиста ліцензія від юдоклану на знищення українців.
про асфальт в києві, щось не те. бо в києві дороги зникли зі снігом і льодом.
19.03.2026 16:48 Ответить
тцк, вірю!, як і влк...
19.03.2026 16:59 Ответить
ну вот у країні де всі, абсолютно всі, брешуть народу - це так вже смішно звучить, шо навіть не згати як коментувати
19.03.2026 17:05 Ответить
пи%дять як завжди
19.03.2026 17:06 Ответить
Так воно кожен день "посилення" де більше де менше.. тільки питання, ресурс (люди) закінчуються...що далі? Зробити якіснішу а не кількістну мобілізацію клепки в голові не вистачає?🤦
19.03.2026 17:11 Ответить
не , просто ловят и дают шакаладку
19.03.2026 17:25 Ответить
 
 