Киевлянку объявили в розыск за уклонение от мобилизации по ошибке, - Сухопутные войска

Киевлянка Ирина Харациди-Логинова была ошибочно внесена в реестр военнообязанных и объявлена в розыск за уклонение от мобилизации.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик.

Что известно?

"Внесение в реестр военнообязанных Ирины Харациди-Логиновой однозначно является технической ошибкой, которую нужно исправить. Почему так произошло? Это объясняется тем, что существует много баз данных, через которые собирается информация о гражданах. В некоторых из них содержатся некорректные данные. Сейчас уточняется, на каком именно этапе произошла ошибка.

Надо признать, что в начале полномасштабного вторжения очень много документов из карточного учета были утеряны или уничтожены. Когда создавалась система "Оберег", туда могли быть внесены некорректные данные. Определить, какой именно военнослужащий ТЦК и СП вносил информацию о госпоже Ирине в систему, сложно, ведь это было в 2022 году.

К тому же в одном центре комплектования этим могли заниматься несколько человек, которые, например, за четыре года уже не раз сменили место службы. То есть у нас сегодня нет первоисточника, а нынешний оператор дал объяснения, что не вносил эти данные", - отметил он.

Говоря о том, было ли вообще правовое основание для постановки на учет Харациди-Логиновой, Подик заметил, что это возможно только в одном случае – если бы она поступила в высшее учебное заведение, дающее медицинское образование.

"Законом не предусмотрены другие основания для постановки женщин на учет. Разве что женщина ранее была на военной службе по собственному желанию — здесь это не тот случай. Возможно, где-то произошел сбой в системе, что Ирина поступила или окончила учебное заведение по медицинскому профилю. Когда она обратилась в ТЦК, показала документы, подтвердила, что не имеет такого образования и не проходила подобного обучения, ее сняли с розыска. Никакие штрафные санкции в отношении нее не применялись", — пояснил начальник управления коммуникаций КСВ ВСУ.

По его словам, сейчас остается открытым вопрос о снятии киевлянки с учета в системе "Оберег".

"Нужно понять, какими в таком случае могут быть правовые основания для проведения этой процедуры. Впрочем, могу заверить, что на данный момент никаких правовых последствий для Иры нет. ТЦК нужно пригласить ее к себе, извиниться за этот случай, а в дальнейшем быть готовыми к общению с другими людьми, которые могут попасть в подобную ситуацию из-за возникновения ошибок. Являются ли такие случаи единичными? На данный момент мне известно, что есть определенные обращения, но непосредственно в Командование Сухопутных войск ВСУ такие не поступали. Даже в медиапространстве такой информации не было. Если они появятся, нужно рассматривать каждый случай индивидуально и оперативно. Мы признаем, что такие случаи в дальнейшем возможны", — добавил Подик.

