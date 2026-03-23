Киевлянку объявили в розыск за уклонение от мобилизации по ошибке, - Сухопутные войска

Киевлянка Ирина Харациди-Логинова была ошибочно внесена в реестр военнообязанных и объявлена в розыск за уклонение от мобилизации.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик.

Что известно?

"Внесение в реестр военнообязанных Ирины Харациди-Логиновой однозначно является технической ошибкой, которую нужно исправить. Почему так произошло? Это объясняется тем, что существует много баз данных, через которые собирается информация о гражданах. В некоторых из них содержатся некорректные данные. Сейчас уточняется, на каком именно этапе произошла ошибка.

Надо признать, что в начале полномасштабного вторжения очень много документов из карточного учета были утеряны или уничтожены. Когда создавалась система "Оберег", туда могли быть внесены некорректные данные. Определить, какой именно военнослужащий ТЦК и СП вносил информацию о госпоже Ирине в систему, сложно, ведь это было в 2022 году.

К тому же в одном центре комплектования этим могли заниматься несколько человек, которые, например, за четыре года уже не раз сменили место службы. То есть у нас сегодня нет первоисточника, а нынешний оператор дал объяснения, что не вносил эти данные", - отметил он.

Смотрите: "Войну мы не выиграем, если не изменим нынешнее положение дел", - военный Хархан. ВИДЕО

Говоря о том, было ли вообще правовое основание для постановки на учет Харациди-Логиновой, Подик заметил, что это возможно только в одном случае – если бы она поступила в высшее учебное заведение, дающее медицинское образование.

"Законом не предусмотрены другие основания для постановки женщин на учет. Разве что женщина ранее была на военной службе по собственному желанию — здесь это не тот случай. Возможно, где-то произошел сбой в системе, что Ирина поступила или окончила учебное заведение по медицинскому профилю. Когда она обратилась в ТЦК, показала документы, подтвердила, что не имеет такого образования и не проходила подобного обучения, ее сняли с розыска. Никакие штрафные санкции в отношении нее не применялись", — пояснил начальник управления коммуникаций КСВ ВСУ.

Читайте также: ТЦК Киева опроверг информацию об усилении мобилизационных мер в столице

По его словам, сейчас остается открытым вопрос о снятии киевлянки с учета в системе "Оберег".

"Нужно понять, какими в таком случае могут быть правовые основания для проведения этой процедуры. Впрочем, могу заверить, что на данный момент никаких правовых последствий для Иры нет. ТЦК нужно пригласить ее к себе, извиниться за этот случай, а в дальнейшем быть готовыми к общению с другими людьми, которые могут попасть в подобную ситуацию из-за возникновения ошибок. Являются ли такие случаи единичными? На данный момент мне известно, что есть определенные обращения, но непосредственно в Командование Сухопутных войск ВСУ такие не поступали. Даже в медиапространстве такой информации не было. Если они появятся, нужно рассматривать каждый случай индивидуально и оперативно. Мы признаем, что такие случаи в дальнейшем возможны", — добавил Подик.

Читайте: В Одессе во время задержания мужчины, находившегося в розыске, военные ТЦК применили оружие

Передайте товаріщу Зеленьському - проізошла чудовіщная ошібка!
23.03.2026 12:51 Ответить
А Балуха як,якого утримували в умовах,як у рос.вязниці,в якій відбув три роки?
23.03.2026 12:53 Ответить
Це просто поодинокий випадок навмисно "Помилково" вносять, щоб потім за гроші помилково виключити з розшуку, бізнес на крові.
23.03.2026 12:54 Ответить
Передайте товаріщу Зеленьському - проізошла чудовіщная ошібка!
23.03.2026 12:51 Ответить
Тепер всі ті хто допустився помилки мають поїхати штурмувати Покровськ!
23.03.2026 12:56 Ответить
Стоп, слухай. А не ти лі топив за мобілізацію жінок та підростков тут на Цензорі?
23.03.2026 12:58 Ответить
Я і зараз топлю за мобілізацію жінок і молоді! Але помилки під час війни мають свою ціну. Хто помилився, той має поїхати і особисто штурмувати посадки!
23.03.2026 12:59 Ответить
Штурм посадок - че честь, а не покарання. Також писали не так давно.
23.03.2026 13:01 Ответить
Потрібно оказати цю честь криворуким працівникам ТЦК які фальсифікують реєстри військовозобов'язаних, підмінюючи особисті дані і приховуючі військовозобов'язаних від мобілізації!
23.03.2026 13:02 Ответить
Ну то зробіть це, хто ж вам забороняє.
23.03.2026 13:04 Ответить
Це відомий тут в минулому Igor L!)))
23.03.2026 13:20 Ответить
Чи багато разів Сонце зайшло з тих пір, як ви, пошкодивши і розідравши на собі 10 бюстгалтерів, волали про необхідність мобілізації жінок?
23.03.2026 13:00 Ответить
Я і зараз вимагаю мобілізації жінок, у всіх громадян і чоловіків і жінок рівні обов'язки перед батьківщиною! Моя дружина теж в ЗСУ!
23.03.2026 13:01 Ответить
Пише під ніком Ексель чи старий зольдат? Чи вистачає коштів з коментів на прожиття, я так розумію то сімейний підряд?
23.03.2026 13:03 Ответить
Дружина неписьменна
23.03.2026 13:04 Ответить
А ще вона не розмовляє, а тільки мекає? За це взагалі-то стаття в УК існує.
23.03.2026 13:26 Ответить
А ти сам не мекаєш, умнік? Вже мобілізувався в ЗСУ?
23.03.2026 13:41 Ответить
Зробили із мухи слона на весь інтернет. А що, сайти банків чи ЗМІ ніколи не " падають"? Хайп, такий хайп..
23.03.2026 12:52 Ответить
Визначити який саме військовослужбовець ТЦК та СП вносив інформацію про пані Ірину до системи - важко, адже це було у 2022 році.

Шукайте її бувшого
23.03.2026 12:53 Ответить
ні,він був в медичних рукавичках та балаклаві,записів з відео немає.....
23.03.2026 13:10 Ответить
23.03.2026 12:53 Ответить
Так пояснили же що то фейки і ші-буряти його тримали і били, тцк не при чому, соціальна підтримка підтримує як може!
23.03.2026 12:55 Ответить
23.03.2026 12:54 Ответить
а скільки ще не знають що їх занесли в розшук????
23.03.2026 13:12 Ответить
ТЦК та СП такі затєйнікі, що не тільки киянку можуть внести до розшуку, а і молоток та кувалду
23.03.2026 12:56 Ответить
До речі, коли "в розшук" оголосять аж чотириразового ухилянта, хто знає? Це мущина в повному розквіті сил не інвалід , може воювати тільки так.
23.03.2026 12:56 Ответить
влк вже виключила його з придатних
23.03.2026 13:13 Ответить
Мета ТЦК - трусити суспільство, навіювати страх на українців, щоб можна було з них бабки брати, зняти капусту, - нардеп від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу.
23.03.2026 13:00 Ответить
https://inshe.tv/suspilstvo/2026-03-22/985219/
23.03.2026 13:46 Ответить
23.03.2026 13:11 Ответить
Це не помилка, а система.
23.03.2026 13:17 Ответить
 
 