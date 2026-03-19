ТЦК Киева опроверг информацию об усилении мобилизационных мероприятий в столице

В соцсетях распространилась информация о якобы ужесточении мобилизационных мер, в частности о перекрытии магистральных дорог в Киеве. В ТЦК и СП это опровергли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП в комментарии "24 Каналу".

Что известно?

Согласно информации, которая ранее распространилась в сети, ТЦК в Киеве якобы начали перекрывать магистральные дороги и увеличивать количество патрулей, мол, усиливая облавы и мобилизационные мероприятия.

Фото: Скриншот

Как прокомментировали в ТЦК?

На вопрос о достоверности подобных сообщений в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП отвергли такие обвинения.

"Мобилизационные меры действуют стабильно, у нас они не могут ни усиливаться, ни ослабляться. В связи с тем, что в Украине идет война, они продолжаются, как и раньше. Никаких изменений в законодательство, никаких изменений в нормативно-правовые акты относительно мобилизационных мер не было", - заявили в терцентре.

